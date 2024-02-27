https://ukraina.ru/20240227/1053547578.html

"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья

"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья - 27.02.2024 Украина.ру

"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья

40 лет назад 27 февраля 1984 года на киноэкраны вышел один из немногих отечественных исторических фильмов, посвящённых древней Руси. Уже по этой причине лента зрителю запомнилась. В наше время она стала одним из средств украинской националистической пропаганды и ярким примером того, как на территории "неньки" привыкли извращать собственную историю

2024-02-27T16:00

2024-02-27T16:00

2024-02-27T16:05

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Режиссёр Юрий Ильенко, автор таких прозвучавших в советское время фильмов, как "Белая птица с чёрной отметиной" и "Лесная песня. Мавка", очень хотел снять трилогию о древнерусских князьях: "Княгиня Ольга", "Князь Владимир", "Ярослав Мудрый". Желание это возникло не просто так – приближался очередной юбилей Киева. Официальным годом основания украинской столицы считается 482-й, так что в 1982-м планировали ответить его 1500-летие. Кроме того, через шесть лет должна была состояться ещё одна дата – 1000-летие крещения Руси, поэтому желания режиссёра строились на вполне трезвом расчете.Действительно, к юбилею города задумали снять фильм о Ярославе Мудром. Киностудии Довженко его заказали, но дали снимать другому режиссеру. Тогда Ильенко решил сделать так, чтобы хотя бы другие фильмы достались ему. Он написал либретто к балету "Ольга" композитора Евгения Станковича, затем на его основе был составлен и подан на рассмотрение комиссии сценарий. Он понравился чиновникам. Тем более, после съёмок "Ярослава Мудрого" осталось много дорогих декораций и костюмов, которые вполне можно было использовать на съёмках нового фильма, серьезно сэкономив на кинопроизводстве.Ильенко собрал настоящий цвет болеющих украинством республиканских актеров. Это потом все эти разговоры о сохранении украинского языка и культуры с их подачи выльются в националистическое безобразие, с уничтожением на Украине всего русского. Гонениям подвергнется даже православная вера, которую княгиня Ольга, собственно, в Киев и принесла. Но тогда это был вполне безобидный и в какой-то мере даже самобытный конгломерат единомышленников, которые создавали оригинальную и с интересом встречаемую публикой, особенно зарубежной, кинопродукцию.Роль княгини Ольги сыграла жена Ильенко Людмила Ефименко. На роль князя Владимира он пригласил Ивана Миколайчука – звезду прозвучавших на весь мир "Теней забытых предков" и "Белой птицы с чёрной отметиной". Это был актер невероятно самобытный, талантливый, отдающийся работе всей душой.Лесь Сердюк сыграл роль сына Ольги – князя Святослава Игоревича. По фактуре он более чем подходил на роль чубатого, сурового, сверкающего глазами и серьгой в ухе идущего "на вы" князя-воина. Константин Степанков, самой главной ролью которого стала роль "Ковпака" в известной трилогии "Дума о Ковпаке", в этот раз стал соратником Святослава воеводой Свенельдом. Иван Гаврилюк, ещё один из фактурных актёров украинского кинематографа, сыграл возлюбленного Ольги – парубка Руса, которого убили по приказу её будущего мужа князя Игоря. Игоря же сыграл потомственный киевский режиссер Игорь Денисенко. Особняком стоит занесённый в Киев судьбой русский актер Николай Олялин, сыгравший помощника и правую руку князя Игоря – Вещего Олега.Любопытно, что князя Святослава в его детские годы, сыграл сын Ильенко Филипп, которого почему-то в титрах указан, как Филиппок. Так что фильм получился своеобразным семейным "подрядом", в котором засветилось все семейство Ильенков. Сам младший Ильенко о съемках впоследствии вспоминал так:"Легенда о княгине Ольге" – первый фильм в моей жизни, съемки которого чётко запечатлелись в моей памяти. До сих пор все киношные термины и понятия подсознательно иллюстрируются у меня ассоциациями с этой лентой. Собственно, именно с этого фильма и началось для меня кино".Фильм построен на нелинейном сюжете, где фабулой, которая, словно, рамка, обрамляет основное действие кинокартины, являются воспоминания престарелого князя Владимира о княгине Ольге. Она, если верить летописям, отличилась невероятной жестокостью по отношению к проживавшему на территории современной Житомирской области и Волыни племени древлян. Ее муж, убивший, по фильму, её возлюбленного Руса и взявший её саму насильно в жены, был убит древлянами за попытку повторного взятия дани. То есть, князь поступил не по устоявшимся на то время "понятиям", за что и поплатился жизнью. Ольга, не питавшая к погибшему алчному супругу особо тёплых чувств, тем не менее жестоко покарала соседей: она приказала закопать живьём их послов и сожгла вместе со всеми жителями столицу Искоростень, современный Коростень.Князь Владимир, сам не отличавшийся при жизни особым пацифизмом, не смотри, что Креститель, в фильме почему-то рефлексирует, что его бабка-христианка, была таким живодёром. Он даже проводит следственный эксперимент, привязывает к лапкам голубей горящую паклю и смотрит, полетят они к своим гнездам, или нет. Согласно летописи, именно такой оригинальный способ запуска "красного петуха" избрала Ольга, чтобы сжечь столицу древлян. Однако Владимир убедился, что на самом деле птицы огонь к своим гнездам не несут.Благодаря исторической тематике и звёздному актёрскому составу фильм посмотрело более 11 миллионов зрителей, что для 80-х годов прошлого века для СССР было очень неплохим показателем. Но Юрий Ильенко остался не до конца удовлетворенным. По заведенному в то время в СССР порядку, фильмы, которые производились национальными киностудиями, как правило дублировались на два языка: на русский, чтобы их могло принять в Москве Госкино, и на национальный, чтобы он на нём прокатывался в республиканских кинотеатрах и транслировался по республиканскому ТВ. Однако "Легенду о княгине Ольге" дублировать на украинский в Москве просто запретили, вполне логично мотивировав это тем, что Ольга была русской княгиней, а Украиной и украинским языком в те древние времена в Киеве и не пахло. По какой-то причине украинские культурные деятели пребывают в полной уверенности, что данный непреложный исторический факт является российским мифом, искажающим украинскую историю, культуру и язык*. В данном случае ни древнерусские летописи, ни византийские, ни арабские для них авторитетами не являются. Они ориентируются на собственные ничем не подкреплённые вымыслы.У семьи Ильенков свербело, что так быть не должно – "Ольгу" необходимо дублировать на украинский. Однако денег на дубляж, хоть это и совсем небольшие суммы, у культурных деятелей Украины не находилось до самого Майдана. После его победы бывший Филиппок, а теперь член националистической партии "Свобода"** Филипп Юрьевич Ильенко возглавил Государственное агентство Украины по вопросам кино… и деньги сразу нашлись.Дублированный на украинский язык фильм показали в первый раз на День независимости 24 августа 2015 года на украинском канале ICTV, созданном c участием американской корпорации "Universal". Украинские медиа с гордостью отрапортовали, что кино посмотрели 2,8 миллиона телезрителей, после чего шумиха вокруг него улеглась. Теперь он спокойно пылится на полке дальше, а украинское медиапространство постепенно захватывает западная кинопродукция, что, собственно, происходит с культурным пространством любой страны, сменившей свою реальную независимость на виртуальную.* Прим. Ред.: всё сказанное об украинском языке с тем же основанием можно отнести к русскому. Древнерусский язык, которым пользовались в тогдашнем Киеве, был основой для современных русского, украинского и белорусского языков. По мнению лингвистов, украинский к древнерусскому даже ближе, чем русский (что не удивительно – украинский язык менее развит, там осталось много устаревших норм).Иное дело – политическая преемственность между Московской и Киевской Русью, которая не могла сохраниться на Украине из-за отсутствия государственности.** Экстремистская организация, запрещённая в России

https://ukraina.ru/20230914/1049392812.html

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