"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
16:00 27.02.2024 (обновлено: 16:05 27.02.2024)
"Легенда о княгине Ольге". Кадр из фильма
40 лет назад 27 февраля 1984 года на киноэкраны вышел один из немногих отечественных исторических фильмов, посвящённых древней Руси. Уже по этой причине лента зрителю запомнилась. В наше время она стала одним из средств украинской националистической пропаганды и ярким примером того, как на территории "неньки" привыкли извращать собственную историю
Режиссёр Юрий Ильенко, автор таких прозвучавших в советское время фильмов, как "Белая птица с чёрной отметиной" и "Лесная песня. Мавка", очень хотел снять трилогию о древнерусских князьях: "Княгиня Ольга", "Князь Владимир", "Ярослав Мудрый". Желание это возникло не просто так – приближался очередной юбилей Киева. Официальным годом основания украинской столицы считается 482-й, так что в 1982-м планировали ответить его 1500-летие. Кроме того, через шесть лет должна была состояться ещё одна дата – 1000-летие крещения Руси, поэтому желания режиссёра строились на вполне трезвом расчете.
Действительно, к юбилею города задумали снять фильм о Ярославе Мудром. Киностудии Довженко его заказали, но дали снимать другому режиссеру. Тогда Ильенко решил сделать так, чтобы хотя бы другие фильмы достались ему. Он написал либретто к балету "Ольга" композитора Евгения Станковича, затем на его основе был составлен и подан на рассмотрение комиссии сценарий. Он понравился чиновникам. Тем более, после съёмок "Ярослава Мудрого" осталось много дорогих декораций и костюмов, которые вполне можно было использовать на съёмках нового фильма, серьезно сэкономив на кинопроизводстве.
Ильенко собрал настоящий цвет болеющих украинством республиканских актеров. Это потом все эти разговоры о сохранении украинского языка и культуры с их подачи выльются в националистическое безобразие, с уничтожением на Украине всего русского. Гонениям подвергнется даже православная вера, которую княгиня Ольга, собственно, в Киев и принесла. Но тогда это был вполне безобидный и в какой-то мере даже самобытный конгломерат единомышленников, которые создавали оригинальную и с интересом встречаемую публикой, особенно зарубежной, кинопродукцию.
Роль княгини Ольги сыграла жена Ильенко Людмила Ефименко. На роль князя Владимира он пригласил Ивана Миколайчука – звезду прозвучавших на весь мир "Теней забытых предков" и "Белой птицы с чёрной отметиной". Это был актер невероятно самобытный, талантливый, отдающийся работе всей душой.
Лесь Сердюк сыграл роль сына Ольги – князя Святослава Игоревича. По фактуре он более чем подходил на роль чубатого, сурового, сверкающего глазами и серьгой в ухе идущего "на вы" князя-воина. Константин Степанков, самой главной ролью которого стала роль "Ковпака" в известной трилогии "Дума о Ковпаке", в этот раз стал соратником Святослава воеводой Свенельдом. Иван Гаврилюк, ещё один из фактурных актёров украинского кинематографа, сыграл возлюбленного Ольги – парубка Руса, которого убили по приказу её будущего мужа князя Игоря. Игоря же сыграл потомственный киевский режиссер Игорь Денисенко. Особняком стоит занесённый в Киев судьбой русский актер Николай Олялин, сыгравший помощника и правую руку князя Игоря – Вещего Олега.
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Любопытно, что князя Святослава в его детские годы, сыграл сын Ильенко Филипп, которого почему-то в титрах указан, как Филиппок. Так что фильм получился своеобразным семейным "подрядом", в котором засветилось все семейство Ильенков. Сам младший Ильенко о съемках впоследствии вспоминал так:
"Легенда о княгине Ольге" – первый фильм в моей жизни, съемки которого чётко запечатлелись в моей памяти. До сих пор все киношные термины и понятия подсознательно иллюстрируются у меня ассоциациями с этой лентой. Собственно, именно с этого фильма и началось для меня кино".
Фильм построен на нелинейном сюжете, где фабулой, которая, словно, рамка, обрамляет основное действие кинокартины, являются воспоминания престарелого князя Владимира о княгине Ольге. Она, если верить летописям, отличилась невероятной жестокостью по отношению к проживавшему на территории современной Житомирской области и Волыни племени древлян. Ее муж, убивший, по фильму, её возлюбленного Руса и взявший её саму насильно в жены, был убит древлянами за попытку повторного взятия дани. То есть, князь поступил не по устоявшимся на то время "понятиям", за что и поплатился жизнью. Ольга, не питавшая к погибшему алчному супругу особо тёплых чувств, тем не менее жестоко покарала соседей: она приказала закопать живьём их послов и сожгла вместе со всеми жителями столицу Искоростень, современный Коростень.
Князь Владимир, сам не отличавшийся при жизни особым пацифизмом, не смотри, что Креститель, в фильме почему-то рефлексирует, что его бабка-христианка, была таким живодёром. Он даже проводит следственный эксперимент, привязывает к лапкам голубей горящую паклю и смотрит, полетят они к своим гнездам, или нет. Согласно летописи, именно такой оригинальный способ запуска "красного петуха" избрала Ольга, чтобы сжечь столицу древлян. Однако Владимир убедился, что на самом деле птицы огонь к своим гнездам не несут.
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Благодаря исторической тематике и звёздному актёрскому составу фильм посмотрело более 11 миллионов зрителей, что для 80-х годов прошлого века для СССР было очень неплохим показателем. Но Юрий Ильенко остался не до конца удовлетворенным. По заведенному в то время в СССР порядку, фильмы, которые производились национальными киностудиями, как правило дублировались на два языка: на русский, чтобы их могло принять в Москве Госкино, и на национальный, чтобы он на нём прокатывался в республиканских кинотеатрах и транслировался по республиканскому ТВ. Однако "Легенду о княгине Ольге" дублировать на украинский в Москве просто запретили, вполне логично мотивировав это тем, что Ольга была русской княгиней, а Украиной и украинским языком в те древние времена в Киеве и не пахло. По какой-то причине украинские культурные деятели пребывают в полной уверенности, что данный непреложный исторический факт является российским мифом, искажающим украинскую историю, культуру и язык*. В данном случае ни древнерусские летописи, ни византийские, ни арабские для них авторитетами не являются. Они ориентируются на собственные ничем не подкреплённые вымыслы.
У семьи Ильенков свербело, что так быть не должно – "Ольгу" необходимо дублировать на украинский. Однако денег на дубляж, хоть это и совсем небольшие суммы, у культурных деятелей Украины не находилось до самого Майдана. После его победы бывший Филиппок, а теперь член националистической партии "Свобода"** Филипп Юрьевич Ильенко возглавил Государственное агентство Украины по вопросам кино… и деньги сразу нашлись.
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Дублированный на украинский язык фильм показали в первый раз на День независимости 24 августа 2015 года на украинском канале ICTV, созданном c участием американской корпорации "Universal". Украинские медиа с гордостью отрапортовали, что кино посмотрели 2,8 миллиона телезрителей, после чего шумиха вокруг него улеглась. Теперь он спокойно пылится на полке дальше, а украинское медиапространство постепенно захватывает западная кинопродукция, что, собственно, происходит с культурным пространством любой страны, сменившей свою реальную независимость на виртуальную.
* Прим. Ред.: всё сказанное об украинском языке с тем же основанием можно отнести к русскому. Древнерусский язык, которым пользовались в тогдашнем Киеве, был основой для современных русского, украинского и белорусского языков. По мнению лингвистов, украинский к древнерусскому даже ближе, чем русский (что не удивительно – украинский язык менее развит, там осталось много устаревших норм).
Иное дело – политическая преемственность между Московской и Киевской Русью, которая не могла сохраниться на Украине из-за отсутствия государственности.
** Экстремистская организация, запрещённая в России