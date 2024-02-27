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"Не готовы": Зеленский рассказал о возможностях ВСУ без американской помощи

"Не готовы": Зеленский рассказал о возможностях ВСУ без американской помощи - 27.02.2024 Украина.ру

"Не готовы": Зеленский рассказал о возможностях ВСУ без американской помощи

Вооруженные силы Украины не смогут оборонятся или наступать без американской помощи, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN

2024-02-27T10:21

2024-02-27T10:21

2024-02-27T10:21

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Журналистка напомнила заявление Зеленского о том, что Россия якобы готовит наступление не позднее мая этого года. Она спросила, будут ли готовы ВСУ к этому, если Украина не получит больше помощи от США. По словам украинского президента, положение Украины на поле боя зависит от американской помощи."Движение, успех, продвижение вперед – все зависит от США", — добавил он.Сенат США ранее проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины, однако Палата представителей ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав за выделение средств Киеву.

https://ukraina.ru/20240225/1053501772.html

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новости, украина, владимир зеленский, cnn, россия, сша, помощь, военная помощь, наступление