"Не готовы": Зеленский рассказал о возможностях ВСУ без американской помощи - 27.02.2024 Украина.ру
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"Не готовы": Зеленский рассказал о возможностях ВСУ без американской помощи
"Не готовы": Зеленский рассказал о возможностях ВСУ без американской помощи - 27.02.2024 Украина.ру
"Не готовы": Зеленский рассказал о возможностях ВСУ без американской помощи
Вооруженные силы Украины не смогут оборонятся или наступать без американской помощи, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN
2024-02-27T10:21
2024-02-27T10:21
новости
украина
владимир зеленский
cnn
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сша
помощь
военная помощь
наступление
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Журналистка напомнила заявление Зеленского о том, что Россия якобы готовит наступление не позднее мая этого года. Она спросила, будут ли готовы ВСУ к этому, если Украина не получит больше помощи от США. По словам украинского президента, положение Украины на поле боя зависит от американской помощи."Движение, успех, продвижение вперед – все зависит от США", — добавил он.Сенат США ранее проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины, однако Палата представителей ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав за выделение средств Киеву.
https://ukraina.ru/20240225/1053501772.html
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новости, украина, владимир зеленский, cnn, россия, сша, помощь, военная помощь, наступление
Новости, Украина, Владимир Зеленский, CNN, Россия, США, помощь, военная помощь, наступление

"Не готовы": Зеленский рассказал о возможностях ВСУ без американской помощи

10:21 27.02.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Вооруженные силы Украины не смогут оборонятся или наступать без американской помощи, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN
Журналистка напомнила заявление Зеленского о том, что Россия якобы готовит наступление не позднее мая этого года. Она спросила, будут ли готовы ВСУ к этому, если Украина не получит больше помощи от США.

"Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно", — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, положение Украины на поле боя зависит от американской помощи.
"Движение, успех, продвижение вперед – все зависит от США", — добавил он.
Сенат США ранее проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины, однако Палата представителей ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав за выделение средств Киеву.
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"Удастся ли спасти Украину? Выбор за Западом": в годовщину СВО Россия расставила все точки над i24 февраля исполнилось 2 года с начала военной спецоперации РФ на Украине, и Киев вместе со своими западными союзниками не могли оставить эту годовщину без внимания и не использовать её как повод для выпадов в адрес России
 
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