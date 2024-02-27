https://ukraina.ru/20240227/1053543302.html

Рубеж окончания СВО

Рубеж окончания СВО - 27.02.2024 Украина.ру

Рубеж окончания СВО

В последнюю неделю с Украины стала регулярно приходить информация о якобы существующем разрешении Майи Санду Киеву напасть на Приднестровье

2024-02-27T05:33

2024-02-27T05:33

2024-02-27T13:19

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ростислав ищенко

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Не буду напрочь отрицать возможность украинской демонстрации против Приднестровья. В отчаянии и не на такие авантюры идут, но следует отметить, что риск совместной украинско-молдавской операции против Приднестровья в последние недели резко снизился."Разрешение" Майи Санду присутствовало на геополитическом столе постоянно. Это не новость. Проблема в том, что Приднестровье до сих пор формально является суверенной территорией Молдавии, и нападение Украины на Приднестровье будет формальным нападением на Молдавию. Поэтому Киев постоянно настаивал на совместной операции с Кишинёвом. Предлагаемый Украиной план заключался в том, что Кишинёв атакует Приднестровье "с целью восстановления конституционного строя", а ВСУ нанесут удар по республике с тыла "по просьбе законного правительства Молдавии".И Санду, и Зеленский рассчитывали, что Россия не сможет эффективно вмешаться, поскольку дорогу на Приднестровье закрывает стоящая за Днепром украинская Одесско-Херсонская группировка. При этом на то, что Москва всё же выступит в поддержку Приднестровья и в Киеве, и в Кишинёве надеялись. С их точки зрения, это привело бы к неизбежному выступлению Румынии в помощь Молдавии. В результате Санду смогла бы реализовать свою мечту о вхождении Молдавии в состав Румынии (она подала бы эту меру, как шаг, вынужденный необходимостью спасения от России), а Зеленский надеялся таким образом втянуть НАТО в прямое противостояние с Россией на стороне Украины.Красивый план не был реализован потому, что румынофильская партия в Кишинёве никогда не пользовалась поддержкой ни большинства населения, ни большей части влиятельных политических сил, ни военных. Санду так и не смогла заставить свою страну (в первую очередь своих генералов) рискнуть прямой конфронтацией с Россией. Она не смогла дать ответ на вопрос, что будет, если Россия всё же сомнёт украинский заслон раньше, чем Кишинёв и Киев смогут разгромить армию Тирасполя, а Румыния при этом на помощь не придёт и НАТО не выступит.Заметим, что план активно обсуждался накануне прошлогоднего украинского наступления. Возможно, что если бы украинцы достигли заметных успехов, молдавские военные стали бы менее осторожны. Но результаты четырёхмесячных боёв были столь плачевны для Киева, что вряд ли вдохновили кого-нибудь испытывать судьбу.Сейчас, после переброски наиболее боеспособных частей и соединений ВСУ на Авдеевское, Лиманское и Купянское направления, южная украинская группировка ослабла настолько, что ведение ею активных боевых действий против отнюдь не слабой приднестровской армии (даже при поддержке пятитысячной армии молдаван) и одновременно удержание линии Днепра от российского прорыва представляется более чем проблематичным. В нынешних условиях даже вмешательство в конфликт Румынии не создаст необходимый перевес в силах, а Бухарест явно не спешит стать новой Украиной, самоубивающейся ради американских геополитических интересов.Ещё раз подчеркну, что от Зеленского и Санду можно ожидать любой авантюры, поэтому возможность провокации против Приднестровья я бы со счетов окончательно не сбрасывал (лучше перебдеть, чем недобдеть). Но больше вся эта история с утечками планов нападения на Приднестровье напоминает попытку сковать на юге российскую группировку ложными слухами, дав при этом Зеленскому и Сырскому возможность перебросить часть сил с этого направления под Авдеевку, где сейчас решается судьба всей СВО.Допустим, что Киев и Кишинёв напали на Приднестровье. Для достижения существенного успеха им в лучшем случае при идеально спланированной операции и полной неготовности ПМР и России к ответу (а это вряд ли) понадобится не менее двух недель для достижения решительного успеха. Но могут они застрять и на месяцы, ничего не добившись.В любом случае Киев, у которого нет сил на удержание фронта в Донбассе, открывает второй фронт с неясными перспективами, но требующий постоянного обеспечения пополнениями живой силы и подвозом расходных материалов. При подавляющем господстве в воздухе российской авиации, даже логистику для ударной группировки выстроить будет сложно.Главное же, что даже гипотетическая победа ничего не даёт, кроме отвлечения дефицитных сил на проведение операции, а затем на контроль над занятыми территориями. Год назад, после отхода российских войск из-под Харькова и из Херсона, подобная украинско-молдавская авантюра сыграла бы весьма эффективно в информационном пространстве. Разгром Приднестровья был бы подан как стратегическое поражение России, к тому же Украина обзавелась бы хоть плохоньким, но союзником в лице Молдавии и обрела бы надежду, что в критической ситуации Бухарест всё же как-то заступится за Кишинёв, а значит, возможность военно-политического манёвра России на Юге будет ограничена.Теперь всего этого нет. В нынешних условиях агрессия против Приднестровья, это как обстрелы Белгорода – чистой воды терроризм и военное преступление гибнущего режима, пытающегося под конец убить побольше людей. Да, киевские нацисты достаточно бешеные для того, чтобы решиться даже на такое (не приносящее им пользы) преступление. Но их шансы на успех всего предприятия минимальны.Не в последнюю очередь потому, что уже хорошо виден рубеж, на котором военный успех СВО станет необратимым, а коллапс ВСУ делом уже не месяцев, а недель.В 15-20 километрах по прямой от российских позиций на Марьинском направлении находится Курахово. В 40 километрах по прямой от нынешних российских позиций под Орловкой и Очеретино находится Покровск. Через два эти стратегических перекрёстка проходит трасса М-30 (Е-50), связывающий южный фланг левобережной группы украинских войск с тылом. Дороги, идущие далее от Покровска на Север обеспечивают связность всего восточного фронта Украины (от Купянска до Угледара).Выход ВС РФ на линию Покровск – Селидово – Курахово (ширина фронта 30–35 километров, глубина наступления от нынешних позиций 15–40 километров будет означать стратегический прорыв украинского фронта, который Киев вряд ли сможет чем-то заткнуть. Продвинувшиеся на этот рубеж российские войска получат свободу манёвра в любом направлении, более того, свои резервы российское командование сможет перебрасывать по внутренним коммуникационным линиям Покровско-Кураховской дуги. При этом ВС РФ окажутся в глубоком тылу южной (Угледарско-Гуляйпольской) и северной (Славянско-Краматорской) группировок ВСУ, создавая неустранимую угрозу их коммуникациям.Для того чтобы избежать крупного окружения и разгрома своих основных сил в Донбассе, Киев должен будет срочно отводить войска на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом мы только что были свидетелями неспособности украинских штабов обеспечить организованный отход на тактическую глубину (на подготовленные и занятые резервами тыловые позиции) сравнительно небольшой авдеевской группировки. Отступление превратилось в повальное бегство остановить которое Киев не может до сих пор, а речь идёт уже об оперативно-тактическом прорыве (как только ВС РФ займут линию Очеретино – Бердычи – Орловка).Крайне сомнительно, что Украина сможет организованно и без больших потерь отвести войска на более чем стокилометровом фронте, на глубину не менее 50–100 километров. Такой отход должен превратиться для ВСУ в катастрофу, чреватую полным развалом фронта, вплоть до невозможности стабилизировать его, даже отступив за Днепр.Сырский пытается не допустить прорыва фронта и выхода ВС РФ на критический для ВСУ рубеж Покровск – Селидово – Курахово, бросая в бой все резервы, которые он способен наскрести. Они гибнут в целом бессмысленно, но другого варианта у него нет, организованно отвести войска на тридцать километров после того, как они побежали, отступив на 2–3 километра, невозможно. Превосходство России в авиации и в мобильности не оставляет украинским соединениям ни одного шанса отступить на такое расстояние и при этом сохранить боеспособность.Значит, Сырский с Зеленским и далее будут жечь резервы, пытаясь если не остановить, то задержать российское наступление на данном стратегическом направлении. Возможно, ценой новых десятков тысяч убитых им бы это и удалось, но Россия активно давит на шести (пять, помимо Марьинско-Авдеевского) направлениях, из которых, как минимум четыре (Ореховское, Времьевское, Лиманское и Купянское) в случае прорыва чреваты для ВСУ не менее крупными неприятностями. На все направления пушечного мяса для затыкания дыр у Зеленского – Сырского банально не хватает.При нынешних темпах наступления под Авдеевкой ВС РФ выйдут на критический для ВСУ рубеж уже к концу марта – началу апреля. Если темпы наступления будут нарастать, это может случиться раньше, если темпы наступления замедлятся, несколько позже. Если Сырскому удастся остановить продвижение российских войск на авдеевском направлении до достижения ими критического рубежа, прорыв произойдёт под Лиманом, Ореховом, Купянском или сразу на нескольких из этих направлений. Но ни единого шанса предотвратить своё стратегическое поражение и коллапс фронта у ВСУ нет.Если в этих условиях у Зеленского – Сырского хватит авантюризма спланировать операцию против Приднестровья, ВС РФ получат выбор из как минимум двух выигрышных вариантов:1. Не обращать внимания на событие на Юге, оказав Приднестровью поддержку при помощи авиационных и ракетных ударов по украинской и молдавской инфраструктуре и местам сосредоточения войск. В остальном же, предоставив событиям в этом регионе идти своей чередой и сосредоточиться на разгроме главной украинкой группировки на левом берегу Днепра, воспользовавшись тем, что внимание руководства ВСУ будет приковано к проведению операции против Приднестровья (ресурсов на две операции одновременно у Киева просто нет).2. Заранее спланировать контроперацию на Юге на случай украинско-молдавской авантюры. Обеспечить быструю переброску резервов из Крыма и с Ореховского направления, создание ударной группировки против Херсона и проведение комплексной наступательной операции, с задействованием возможностей ВКС и ЧФ, против правобережной группировки ВСУ, с её полным уничтожением и выходом рубеж Умани, а также к правобережным предместьям Запорожья и Днепропетровска.Второй вариант сложнее и его прохождение больше зависит от массы случайностей. С другой стороны, в случае успеха он ломает сопротивление ВСУ навсегда, поскольку передовые отряды ВС РФ под Уманью оказываются на 300-500 километров ближе к Львову и Ужгороду, чем застрявшие под Черниговым и Харьковом украинские арьергарды.В общем, хоть чучелом, хоть тушкой, хоть с нападением на Приднестровье, хоть без оного, а конец сопротивления ВСУ значительно ближе, чем может показаться. Не случайно же почти все натовские союзники Киева заявляют о необходимости послать на Украину европейские контингенты на помощь ВСУ, но никто не хочет посылать свой, прекрасно отдавая себе отчёт в том, что его там ждёт.

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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мнения, россия, украина, сво, спецоперация, ростислав ищенко