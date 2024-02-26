https://ukraina.ru/20240226/1053513064.html

Ожесточенные бои. Российские военные взяли под контроль часть Работино

Ожесточенные бои. Российские военные взяли под контроль часть Работино - 26.02.2024 Украина.ру

Ожесточенные бои. Российские военные взяли под контроль часть Работино

Российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино на запорожской линии фронта. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости

2024-02-26T08:28

2024-02-26T08:28

2024-02-26T08:28

работино

бои

новости

владимир рогов

евгений балицкий

маргарита симоньян

военные

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"Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои", - сказал Рогов.По его словам, российские военные сейчас выполняют сложнейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны врага, освобождая Работино метр за метром.Украинские же войска оборудовали боевые позиции в северной части села Работино, окопавшись на кладбище.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий указал, что поселок до недавнего времени оставался для Украины главным символом летнего контрнаступления: "за этот клочок искалеченной земли ВСУ заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники"."Как оказалось – напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника", - сказал Балицкий.По его словам, российские войска за время СВО "приобрели бесценный опыт ведения боевых действий""Сумели создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК. Особенно хочу отметить отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя", - заключил губернатор.Работино – село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что перелом в ходе спецоперации стал возможен благодаря невероятному мужеству и силе духа бойцов российской армии.Она напомнила, что подавляющее большинство бойцов - это добровольцы."Это люди, которые сознательно, добровольно, исходя из своих ценностей, исходя из своих представлений о прекрасном, исходя из своего неравнодушия, оказались там добровольно, рискуют своей жизнью. Конечно, это заслуга и командиров, и вообще всей нашей армии", - подытожила журналист.

https://ukraina.ru/20240226/1053508632.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

работино, бои, новости, владимир рогов, евгений балицкий, маргарита симоньян, военные