Ожесточенные бои. Российские военные взяли под контроль часть Работино - 26.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240226/1053513064.html
Ожесточенные бои. Российские военные взяли под контроль часть Работино
Ожесточенные бои. Российские военные взяли под контроль часть Работино - 26.02.2024 Украина.ру
Ожесточенные бои. Российские военные взяли под контроль часть Работино
Российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино на запорожской линии фронта. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-02-26T08:28
2024-02-26T08:28
работино
бои
новости
владимир рогов
евгений балицкий
маргарита симоньян
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0f/1052700127_0:0:1242:698_1920x0_80_0_0_2971d215a4bc931a00e167b05995b21d.jpg
"Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои", - сказал Рогов.По его словам, российские военные сейчас выполняют сложнейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны врага, освобождая Работино метр за метром.Украинские же войска оборудовали боевые позиции в северной части села Работино, окопавшись на кладбище.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий указал, что поселок до недавнего времени оставался для Украины главным символом летнего контрнаступления: "за этот клочок искалеченной земли ВСУ заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники"."Как оказалось – напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника", - сказал Балицкий.По его словам, российские войска за время СВО "приобрели бесценный опыт ведения боевых действий""Сумели создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК. Особенно хочу отметить отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя", - заключил губернатор.Работино – село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что перелом в ходе спецоперации стал возможен благодаря невероятному мужеству и силе духа бойцов российской армии.Она напомнила, что подавляющее большинство бойцов - это добровольцы."Это люди, которые сознательно, добровольно, исходя из своих ценностей, исходя из своих представлений о прекрасном, исходя из своего неравнодушия, оказались там добровольно, рискуют своей жизнью. Конечно, это заслуга и командиров, и вообще всей нашей армии", - подытожила журналист.
https://ukraina.ru/20240226/1053508632.html
работино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0f/1052700127_34:0:982:711_1920x0_80_0_0_144bfdf4f755f34380b900303e60b374.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
работино, бои, новости, владимир рогов, евгений балицкий, маргарита симоньян, военные
Работино, бои, Новости, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Маргарита Симоньян, военные

Ожесточенные бои. Российские военные взяли под контроль часть Работино

08:28 26.02.2024
 
© Минобороны России телеграм-канал
© Минобороны России телеграм-канал
Читать в
Российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино на запорожской линии фронта. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои", - сказал Рогов.
По его словам, российские военные сейчас выполняют сложнейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны врага, освобождая Работино метр за метром.
Украинские же войска оборудовали боевые позиции в северной части села Работино, окопавшись на кладбище.
"Основной форпост боевиков ВСУ, помимо тех укрепрайонов, какие есть, - это кладбище. Враг окопался в северной части поселка на кладбище, оборудовав боевые позиции и схроны в районе улицы Мира", - сказал Рогов.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий указал, что поселок до недавнего времени оставался для Украины главным символом летнего контрнаступления: "за этот клочок искалеченной земли ВСУ заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники".
"Как оказалось – напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника", - сказал Балицкий.
По его словам, российские войска за время СВО "приобрели бесценный опыт ведения боевых действий"
"Сумели создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК. Особенно хочу отметить отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя", - заключил губернатор.
Работино – село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что перелом в ходе спецоперации стал возможен благодаря невероятному мужеству и силе духа бойцов российской армии.
Она напомнила, что подавляющее большинство бойцов - это добровольцы.
"Это люди, которые сознательно, добровольно, исходя из своих ценностей, исходя из своих представлений о прекрасном, исходя из своего неравнодушия, оказались там добровольно, рискуют своей жизнью. Конечно, это заслуга и командиров, и вообще всей нашей армии", - подытожила журналист.
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Вчера, 04:30
Это не "избушка лесника" в Работино: обозреватель назвал самое перспективное направление для армии РФУспехи ВС РФ в селе Победа развивают очень перспективное направление. Если войска начнут двигаться Угледару с севера через Константиновку, там может обрушится вся система обороны ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
РаботинобоиНовостиВладимир РоговЕвгений БалицкийМаргарита Симоньянвоенные
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
15:09Вальдемар Гердт: Англосаксы всегда вырезают население, а Россия договаривается
Лента новостейМолния