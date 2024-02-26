https://ukraina.ru/20240226/1053510095.html

Возьмем Красное и выдавим ВСУ: Михаил Онуфриенко объяснил, какой укрепрайон постигнет судьба Авдеевки

Возьмем Красное и выдавим ВСУ: Михаил Онуфриенко объяснил, какой укрепрайон постигнет судьба Авдеевки - 26.02.2024 Украина.ру

Возьмем Красное и выдавим ВСУ: Михаил Онуфриенко объяснил, какой укрепрайон постигнет судьба Авдеевки

Если ВС РФ возьмут село Красное и выдавят ВСУ до канала Северский Донец – Донбасс в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, мы получим возможность выйти на Торецк с севера и с юга, в итоге этот укрепрайон постигнет судьба Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-26T05:00

2024-02-26T05:00

2024-02-26T05:00

новости

всу

горловка

нью-йорк

северский донец

клещеевка

вс рф

наступление

сво

артемовск

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ВС РФ не надо штурмовать в лоб Славянско-Краматорскую агломерацию или идти по полям на Запорожье. Все вопросы СВО надо решать стратегически. Победа в Авдеевке поможет подготовиться к большой наступательной операции-с точки зрения отодвигания фронта от Донецка и уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ, рассказал обозреватель.Продвижение армии РФ к Курахово я считаю нереальным. А вот поворот на север с выходом к Нью-Йорку (Новгородское) и Торецку (Дзержинск) выглядит намного более перспективным, добавил эксперт.В этом случае этот мощный укрепрайон ВСУ окажется в положении Авдеевки. Но это еще не стратегическая наступательная операция. Российским подразделениям нужно обезопасить Горловку от обстрелов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240224/1053496855.html

горловка

нью-йорк

клещеевка

артемовск

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новости, всу, горловка, нью-йорк, северский донец , клещеевка, вс рф, наступление, сво, артемовск, бои, россия, украина