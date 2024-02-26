Возьмем Красное и выдавим ВСУ: Михаил Онуфриенко объяснил, какой укрепрайон постигнет судьба Авдеевки
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Если ВС РФ возьмут село Красное и выдавят ВСУ до канала Северский Донец – Донбасс в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, мы получим возможность выйти на Торецк с севера и с юга, в итоге этот укрепрайон постигнет судьба Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
ВС РФ не надо штурмовать в лоб Славянско-Краматорскую агломерацию или идти по полям на Запорожье. Все вопросы СВО надо решать стратегически. Победа в Авдеевке поможет подготовиться к большой наступательной операции-с точки зрения отодвигания фронта от Донецка и уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ, рассказал обозреватель.
Продвижение армии РФ к Курахово я считаю нереальным. А вот поворот на север с выходом к Нью-Йорку (Новгородское) и Торецку (Дзержинск) выглядит намного более перспективным, добавил эксперт.
"Если мы, двигаясь от Артемовска, возьмем Красное и выдавим ВСУ до канала Северский Донец – Донбасс в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, мы получим возможность выйти на Торецк с севера и с юга", - подчеркнул Онуфриенко.
В этом случае этот мощный укрепрайон ВСУ окажется в положении Авдеевки. Но это еще не стратегическая наступательная операция. Российским подразделениям нужно обезопасить Горловку от обстрелов, заключил собеседник издания.
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