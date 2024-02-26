Возьмем Красное и выдавим ВСУ: Михаил Онуфриенко объяснил, какой укрепрайон постигнет судьба Авдеевки - 26.02.2024 Украина.ру
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Возьмем Красное и выдавим ВСУ: Михаил Онуфриенко объяснил, какой укрепрайон постигнет судьба Авдеевки
Возьмем Красное и выдавим ВСУ: Михаил Онуфриенко объяснил, какой укрепрайон постигнет судьба Авдеевки - 26.02.2024 Украина.ру
Возьмем Красное и выдавим ВСУ: Михаил Онуфриенко объяснил, какой укрепрайон постигнет судьба Авдеевки
Если ВС РФ возьмут село Красное и выдавят ВСУ до канала Северский Донец – Донбасс в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, мы получим возможность выйти на Торецк с севера и с юга, в итоге этот укрепрайон постигнет судьба Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-26T05:00
2024-02-26T05:00
новости
всу
горловка
нью-йорк
северский донец
клещеевка
вс рф
наступление
сво
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ВС РФ не надо штурмовать в лоб Славянско-Краматорскую агломерацию или идти по полям на Запорожье. Все вопросы СВО надо решать стратегически. Победа в Авдеевке поможет подготовиться к большой наступательной операции-с точки зрения отодвигания фронта от Донецка и уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ, рассказал обозреватель.Продвижение армии РФ к Курахово я считаю нереальным. А вот поворот на север с выходом к Нью-Йорку (Новгородское) и Торецку (Дзержинск) выглядит намного более перспективным, добавил эксперт.В этом случае этот мощный укрепрайон ВСУ окажется в положении Авдеевки. Но это еще не стратегическая наступательная операция. Российским подразделениям нужно обезопасить Горловку от обстрелов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240224/1053496855.html
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нью-йорк
клещеевка
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новости, всу, горловка, нью-йорк, северский донец , клещеевка, вс рф, наступление, сво, артемовск, бои, россия, украина
Новости, ВСУ, Горловка, Нью-Йорк, Северский Донец , Клещеевка, ВС РФ, наступление, СВО, Артемовск, бои, Россия, Украина

Возьмем Красное и выдавим ВСУ: Михаил Онуфриенко объяснил, какой укрепрайон постигнет судьба Авдеевки

05:00 26.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
ВСУ Украина танки флаг оружие бтр - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Если ВС РФ возьмут село Красное и выдавят ВСУ до канала Северский Донец – Донбасс в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, мы получим возможность выйти на Торецк с севера и с юга, в итоге этот укрепрайон постигнет судьба Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
ВС РФ не надо штурмовать в лоб Славянско-Краматорскую агломерацию или идти по полям на Запорожье. Все вопросы СВО надо решать стратегически. Победа в Авдеевке поможет подготовиться к большой наступательной операции-с точки зрения отодвигания фронта от Донецка и уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ, рассказал обозреватель.
Продвижение армии РФ к Курахово я считаю нереальным. А вот поворот на север с выходом к Нью-Йорку (Новгородское) и Торецку (Дзержинск) выглядит намного более перспективным, добавил эксперт.
"Если мы, двигаясь от Артемовска, возьмем Красное и выдавим ВСУ до канала Северский Донец – Донбасс в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, мы получим возможность выйти на Торецк с севера и с юга", - подчеркнул Онуфриенко.
В этом случае этот мощный укрепрайон ВСУ окажется в положении Авдеевки. Но это еще не стратегическая наступательная операция. Российским подразделениям нужно обезопасить Горловку от обстрелов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
24 февраля, 12:02
О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- ФёдоровДепутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, какие вопросы необходимо решить в тылу для наступления победы на фронте, а также прокомментировал заявления Дмитрия Медведева российским СМИ
 
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