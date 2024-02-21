Михаил Онуфриенко: После Крынок ВСУ закупорили Запорожье, поэтому России придется брать в клещи Угледар - 21.02.2024 Украина.ру
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Михаил Онуфриенко: После Крынок ВСУ закупорили Запорожье, поэтому России придется брать в клещи Угледар
Михаил Онуфриенко: После Крынок ВСУ закупорили Запорожье, поэтому России придется брать в клещи Угледар - 21.02.2024 Украина.ру
Михаил Онуфриенко: После Крынок ВСУ закупорили Запорожье, поэтому России придется брать в клещи Угледар
Сейчас бои идут в Новомихайловке. Западнее нее находится Парасковиевка, а еще западнее – Константиновка. Если мы начнем двигаться по трассе с севера, вся эта система обороны ВСУ обрушится
2024-02-21T13:58
2024-02-21T13:58
интервью
россия
всу
днепр
угледар
запорожье
сво
великая отечественная война
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А дальше, двигаясь по этой трассе, мы действительно выйдем к Угледару с направления, которое противник не укреплял. Мы выходим и к Южно-Донбасской шахте с севера, и к Угледару с севера. В этом случае Угледар окажется в "клещах" и повторит судьбу Авдеевки – держать можно, но бессмысленно, считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области. По его словам, мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки. На сегодняшний день там находятся не только наблюдательные пункты, там стоят войска.- Михаил Борисович, а куда делась огневая мощь ВСУ, которую они сосредоточили на правом берегу Днепра? Мы ее задавили? Или противник ее перебросил на другие направления?- Начнем с самих Крынок. Как сообщают сами наши военнослужащие, боевые действия в поселке продолжаются. Там не 4-5 украинских вояк, которые где-то прячутся. Мы пока только выдавили противника к берегу. Для полной зачистки поселка понадобится еще несколько дней.Теперь насчет огневой мощи ВСУ. Генштаб киевской хунты успел перебросить остатки бригад морской пехоты на Запорожье и на Времевский выступ. Именно поэтому наша попытка молниеносного захвата Работино провалилась. Бои идут на западных и южных окраинах населенного пункта. В центре села противник закрепился. За полгода он успел создать дополнительные укрепления к тем развалинам, которые там были, а теперь неплохо держит оборону.- Как теперь мы будем решать проблему Работино? Насколько я понимаю, само село в низине, и для контроля над ним надо брать высоты.- Высоты вокруг Работино мы взяли. Бои идут на его окраинах. Другое дело, что стратегического значения это село вообще не имеет. Я не знаю, почему мы вообще стали там наступать. Мне кажется, надо было продолжать ровнять его с землей, потому что это направление дальнейших перспектив не имеет. Это такие же бои местного значения, как и попытки взять штурмом Угледар с юга. Год назад те события показали, что эта затея бессмысленна.Зато успехи в Победе (мы взяли это село, а сейчас там закрепляемся) действительно развивают весьма перспективное направление.Первое. Мы поддерживаем южный фланг нашего продвижения по линии Марьинка-Георгиевка.Второе. После полного закрепления в Победе мы продолжим двигаться по трассе "05-32" в сторону Константиновки. Это дорога, которая выходит к Угледару. Здесь мы сможем отсечь значительные силы противника, которые находятся восточнее трассы "05-32". К тому же, выходя к Константиновке, мы решаем судьбу большого укрепрайона ВСУ.Сейчас бои идут в Новомихайловке. Западнее нее находится Парасковиевка, а еще западнее – Константиновка. Если мы начнем двигаться по трассе с севера, вся эта система обороны ВСУ обрушится. А дальше, двигаясь по этой трассе, мы действительно выйдем к Угледару с направления, которое противник не укреплял. Мы выходим и к Южно-Донбасской шахте с севера, и к Угледару с севера. В этом случае Угледар окажется в "клещах" и повторит судьбу Авдеевки – держать можно, но бессмысленно.Так что Угледар – это самое перспективное направление. В отличие от Работино, Пятихаток и Времевского выступа, где идут бои за избушку лесника.- А как быть с тем, что в Угледар ведет еще одна дорога через Богоявленку?- Понятное дело, что трасса через Богоявленку станет единственным способом для ВСУ осуществлять снабжение. Но суть в том, что у нас появится возможность охвата самого Угледара. Плюс, трасса через Богоявленку ведет к нашим позициям. Проходя чуть западнее Угледара, она ведет на Павловку. Так что северо-западнее Угледара противнику придется с нее уходить на проселок, который ведет в сам город. Поэтому логистика в любом случае будет ограничена.- Обязательно ли нам двигаться на Времевском выступе, чтобы взять Угледар? А то оттуда уже давно новостей не было.- Необязательно.Да, в последнее время новостей оттуда не было. Там идут локальные боестолкновения. И я не вижу тут перспективы. Мы уже столкнулись с проблемами при штурме Благодатного, Времевки и Великой Новоселки, когда пытались выйти на трассу, которая идет параллельно линии фронта (Великая Новоселка-Угледар через Золотую Ниву и Пречистовку). Это сложно. Потому что там есть река Кашлагач, которая идет параллельно этой трассе и служит для ВСУ естественным оборонительным рубежом.Заниматься этими вопросами нет смысла, имея возможность продвигаться от Победы и Константиновку на Угледар.- Вы сказали, что наступление на Работино бесперспективно. А как мы тогда собираемся брать Орехов?- Не надо брать Орехов. Потому что мы будем наступать по тем же маршрутам, что и год назад. Мы тогда пытались выйти на Орехов. Мы даже подошли к Малой Токмачке, Новоандреевке и Малым Щербакам. Но в итоге мы откатились на позиции, которые занимаем и по сей день.- А как можно взять Запорожье, не взяв Орехов?- Запорожье – это вообще бесперспективное направление. Потому что вопрос с форсированием Днепра – это не просто сложнейшая задача. Ее никто не решал со времен Великой Отечественной войны.Эта затея приведет к большим потерям. Лобовой штурм городов-миллионников бесперспективен. Их нужно охватывать, вынуждая ВСУ уходить. Их надо брать измором под угрозой полного окружения.Точно так же мы отсекали Сталинградскую группировку Вермахта и Паулюса. Глубоким охватом в ходе операции "Уран", когда сотни тысяч немцев оказались в котле.Если проводить крупные наступательные операции, то они должны ставить своей целью отрезание всей группировки ВСУ, находящейся на Левобережье. Для этого надо уничтожать мосты и прорваться западнее Харькова или в районе Сум до Днепра.В этом случае нам предстоит пройти минимум 300 километров. Но мы сможем использовать водные преграды для создания оборонительных рубежей, не опасаясь ударов с двух сторон. Потому что попытки ВСУ снять любую крупную группировку с нынешних участков фронта приведут к нашему прорыву в другом месте. А чтобы встретить наши войска в районе Ахтырки, противнику придется проделать с Правобережья сотни километров марша, перебрасывая десятки тысяч людей и сотни единиц бронетехники. Учитывая господство в воздухе нашей авиации, это станет большой проблемой.Так что я считаю, что вопрос СВО надо решать стратегически. Не надо штурмовать в лоб Славянско-Краматорскую агломерацию. Не надо по полям идти на Запорожье.- В какой степени победа в Авдеевке поможет нам подготовиться к этой наступательной операции?- С точки зрения отодвигания фронта от Донецка и уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ.Продвижение к Курахово я считаю нереальным. А вот поворот на север с выходом к Нью-Йорку (Новгородское) и Торецку (Дзержинск) я считаю более перспективным. Если мы, двигаясь от Артемовска, возьмем Красное и выдавим ВСУ до канала Северский Донец-Донбасс в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, мы получим возможность выйти на Торецк с севера и с юга. В этом случае этот мощный укрепрайон ВСУ возле Горловки окажется в положении Авдеевки.Это еще не стратегическая наступательная операция. Но нам нужно обезопасить Горловку от обстрелов.- Поступают сообщения, что ВСУ ударили по нашему полигону в тот момент, когда солдаты были на построении в ожидании приезда генерала. Причем противник сталкивается с той же самой проблемой. Почему и мы, и они за два года СВО по-прежнему наступаем на одни и те же грабли?- Потому что любая армия в любые времена – это большой бардак. В любой армии мира есть люди с большими звездами на погонах, которые хотят выслужиться перед начальством. Для этого есть два основных способа – покрасить траву и построить личный состав, чтобы они прокричали: "Здравия желаю, товарищ генерал".Все знают, что это беспросветная глупость. Бороться с этим надо, но полностью извести невозможно. Потому что идиотизм не лечится.Нормальные командиры рассредоточивают личный состав. Их подчиненные никогда не живут в одной казарме. Да, это вызывает массу сложностей с контролем за людьми и их сбором, но это обеспечивает их безопасность.
https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html
https://ukraina.ru/20240221/1053423180.html
https://ukraina.ru/20240220/1053398042.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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интервью, россия, всу, днепр, угледар, запорожье, сво, великая отечественная война
Интервью, Россия, ВСУ, Днепр, Угледар, Запорожье, СВО, Великая Отечественная война

Михаил Онуфриенко: После Крынок ВСУ закупорили Запорожье, поэтому России придется брать в клещи Угледар

13:58 21.02.2024
 
© SputnikМихаил Онуфриенко интервью
Михаил Онуфриенко интервью
© Sputnik
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сейчас бои идут в Новомихайловке. Западнее нее находится Парасковиевка, а еще западнее – Константиновка. Если мы начнем двигаться по трассе с севера, вся эта система обороны ВСУ обрушится
А дальше, двигаясь по этой трассе, мы действительно выйдем к Угледару с направления, которое противник не укреплял. Мы выходим и к Южно-Донбасской шахте с севера, и к Угледару с севера.
В этом случае Угледар окажется в "клещах" и повторит судьбу Авдеевки – держать можно, но бессмысленно, считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области. По его словам, мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки. На сегодняшний день там находятся не только наблюдательные пункты, там стоят войска.
- Михаил Борисович, а куда делась огневая мощь ВСУ, которую они сосредоточили на правом берегу Днепра? Мы ее задавили? Или противник ее перебросил на другие направления?
- Начнем с самих Крынок. Как сообщают сами наши военнослужащие, боевые действия в поселке продолжаются. Там не 4-5 украинских вояк, которые где-то прячутся. Мы пока только выдавили противника к берегу. Для полной зачистки поселка понадобится еще несколько дней.
Теперь насчет огневой мощи ВСУ. Генштаб киевской хунты успел перебросить остатки бригад морской пехоты на Запорожье и на Времевский выступ. Именно поэтому наша попытка молниеносного захвата Работино провалилась.
Бои идут на западных и южных окраинах населенного пункта. В центре села противник закрепился. За полгода он успел создать дополнительные укрепления к тем развалинам, которые там были, а теперь неплохо держит оборону.
Михаил Онуфриенко
28 апреля 2023, 16:58
Михаил Онуфриенко: кто онБлогер, военный эксперт
- Как теперь мы будем решать проблему Работино? Насколько я понимаю, само село в низине, и для контроля над ним надо брать высоты.
- Высоты вокруг Работино мы взяли. Бои идут на его окраинах. Другое дело, что стратегического значения это село вообще не имеет.
Я не знаю, почему мы вообще стали там наступать. Мне кажется, надо было продолжать ровнять его с землей, потому что это направление дальнейших перспектив не имеет. Это такие же бои местного значения, как и попытки взять штурмом Угледар с юга. Год назад те события показали, что эта затея бессмысленна.
Зато успехи в Победе (мы взяли это село, а сейчас там закрепляемся) действительно развивают весьма перспективное направление.
Первое. Мы поддерживаем южный фланг нашего продвижения по линии Марьинка-Георгиевка.
Второе. После полного закрепления в Победе мы продолжим двигаться по трассе "05-32" в сторону Константиновки. Это дорога, которая выходит к Угледару. Здесь мы сможем отсечь значительные силы противника, которые находятся восточнее трассы "05-32". К тому же, выходя к Константиновке, мы решаем судьбу большого укрепрайона ВСУ.
Сейчас бои идут в Новомихайловке. Западнее нее находится Парасковиевка, а еще западнее – Константиновка. Если мы начнем двигаться по трассе с севера, вся эта система обороны ВСУ обрушится.
А дальше, двигаясь по этой трассе, мы действительно выйдем к Угледару с направления, которое противник не укреплял. Мы выходим и к Южно-Донбасской шахте с севера, и к Угледару с севера. В этом случае Угледар окажется в "клещах" и повторит судьбу Авдеевки – держать можно, но бессмысленно.
Так что Угледар – это самое перспективное направление. В отличие от Работино, Пятихаток и Времевского выступа, где идут бои за избушку лесника.
- А как быть с тем, что в Угледар ведет еще одна дорога через Богоявленку?
- Понятное дело, что трасса через Богоявленку станет единственным способом для ВСУ осуществлять снабжение. Но суть в том, что у нас появится возможность охвата самого Угледара.
Плюс, трасса через Богоявленку ведет к нашим позициям. Проходя чуть западнее Угледара, она ведет на Павловку. Так что северо-западнее Угледара противнику придется с нее уходить на проселок, который ведет в сам город. Поэтому логистика в любом случае будет ограничена.
Кирилл Копылов интервью
04:45
Кирилл Копылов: Россия засунула ВСУ в свой лучший "мешок", чтобы пройти тридцать километров за три дняВ Авдеевке мы впервые за долгое время смогли выделить на операцию достаточно сил, чтобы задавить противника волной огня и стали. Мы правильно использовали свои лучшие качества, которые появились за 2 года СВО. Все эти наши лучшие качества 2 года назад у нас почти полностью отсутствовали. Видеть такое отрадно, считает военный историк Кирилл Копылов
- Обязательно ли нам двигаться на Времевском выступе, чтобы взять Угледар? А то оттуда уже давно новостей не было.
- Необязательно.
Да, в последнее время новостей оттуда не было. Там идут локальные боестолкновения. И я не вижу тут перспективы. Мы уже столкнулись с проблемами при штурме Благодатного, Времевки и Великой Новоселки, когда пытались выйти на трассу, которая идет параллельно линии фронта (Великая Новоселка-Угледар через Золотую Ниву и Пречистовку).
Это сложно. Потому что там есть река Кашлагач, которая идет параллельно этой трассе и служит для ВСУ естественным оборонительным рубежом.
Заниматься этими вопросами нет смысла, имея возможность продвигаться от Победы и Константиновку на Угледар.
- Вы сказали, что наступление на Работино бесперспективно. А как мы тогда собираемся брать Орехов?
- Не надо брать Орехов. Потому что мы будем наступать по тем же маршрутам, что и год назад. Мы тогда пытались выйти на Орехов. Мы даже подошли к Малой Токмачке, Новоандреевке и Малым Щербакам. Но в итоге мы откатились на позиции, которые занимаем и по сей день.
- А как можно взять Запорожье, не взяв Орехов?
- Запорожье – это вообще бесперспективное направление. Потому что вопрос с форсированием Днепра – это не просто сложнейшая задача. Ее никто не решал со времен Великой Отечественной войны.
Эта затея приведет к большим потерям. Лобовой штурм городов-миллионников бесперспективен. Их нужно охватывать, вынуждая ВСУ уходить. Их надо брать измором под угрозой полного окружения.
Точно так же мы отсекали Сталинградскую группировку Вермахта и Паулюса. Глубоким охватом в ходе операции "Уран", когда сотни тысяч немцев оказались в котле.
Если проводить крупные наступательные операции, то они должны ставить своей целью отрезание всей группировки ВСУ, находящейся на Левобережье. Для этого надо уничтожать мосты и прорваться западнее Харькова или в районе Сум до Днепра.
В этом случае нам предстоит пройти минимум 300 километров. Но мы сможем использовать водные преграды для создания оборонительных рубежей, не опасаясь ударов с двух сторон. Потому что попытки ВСУ снять любую крупную группировку с нынешних участков фронта приведут к нашему прорыву в другом месте.
А чтобы встретить наши войска в районе Ахтырки, противнику придется проделать с Правобережья сотни километров марша, перебрасывая десятки тысяч людей и сотни единиц бронетехники. Учитывая господство в воздухе нашей авиации, это станет большой проблемой.
Так что я считаю, что вопрос СВО надо решать стратегически. Не надо штурмовать в лоб Славянско-Краматорскую агломерацию. Не надо по полям идти на Запорожье.
- В какой степени победа в Авдеевке поможет нам подготовиться к этой наступательной операции?
- С точки зрения отодвигания фронта от Донецка и уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ.
Продвижение к Курахово я считаю нереальным. А вот поворот на север с выходом к Нью-Йорку (Новгородское) и Торецку (Дзержинск) я считаю более перспективным.
Если мы, двигаясь от Артемовска, возьмем Красное и выдавим ВСУ до канала Северский Донец-Донбасс в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, мы получим возможность выйти на Торецк с севера и с юга. В этом случае этот мощный укрепрайон ВСУ возле Горловки окажется в положении Авдеевки.
Это еще не стратегическая наступательная операция. Но нам нужно обезопасить Горловку от обстрелов.
Пётр Скоробогатый интервью
Вчера, 04:20
Петр Скоробогатый: Россию ждут два месяца "битвы резервов" с ВСУ, а потом она получит козырь против США Наша победа в Авдеевке показала, что у ВСУ не хватает резервов. Достаточно посчитать те части, которые они перебрасывают с одного направления на другое, доукомплектовывая их слабыми мобилизованными людьми. Это наша большая выгода. Надеюсь, мы ее в ближайшее время реализуем, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
- Поступают сообщения, что ВСУ ударили по нашему полигону в тот момент, когда солдаты были на построении в ожидании приезда генерала. Причем противник сталкивается с той же самой проблемой. Почему и мы, и они за два года СВО по-прежнему наступаем на одни и те же грабли?
- Потому что любая армия в любые времена – это большой бардак. В любой армии мира есть люди с большими звездами на погонах, которые хотят выслужиться перед начальством. Для этого есть два основных способа – покрасить траву и построить личный состав, чтобы они прокричали: "Здравия желаю, товарищ генерал".
Все знают, что это беспросветная глупость. Бороться с этим надо, но полностью извести невозможно. Потому что идиотизм не лечится.
Нормальные командиры рассредоточивают личный состав. Их подчиненные никогда не живут в одной казарме. Да, это вызывает массу сложностей с контролем за людьми и их сбором, но это обеспечивает их безопасность.
 
ИнтервьюРоссияВСУДнепрУгледарЗапорожьеСВОВеликая Отечественная война
 
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Заголовок открываемого материала
13:58Михаил Онуфриенко: После Крынок ВСУ закупорили Запорожье, поэтому России придется брать в клещи Угледар
13:48Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ
13:36Отступая бросали технику и раненых. Западные СМИ обсуждают уход ВСУ из Авдеевки
13:26Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы
13:00Идея о ядерном оружии, расправа над террористами, Кузьминов. Главное на Украине на 13:00 21 февраля
12:56Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов
12:54Британский совет шпионов: новые регионы РФ под прицелом "благотворителей" из MI-6
12:44Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороны
12:03ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взрыв в Подмосковье
11:53Украина или будет договариваться, или Польша запретит ввозить зерно - Колодзейчак
11:21Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT
10:43Геополитика украинской войны: Хазин об интригах Лондона, уроках для США и победе России
10:26Авдеевку освободили в короткие сроки - Герасимов
09:00Находки из Авдеевки, облавы военных, отсутствие финансирования. Главное на Украине на утро 21 февраля
08:19Мемуары Виталия Чуркина: украинский кризис. Как это было
08:04Главное за ночь 21 февраля
08:00Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину
07:20Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича
07:18Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть
07:03"Путин, наведи порядок!" Польские фермеры практически полностью перекрыли границу с Украиной
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