https://ukraina.ru/20240224/1053397054.html

Эксперт Угольный объяснил, почему ВСУ не смогли драться за каждый дом в Авдеевке

Эксперт Угольный объяснил, почему ВСУ не смогли драться за каждый дом в Авдеевке - 24.02.2024 Украина.ру

Эксперт Угольный объяснил, почему ВСУ не смогли драться за каждый дом в Авдеевке

Украинской армии не хватило личного состава, чтобы оборонять Авдеевку до последнего. Кроме того, повысилось качество взаимодействие российских войск с авиацией, что также внесло свою лепту в освобождение города. Такую мысль в интервью изданию Украина.ру выразил обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-02-24T04:30

2024-02-24T04:30

2024-02-24T04:30

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Об освобождении населенного пункта Авдеевка в ДНР от украинский формирований было объявлено 17 февраля. ВСУ понесли значительные потери и беспорядочно бежали из города. Во-вторых, продолжил эксперт, российские военные, которые участвовали в сражении за Авдеевку, отмечали разительное повышение качества взаимодействия с авиацией. По его словам, нередки были случаи, когда авиация прибывала на место и сбрасывала бомбы на противника в указанном месте уже через 15 минут после запроса с земли. Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20240219/1053391831.html

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новости, авдеевка, всу, россия