Эксперт Угольный объяснил, почему ВСУ не смогли драться за каждый дом в Авдеевке
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование дорог и зачистка жилого сектора в Авдеевке
Украинской армии не хватило личного состава, чтобы оборонять Авдеевку до последнего. Кроме того, повысилось качество взаимодействие российских войск с авиацией, что также внесло свою лепту в освобождение города. Такую мысль в интервью изданию Украина.ру выразил обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Об освобождении населенного пункта Авдеевка в ДНР от украинский формирований было объявлено 17 февраля. ВСУ понесли значительные потери и беспорядочно бежали из города.
"Во-первых, у Украины просто не хватило личного состава, чтобы драться за каждый дом. Ее основные силы были сосредоточены на внешних флангах (Бердычи и Тоненькое), где мы в итоге не смогли пробиться, но в самом городе у нее было ограниченное количество людей", - рассказал Угольный.
Во-вторых, продолжил эксперт, российские военные, которые участвовали в сражении за Авдеевку, отмечали разительное повышение качества взаимодействия с авиацией. По его словам, нередки были случаи, когда авиация прибывала на место и сбрасывала бомбы на противника в указанном месте уже через 15 минут после запроса с земли.
Полный текст интервью читайте здесь.
19 февраля, 14:10Владимир Орлов: Авиация России обманула ПВО ВСУ, чтобы заставить "Азов"* дрожать в подвалах АвдеевкиСегодня ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Наша авиация, не входя в зону действия наземного ПВО противника, может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры в щепки, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов