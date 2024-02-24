Эксперт Угольный объяснил, почему ВСУ не смогли драться за каждый дом в Авдеевке - 24.02.2024 Украина.ру
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Эксперт Угольный объяснил, почему ВСУ не смогли драться за каждый дом в Авдеевке
Эксперт Угольный объяснил, почему ВСУ не смогли драться за каждый дом в Авдеевке - 24.02.2024 Украина.ру
Эксперт Угольный объяснил, почему ВСУ не смогли драться за каждый дом в Авдеевке
Украинской армии не хватило личного состава, чтобы оборонять Авдеевку до последнего. Кроме того, повысилось качество взаимодействие российских войск с авиацией, что также внесло свою лепту в освобождение города. Такую мысль в интервью изданию Украина.ру выразил обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-24T04:30
2024-02-24T04:30
новости
авдеевка
всу
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Об освобождении населенного пункта Авдеевка в ДНР от украинский формирований было объявлено 17 февраля. ВСУ понесли значительные потери и беспорядочно бежали из города. Во-вторых, продолжил эксперт, российские военные, которые участвовали в сражении за Авдеевку, отмечали разительное повышение качества взаимодействия с авиацией. По его словам, нередки были случаи, когда авиация прибывала на место и сбрасывала бомбы на противника в указанном месте уже через 15 минут после запроса с земли. Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240219/1053391831.html
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новости, авдеевка, всу, россия
Новости, Авдеевка, ВСУ, Россия

Эксперт Угольный объяснил, почему ВСУ не смогли драться за каждый дом в Авдеевке

04:30 24.02.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование дорог и зачистка жилого сектора в Авдеевке
Разминирование дорог и зачистка жилого сектора в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинской армии не хватило личного состава, чтобы оборонять Авдеевку до последнего. Кроме того, повысилось качество взаимодействие российских войск с авиацией, что также внесло свою лепту в освобождение города. Такую мысль в интервью изданию Украина.ру выразил обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Об освобождении населенного пункта Авдеевка в ДНР от украинский формирований было объявлено 17 февраля. ВСУ понесли значительные потери и беспорядочно бежали из города.
"Во-первых, у Украины просто не хватило личного состава, чтобы драться за каждый дом. Ее основные силы были сосредоточены на внешних флангах (Бердычи и Тоненькое), где мы в итоге не смогли пробиться, но в самом городе у нее было ограниченное количество людей", - рассказал Угольный.
Во-вторых, продолжил эксперт, российские военные, которые участвовали в сражении за Авдеевку, отмечали разительное повышение качества взаимодействия с авиацией. По его словам, нередки были случаи, когда авиация прибывала на место и сбрасывала бомбы на противника в указанном месте уже через 15 минут после запроса с земли.
Полный текст интервью читайте здесь.
Владимир Орлов интервью
19 февраля, 14:10
Владимир Орлов: Авиация России обманула ПВО ВСУ, чтобы заставить "Азов"* дрожать в подвалах АвдеевкиСегодня ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Наша авиация, не входя в зону действия наземного ПВО противника, может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры в щепки, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Эксперт Угольный объяснил, почему ВСУ не смогли драться за каждый дом в Авдеевке
04:00Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствами
03:30"Великим полководцем не станет": Шкурлатов назвал нового главкома ВСУ разменной монетой
03:00"Разносят любые блиндажи": военный эксперт объяснил, почему ПВО ВСУ проиграла битву за Авдеевку
17:55"Движение Первых", министр обороны КНДР, Жога и губернаторы. ЕС обнародовал новый пакет санкций
17:17Жога: Освобождение Авдеевки - один из ключевых этапов СВО
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16:46Ростислав Ищенко: Ждуны, которые остались, будут скрипеть зубами на Россию, пусть, быстрее зубы сточат
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