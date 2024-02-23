"Taurus Киеву не видать": политолог Камкин о том, как Запад обкатывает на Украине новые технологии войны - 23.02.2024 Украина.ру
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"Taurus Киеву не видать": политолог Камкин о том, как Запад обкатывает на Украине новые технологии войны
"Taurus Киеву не видать": политолог Камкин о том, как Запад обкатывает на Украине новые технологии войны - 23.02.2024 Украина.ру
"Taurus Киеву не видать": политолог Камкин о том, как Запад обкатывает на Украине новые технологии войны
Германия и США не торопятся передавать современные технологии Украине, чтобы на основе устаревших систем протестировать возможности российского ВПК. Эта страна выступает как полигон для отработки новых технологий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2024-02-23T04:00
2024-02-23T04:00
новости
украина
россия
германия
ракеты
"taurus"
вооружение
полигон
сша
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Канцлер Германии Олаф Шольц дважды ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли Берлин передавать Украине крылатые ракеты Taurus. При этом они являются передовыми и более современные, чем Scalp, рассказал политолог.Такое ощущение, что Германия и США не торопятся передавать современные технологии Украине, пытаясь на основе устаревших систем протестировать возможности российского ВПК, потому что Украина выступает как полигон для отработки новых технологий войны, добавил эксперт.И Германия опасается, что новые ракеты могут стать либо трофеем, либо его обломки могут быть изучены российской стороной. Поэтому Taurus Украине не видать, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240222/1053457311.html
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новости, украина, россия, германия, ракеты, "taurus", вооружение, полигон, сша
Новости, Украина, Россия, Германия, ракеты, "Taurus", вооружение, полигон, США

"Taurus Киеву не видать": политолог Камкин о том, как Запад обкатывает на Украине новые технологии войны

04:00 23.02.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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Германия и США не торопятся передавать современные технологии Украине, чтобы на основе устаревших систем протестировать возможности российского ВПК. Эта страна выступает как полигон для отработки новых технологий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Канцлер Германии Олаф Шольц дважды ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли Берлин передавать Украине крылатые ракеты Taurus. При этом они являются передовыми и более современные, чем Scalp, рассказал политолог.
Такое ощущение, что Германия и США не торопятся передавать современные технологии Украине, пытаясь на основе устаревших систем протестировать возможности российского ВПК, потому что Украина выступает как полигон для отработки новых технологий войны, добавил эксперт.
"Почему Германия так не торопится их передавать? Возможно, на этот вопрос ответила [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, когда сказала, что Украина в основном получает устаревшее вооружение, но украинцы научились его мастерски модифицировать до современного состояния", - отметил Камкин.
И Германия опасается, что новые ракеты могут стать либо трофеем, либо его обломки могут быть изучены российской стороной. Поэтому Taurus Украине не видать, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 03:47
Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов Главное последствие поражения Авдеевки для украинской армии состоит в том, что она начинает испытывать определенную депрессию. Она уже 1,5 года не видит никаких побед. И если Россия приступает к штурму того или иного города, противник его вынужден либо оставить, либо сжечь там свои резервы без всякой пощады
 
НовостиУкраинаРоссияГерманияракеты"Taurus"вооружениеполигонСША
 
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