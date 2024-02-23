"Taurus Киеву не видать": политолог Камкин о том, как Запад обкатывает на Украине новые технологии войны
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОбучение украинских военнослужащих канадскими инструкторами по программе UNIFIER на Яворивском полигоне
Германия и США не торопятся передавать современные технологии Украине, чтобы на основе устаревших систем протестировать возможности российского ВПК. Эта страна выступает как полигон для отработки новых технологий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Канцлер Германии Олаф Шольц дважды ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли Берлин передавать Украине крылатые ракеты Taurus. При этом они являются передовыми и более современные, чем Scalp, рассказал политолог.
Такое ощущение, что Германия и США не торопятся передавать современные технологии Украине, пытаясь на основе устаревших систем протестировать возможности российского ВПК, потому что Украина выступает как полигон для отработки новых технологий войны, добавил эксперт.
"Почему Германия так не торопится их передавать? Возможно, на этот вопрос ответила [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, когда сказала, что Украина в основном получает устаревшее вооружение, но украинцы научились его мастерски модифицировать до современного состояния", - отметил Камкин.
И Германия опасается, что новые ракеты могут стать либо трофеем, либо его обломки могут быть изучены российской стороной. Поэтому Taurus Украине не видать, заключил собеседник Украина.ру.
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