"Taurus Киеву не видать": политолог Камкин о том, как Запад обкатывает на Украине новые технологии войны

Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов

Главное последствие поражения Авдеевки для украинской армии состоит в том, что она начинает испытывать определенную депрессию. Она уже 1,5 года не видит никаких побед. И если Россия приступает к штурму того или иного города, противник его вынужден либо оставить, либо сжечь там свои резервы без всякой пощады