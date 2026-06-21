https://ukraina.ru/20260621/prezident-ili-deshvyy-bloger-top-lichnykh-konfliktov-mezhdu-glavami-gosudarstv-1080446930.html

Президент или дешёвый блогер? Топ личных конфликтов между главами государств

Президент или дешёвый блогер? Топ личных конфликтов между главами государств - 21.06.2026 Украина.ру

Президент или дешёвый блогер? Топ личных конфликтов между главами государств

Прошедший саммит G7 так и остался бы абсолютно дежурным и абсолютно постным сборищем на высшем уровне: дежурная подпись меморандума между Ираном и США, которому не было суждено продержаться и недели, дежурные отблески камер от отекшего лица Зеленского, все ещё требующего "зброи"… Скука смертная.

2026-06-21T09:38

2026-06-21T09:38

2026-06-21T09:38

сша

италия

вашингтон

дональд трамп

джорджи мелони

барак обама (старший)

мид

асеан

оон

эксклюзив

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И, видимо, понимая, что вечеринку надо как-то спасать, американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони решили разыграть спектакль в лучших традициях дешёвых видеоблогеров из 2010-х.Агрессивная медийная риторика первых лиц всё чаще работает инструментом внутренней мобилизации электората — и одновременно дымовой завесой для прагматичных, часто циничных переговоров. Но дымовая завеса не значит пустота: иногда за гулом виброотклика по сенсорному экрану прячется реальное, юридически обоснованное решение, а не только пиар на публику.История с Трампом и Мелони — это проявление целого жанра политического трэш-тока. И в этом материале мы собрали топ таких же "бифов" на самом высоком уровне, после которых неизменно выяснялось: громкие заявления никогда не то, чем кажутся.Казалось бы, при чём здесь Ватикан? И бомбардировщики?Политики не разругались на самом саммите — там, по словам Мелони, царил "очень позитивный климат". Раскол случился постфактум: в пятницу, 19 июня, итальянский телеканал La7 показал телефонное интервью с Трампом — в дублированном переводе, без оригинальной английской дорожки, что для последующей цитатной войны окажется не последней деталью. Вместо ответа на вопрос об Украине президент внезапно заговорил о Мелони: она, по его словам, "умоляла" сфотографироваться с ним, и он согласился исключительно из жалости.Мелони ответила в тот же день в социальных сетях в формате видеообращения. Слова Трампа она назвала "полностью вымышленными", добавив: "Ни я, ни Италия никогда не умоляем". Через несколько часов глава МИД Антонио Таяни эффектно отменил визит в Вашингтон, запланированный на 21–22 июня, заявив, что слова Трампа "задевают всю Италию".В субботу Трамп удвоил ставку в Truth Social: по его словам, популярность Мелони падает, потому что Италия отказалась пускать американские самолёты на свои взлётные полосы. Мелони не осталась в долгу: её популярность не его забота — пусть займётся своей. Тем более, там выборы в Конгресс на носу, и над командой Трампа сгущаются тучи…Если выдернуть этот скандал из контекста, он выглядит как капризная перепалка двух детей, не поделивших "себяшку". Однако контекст добавляет ситуации "перца". Ещё в апреле Трамп публично атаковал Папу Римского Льва XIV за антивоенную позицию по Ирану, назвав понтифика "слабым по части преступности". Мелони тогда впервые публично осадила союзника, назвав эти нападки "неприемлемыми" — на что Трамп в интервью Corriere della Sera ответил уже про саму Мелони: он, мол, "думал, что у неё есть смелость, но ошибся".А в конце марта Рим напрямую отказал нескольким американским бомбардировщикам в посадке на авиабазе Сигонелла на Сицилии: самолёты запросили разрешение уже в воздухе, а итальянское законодательство требует для ударных, не логистических миссий парламентской санкции. Это не было театром — рейс реально развернули, и Италия была не одинока: в те же дни Испания закрыла своё воздушное пространство для операций против Ирана.Как Трамп с Трюдо за молоко ругалсяИ снова саммит G7, только на этот раз — в 2018 году, в канадском городке Ла-Мальбе в Квебеке. Вот только здесь обстановка не была такой мирной, ведь совсем недавно Трамп объявил свою очередну торговую войну — на этот раз, против своего северного соседа. За месяц до встречи Вашингтон ввёл пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) против ближайших союзников, сославшись на нацбезопасность.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо счёл это личным оскорблением и после отъезда Трампа с саммита провёл пресс-конференцию, основной месседж которой сводился примерно к следующему: канадцы вежливы и разумны, но "не позволят собой помыкать".Вот только настолько травоядный ответ лишь раззадоривает агрессора. Трамп узнал о пресс-конференции на борту Air Force One во время дозаправки на Крите — и разнёс Трюдо за два твита. В первом он назвал Трюдо "нечестным и слабым", а во втором — распорядился отозвать подпись США под итоговым коммюнике. Его советник Питер Наварро пообещал "особое место в аду" любому, кто "вонзает нож в спину" президента.Полгода спустя, 30 ноября 2018-го, те же стороны подписали новое соглашение USMCA (США — Мексика — Канада, сменившее прежнюю зону свободной торговли NAFTA) — на условиях, выгодных прежде всего американскому автопрому.Минимальная доля деталей, произведённых в Северной Америке для беспошлинного ввоза машин, выросла с 62,5% до 75%, плюс появилось требование — не менее 40–45% компонентов должны производить рабочие со ставкой от $16 в час. Канада также приоткрыла молочный рынок для американских фермеров. Товарооборот двух стран по итогам того же 2018 года вырос почти до $619 млрд — исторический максимум, несмотря на пошлины и взаимные обвинения в нечестности."Человек-ракета" против "старого маразматика"Если 2018-й был годом твиттер-войны, то 2017-й — годом ядерного блефа в прямом эфире. В июле КНДР испытала межконтинентальную ракету "Хвасон-14", в сентябре — самый мощный термоядерный заряд в своей истории. Трамп ответил с трибуны Генассамблеи ООН обещанием "полностью уничтожить Северную Корею" и окрестил Ким Чен Ына "Человеком-ракетой", взвалившим на себя "самоубийственную миссию".Северокорейский лидер не остался в долгу: в заявлении агентства ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) он назвал Трампа "старым маразматиком" — словом, мгновенно ставшим главным поисковым запросом в США.Кажется, именно после этих событий не осталось тех, кто бы не верил в теорию безумца: чем абсурднее и опаснее звучала риторика, тем реальнее становилась перспектива прямых переговоров. Через девять месяцев, 12 июня 2018-го, Трамп и Ким встретились в Сингапуре, подписали декларацию о денуклеаризации полуострова — и Трамп тут же объявил о заморозке ежегодных совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian.Пентагон официально сэкономил на этом всего $14 млн — капля в бюджете размером $700 млрд, скорее символический жест, чем экономия. Зато контингент США в Южной Корее, 28 500 военнослужащих, остался на месте, а Сеул вскоре согласился на новое соглашение о разделении издержек (SMA), увеличив свой взнос до $920 млн.Дутерте и беспилотники для штурма МаравиОтправимся дальше в историю. Сентябрь 2016-го, саммит АСЕАН во Вьентьяне, дебютная поездка новоизбранного президента Филиппин Родриго Дутерте на международную арену. Если он нарывался на скандал, то он его получил почти сразу же.На пресс-конференции перед вылетом журналист спросил Дутерте, что он ответит Бараку Обаме, если тот поднимет тему внесудебных казней в войне с наркоторговлей. Дутерте ответил резким тагальским ругательством, которое американские медиа перевели буквально как "с*кин сын", адресовав его лично Обаме.Белый дом среагировал мгновенно: Обама, узнав об этом на саммите G20 в Китае, назвал филиппинского лидера "колоритным парнем" и отменил двустороннюю встречу. Дутерте на саммите демонстративно держал руки в карманах и игнорировал встречу США — АСЕАН, признавшись позже, что сделал это умышленно: никто не имеет права читать нотации президенту суверенного государства, "даже если это Обама".Год спустя риторика испарилась без следа. В мае 2017-го боевики запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ захватили город Марави на юге Филиппин, и филиппинская армия, обученная воевать в джунглях, а не в городах, оказалась беспомощна. США прислали разведчики P-8A Poseidon и беспилотники MQ-1C Gray Eagle для наведения авиации, и это сыграло решающую роль в пятимесячных боях.Оборонное соглашение США и Филиппин EDCA не просто уцелело, а получило свыше $82 млн новых инвестиций на модернизацию баз; прямые иностранные инвестиции США на Филиппинах в том же 2017-м выросли на 7%, до рекордных $10 млрд. К ноябрю Дутерте лично подтвердил приверженность EDCA на встрече с Трампом — тот же Дутерте, что годом ранее посылал Обаму на три буквы.Цирк, клоун и подлодки на $60 миллиардовСамый дорогой скандал в этом списке начался в середине сентября 2021 года, когда США, Великобритания и Австралия в обстановке строжайшей секретности от европейцев инициировали новый оборонный альянс — AUKUS. Главным следствием запуска нового оборонного проекта стала отмена Австралией контракта с французской Naval Group на дюжину дизель-электрических подлодок, причём сделка оценивалась к моменту разрыва свыше чем в $60 млрд.Франция назвала это ударом в спину и отозвала послов из Вашингтона и Канберры — но не из Лондона, глава французского МИД демонстративно обозвал Британию мелким оппортунистом сделки.Премьер-министр Британии Борис Джонсон решил подшутить над яростью Парижа лично, на камеру, в Вашингтоне — на смеси английского и французского призвав партнёров "взять себя в руки" и "дать ему передышку". Эмманюэль Макрон не сдержался в закрытом разговоре с советниками, утёкшем в прессу: он назвал Джонсона "клоуном", который руководит "цирком" и не способен нести ответственность на государственном уровне.Однако праведная французская ярость не отменила ни строчки в Ланкастерских соглашениях 2010 года — фундаменте франко-британского военного союза. Совместный экспедиционный корпус сохранил боевую готовность, программа ракет Storm Shadow с производителем MBDA продолжилась без задержек, а операции в Сахеле не прервались.Кстати, товарооборот между Лондоном и Парижем по итогам 2021 года составил почти £66 млрд и вырос ещё сильнее год спустя — вот вам и цирк с клоунами.Вечная "Санта-Барбара" Нетаньяху и ЭрдоганаПосле того как администрация США в мае 2018 года признала Иерусалим столицей Израиля и перенесла туда посольство, на границе сектора Газа начались массовые протесты палестинцев, жёстко подавленные израильскими силами безопасности.Вскоре Турция отозвала посла из Тель-Авива, выслала израильского посла из Анкары — и на полтора года президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Биньямин Нетаньяху превратили социальные сети в арену для обмена шпильками разной степени остроты и обвинениями друг друга в коррупции, военных преступлениях и геноциде. Эрдоган называл коллегу "тираном и вором", Нетаньяху отвечал в тон: "диктатор, истребляющий курдов".Пока лидеры обменивались оскорблениями перед камерами госканалов, торговый баланс рос. Точную цифру товарооборота за 2018–2019 годы назвать сложно — статистика по отдельным годам фрагментарна, но по динамике между известными точками (около $5,4 млрд в 2014-м и почти $9,5 млрд на пике в 2022-м) разумно говорить о порядке $5,5–6 млрд в разгар кризиса.Турецкая сталь и цемент бесперебойно шли на стройки в Хайфу, закрывая до трети-двух пятых нужд израильского стройсектора. А нефть из Азербайджана, дававшая до 40% импорта Израиля, шла по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан на турецкий терминал и дальше танкерами в израильские порты — и Анкара, несмотря на призывы исламистской оппозиции, ни разу не перекрыла вентиль.Обратная сторона трэш-токаЕсли вынести за скобки персоналии, во всех шести историях прослеживается одна конструкция: разделение контуров. Военная и торговая инфраструктура живёт в одном правовом контуре, публичная риторика — в другом, и эти контуры почти не пересекаются. Авиабазы Авиано и Геди в Италии, где на боевом дежурстве хранится больше тридцати тактических ядерных бомб B61, продолжали штатно работать всё время эвианского скандала. Склад Кэмп-Дарби в Тоскане — крупнейшее армейское хранилище США в Южной Европе — не прекращал работу ни на день. Контракты и логистические цепочки обладают солидной бюрократической инерцией, которую трудно остановить твитом, даже очень обидным.Однако и полностью обесценивать эти словесные пикировки тоже было бы ошибочным. Италия реально, не для вида, отказала бомбардировщикам в посадке, сославшись на отсутствие парламентской санкции. Применив соответствующий правовой механизм, итальянцы очень больно щёлкнули заокеанских коллег по носу. Так что сделаем корректировку: риторика может поменять незначительные операционные решения, но перестраивать целую архитектуру отношений государств из-за того, что два старика решили нагнать трафику и попасть в рекомендации — это было бы слишком.С другой стороны, и это нужно понимать, трэш-ток на высшем уровне почти никогда на самом деле не адресован оппоненту — он адресован собственному избирателю. Дутерте, оскорбляющий Обаму, говорил со своим электоратом про национальное достоинство и независимость от бывшей метрополии. Эрдоган, называющий Нетаньяху тираном, на самом деле заявляет о лидерстве Турции по всём мусульманском мире. Трамп, рассказывающий, что Мелони его умоляла, говорит с базой избирателей, которым нравится вирильный, маскулинный вожак — идеальный лидер в среде реднеков.Каждая сторона получает и политические очки, и нефть, и ракеты, и инвестиции — а трэш-ток забудется и останется интересен только студентам-международникам или гикам вроде автора статьи.Жёсткая публичная позиция Трампа и Мелони — это, по сути, торг. За ним кроются тарифные преференции для итальянского экспорта в обмен на пересмотр условий базирования и, возможно, расширение присутствия США на Сигонелле и Авиано.У Мелони слишком много причин не доводить дело до разрыва — от рисков на выборах весной 2027-го до простой арифметики: Италия не может остаться без американского ядерного зонтика и логистики НАТО (Североатлантический альянс — военный блок США и их европейских союзников) ради принципа.У Трампа — ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс, повод выглядеть несгибаемым перед своим электоратом сейчас и гибким партнёром потом. Формула старая, как сама дипломатия: чем громче скандал на публику, тем тише идут настоящие переговоры за закрытыми дверями.

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