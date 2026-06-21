"Выход один — уничтожение террористического киевского режима". Эксперты и политики о войне и мире - 21.06.2026 Украина.ру
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"Выход один — уничтожение террористического киевского режима". Эксперты и политики о войне и мире
"Выход один — уничтожение террористического киевского режима". Эксперты и политики о войне и мире - 21.06.2026 Украина.ру
"Выход один — уничтожение террористического киевского режима". Эксперты и политики о войне и мире
В экспертном сообществе обсуждают, нужно ли России возвращать Киев, один ли мы с украинцами народ или уже нет. Думают и о том, готова ли Россия к схватке со своим реальным врагом — Западом
2026-06-21T09:04
2026-06-21T09:04
россия
украина
сергей караганов
дональд трамп
сво
эксклюзив
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Спорят — мы один народ или нет? Российский политолог Сергей Караганов считает, что нет. В интервью покинувшей Украину журналистке Диане Панченко он заявил, что не хочет объединения нынешней Украины и России, "потому что там другой народ, который к тому же из-за предательства своих элит деградировал совсем в скверную сторону".По мнению эксперта, идеальный вариант — присоединение к России южных и восточных регионов, "а всё остальное — пускай будет то, что будет". Он добавил, что "лучше всего, чтобы это была буферная, нейтральная зона", не уточнив, как этого можно добиться.А Киев? По мнению политолога, этот город России не нужен."Я не думаю, что нужно возвращать Киев, особенно если за это придётся платить большим количеством жизней", - сказал Караганов.Конечно, не все считают Киев "лишним" для России и не все разделяют мнение, что там живёт какой-то "другой народ". Российский журналист, автор исторической эпопеи "Русский ад" Андрей Караулов* в очередном выпуске своего видеоблога снова повторяет вопрос, волнующий многих: "Как так получилось, что Русская православная церковь… потеряла семь тысяч своих храмов [на Украине], и как так случилось, что Киево-Печерская лавра, больше чем половина лавры, оказалась в руках не пойми кого...".Журналист подчеркнул, что в Киево-Печерской лавре — "наши святыни, наши — там начиналась Русская земля, в том числе и там".То есть, далеко не все считают Киев лишним в русском мире. Однако Караулов советует не жить сейчас "с повёрнутой назад головой", но думать о том, что происходит сегодня и что будет завтра — а "завтра будет не лучше, чем вчера, а сложнее, чем вчера, может быть, даже хуже, чем вчера".Журналист выразил удивление по поводу того, что те, кто обязан предупреждать страну о всех грядущих испытаниях, не делают этого. Между тем, по его словам, есть такое обстоятельство - Дональд Трамп обещал решить украинский кризис, и его избиратели об этом помнят. А там принято выполнять предвыборные обещания. Но... "если Трамп подписывается так, как это было в Иране (когда были переговоры, но начались бомбёжки — ред.), то, конечно, на долю нашей страны выпадают таким вот образом новые испытания, на долю народа".Готов ли к этому наш народ? России есть чем ответить, но - "впереди у всех нас новые испытания", предостерёг Караулов, посоветовав (видимо, всё же не народу, но "элитам") изменить своё поведение, жить "без помпезных свадеб, голых вечеринок и прочего".Впереди серьёзная схватка с реальными противниками России, которые хотят просто убивать русских, сказал журналист, предположив, что нам всем надо быть готовым к неким "непопулярным решениям".Боевые действия тем временем продолжаются. Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что "осуществляется изоляция Крыма дронами" и что только для дронов и будет там курортный сезон. И вообще - "Крым в ближайшее время станет островом, для россиян начинается ад...".Кто-то воспринял эти слова как бахвальство, но не все — ведь удары по Крыму и по дорогам в Крым действительно не стихают.Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал к жёсткому ответу на эту угрозу."Если ВСУ ударяют по одному мосту, ВС РФ должны уничтожать 10 украинских мостов. Между левым и правым берегом Днепра десятки путепроводов. За почти пять лет специальной военной операции мы не уничтожили ни один из них, потому что не хотим создавать проблемы гражданским людям. Поэтому на высказывание Федорова, что ВСУ хотят сделать Крым островом, нам придется отвечать очень жёстко", - заявил депутат.Пока такого ответа нет, но... как говорится, некоторые блюда подают холодными. Между тем ВСУ смогли пробить ПВО российской столицы, нанеся в ночь на четверг, 18 июня, повторный удар по крупному НПЗ в Капотне, ударили и по жилым домам. И останавливаться, судя по всему, не собираются.Как пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", "Зеленский чётко преследует цель запустить панику в России, а следом Майдан, так как кремлёвские чиновники сами подарили ему такую возможность...", поскольку они уже "готовились к миру по духу Анкориджа".В общем, "на Банковой перемога (победа — ред.), Зеленский требует усилить удары. То, что будут удары в ответ, диктатора не волнует, по неведомой нам причине его лично и его окружение ВС РФ берегут. А жизни простых людей никто и не считает уже."Авторы канала напомнили об ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, перевозившему детскую футбольную команду из Белоруссии в Геленджик. Зеленский специально провоцирует обострение - "знает тварь, что украинцы будут снова переживать трагедии, хоронить родных, терять своё имущество, пока он и его дружки воруют на войне и катаются по заграницам!".Почему на пятом году войны им всем позволено без страха кататься и по заграницам, и по Украине — на этот вопрос (а его задают всё чаще) пока удовлетворительного ответа нет.А в Киеве думают, как усилить террор уже не только против военных, но и против гражданских специалистов в РФ. Так, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун призвал брать пример с Израиля, убивавшего иранских специалистов-ядерщиков."По этой аналогии Украине нужно переходить от военных преступников к преступникам в гражданском, которые модернизируют оружие, изготовляют его, стоят за созданием новых видов вооружений, а это всё летит по нам", - приводит слова Ягуна издание "ПолитНавигатор".По мнению экс-замглавы СБУ, две-три ликвидации возымели бы нужный эффект.Отметим, что ряд экспертов советуют и России в текущем конфликте брать пример с Израиля, который начал войну с того, что ликвидировал руководителей Ирана. А кто-то считает, что призывающих к терактам деятелей тоже не следует оставлять безнаказанными. Но... пока ничего такого не происходит.Однако достаточно мощный удар ВСУ по Москве снова ставит вопрос — что делать? Зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлёв считает, что "выход из этой ситуации есть только один, и он достаточно простой — уничтожение террористического киевского режима"."Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева — это ясно как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций — нужно начать наконец воевать всерьез", - заявил Журавлёв, слова которого приводит издание "Газета.ру".По мнению парламентария, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция с выходом к Днепру и освобождением Киева.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Виктории Титовой "Атака на Москву: что дальше?" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Опаснее гитлеровской Германии". Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, сергей караганов, дональд трамп, сво, эксклюзив
Россия, Украина, Сергей Караганов, Дональд Трамп, СВО, Эксклюзив

"Выход один — уничтожение террористического киевского режима". Эксперты и политики о войне и мире

09:04 21.06.2026
 
© Украина.руэксперты обзор
эксперты обзор - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В экспертном сообществе обсуждают, нужно ли России возвращать Киев, один ли мы с украинцами народ или уже нет. Думают и о том, готова ли Россия к схватке со своим реальным врагом — Западом
Спорят — мы один народ или нет? Российский политолог Сергей Караганов считает, что нет. В интервью покинувшей Украину журналистке Диане Панченко он заявил, что не хочет объединения нынешней Украины и России, "потому что там другой народ, который к тому же из-за предательства своих элит деградировал совсем в скверную сторону".
По мнению эксперта, идеальный вариант — присоединение к России южных и восточных регионов, "а всё остальное — пускай будет то, что будет". Он добавил, что "лучше всего, чтобы это была буферная, нейтральная зона", не уточнив, как этого можно добиться.
А Киев? По мнению политолога, этот город России не нужен.
"Я не думаю, что нужно возвращать Киев, особенно если за это придётся платить большим количеством жизней", - сказал Караганов.
Конечно, не все считают Киев "лишним" для России и не все разделяют мнение, что там живёт какой-то "другой народ". Российский журналист, автор исторической эпопеи "Русский ад" Андрей Караулов* в очередном выпуске своего видеоблога снова повторяет вопрос, волнующий многих: "Как так получилось, что Русская православная церковь… потеряла семь тысяч своих храмов [на Украине], и как так случилось, что Киево-Печерская лавра, больше чем половина лавры, оказалась в руках не пойми кого...".
Журналист подчеркнул, что в Киево-Печерской лавре — "наши святыни, наши — там начиналась Русская земля, в том числе и там".
То есть, далеко не все считают Киев лишним в русском мире. Однако Караулов советует не жить сейчас "с повёрнутой назад головой", но думать о том, что происходит сегодня и что будет завтра — а "завтра будет не лучше, чем вчера, а сложнее, чем вчера, может быть, даже хуже, чем вчера".
Журналист выразил удивление по поводу того, что те, кто обязан предупреждать страну о всех грядущих испытаниях, не делают этого. Между тем, по его словам, есть такое обстоятельство - Дональд Трамп обещал решить украинский кризис, и его избиратели об этом помнят. А там принято выполнять предвыборные обещания. Но... "если Трамп подписывается так, как это было в Иране (когда были переговоры, но начались бомбёжки — ред.), то, конечно, на долю нашей страны выпадают таким вот образом новые испытания, на долю народа".
Готов ли к этому наш народ? России есть чем ответить, но - "впереди у всех нас новые испытания", предостерёг Караулов, посоветовав (видимо, всё же не народу, но "элитам") изменить своё поведение, жить "без помпезных свадеб, голых вечеринок и прочего".
Впереди серьёзная схватка с реальными противниками России, которые хотят просто убивать русских, сказал журналист, предположив, что нам всем надо быть готовым к неким "непопулярным решениям".
Боевые действия тем временем продолжаются. Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что "осуществляется изоляция Крыма дронами" и что только для дронов и будет там курортный сезон. И вообще - "Крым в ближайшее время станет островом, для россиян начинается ад...".
Кто-то воспринял эти слова как бахвальство, но не все — ведь удары по Крыму и по дорогам в Крым действительно не стихают.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал к жёсткому ответу на эту угрозу.
"Если ВСУ ударяют по одному мосту, ВС РФ должны уничтожать 10 украинских мостов. Между левым и правым берегом Днепра десятки путепроводов. За почти пять лет специальной военной операции мы не уничтожили ни один из них, потому что не хотим создавать проблемы гражданским людям. Поэтому на высказывание Федорова, что ВСУ хотят сделать Крым островом, нам придется отвечать очень жёстко", - заявил депутат.
Пока такого ответа нет, но... как говорится, некоторые блюда подают холодными. Между тем ВСУ смогли пробить ПВО российской столицы, нанеся в ночь на четверг, 18 июня, повторный удар по крупному НПЗ в Капотне, ударили и по жилым домам. И останавливаться, судя по всему, не собираются.
Как пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", "Зеленский чётко преследует цель запустить панику в России, а следом Майдан, так как кремлёвские чиновники сами подарили ему такую возможность...", поскольку они уже "готовились к миру по духу Анкориджа".
В общем, "на Банковой перемога (победа — ред.), Зеленский требует усилить удары. То, что будут удары в ответ, диктатора не волнует, по неведомой нам причине его лично и его окружение ВС РФ берегут. А жизни простых людей никто и не считает уже."
Авторы канала напомнили об ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, перевозившему детскую футбольную команду из Белоруссии в Геленджик. Зеленский специально провоцирует обострение - "знает тварь, что украинцы будут снова переживать трагедии, хоронить родных, терять своё имущество, пока он и его дружки воруют на войне и катаются по заграницам!".
Почему на пятом году войны им всем позволено без страха кататься и по заграницам, и по Украине — на этот вопрос (а его задают всё чаще) пока удовлетворительного ответа нет.
А в Киеве думают, как усилить террор уже не только против военных, но и против гражданских специалистов в РФ. Так, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун призвал брать пример с Израиля, убивавшего иранских специалистов-ядерщиков.
"По этой аналогии Украине нужно переходить от военных преступников к преступникам в гражданском, которые модернизируют оружие, изготовляют его, стоят за созданием новых видов вооружений, а это всё летит по нам", - приводит слова Ягуна издание "ПолитНавигатор".
По мнению экс-замглавы СБУ, две-три ликвидации возымели бы нужный эффект.
Отметим, что ряд экспертов советуют и России в текущем конфликте брать пример с Израиля, который начал войну с того, что ликвидировал руководителей Ирана. А кто-то считает, что призывающих к терактам деятелей тоже не следует оставлять безнаказанными. Но... пока ничего такого не происходит.
Однако достаточно мощный удар ВСУ по Москве снова ставит вопрос — что делать? Зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлёв считает, что "выход из этой ситуации есть только один, и он достаточно простой — уничтожение террористического киевского режима".
"Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева — это ясно как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций — нужно начать наконец воевать всерьез", - заявил Журавлёв, слова которого приводит издание "Газета.ру".
По мнению парламентария, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция с выходом к Днепру и освобождением Киева.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему — в статье Виктории Титовой "Атака на Москву: что дальше?"
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Опаснее гитлеровской Германии". Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России
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