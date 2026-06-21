https://ukraina.ru/20260621/otstavka--ili-putch-v-britanii-vybrali-novogo-premera-1080446089.html

"Отставка – или путч": в Британии выбрали нового премьера. Что сделает Стармер?

"Отставка – или путч": в Британии выбрали нового премьера. Что сделает Стармер? - 21.06.2026 Украина.ру

"Отставка – или путч": в Британии выбрали нового премьера. Что сделает Стармер?

Выборы в избирательном округе Мейкерфилд, расположенном на северо-западе Великобритании, безусловно, стали центральным событием политической жизни Соединенного Королевства. Потому что на них уверенно победил мэр Большого Манчестера, лейборист Энди Бернем – что открывает этому политику прямую дорогу к креслу премьер-министра.

2026-06-21T09:08

2026-06-21T09:08

2026-06-21T12:47

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Эти выборы были организованы именно под Бернема – в результате бунта в рядах Лейбористской партии, где хотят избавиться от катастрофически непопулярного премьера Кира Стармера.В мае, сразу после того, как лейбористы потерпели разгромное поражение в ходе местных выборов, потеряв полторы тысячи мест, около четверти лейбористских депутатов британского парламента потребовали от Стармера немедленно уйти в отставку. А когда он ответил на этот призыв отказом, бунтовщики приступили к реализации внутрипартийного переворота.Депутат от Мейкерфилда Джош Саймонс объявил о своей отставке, после чего на округе были назначены довыборы. Это было сделано специально для того, чтобы провести в парламент Энди Бернема – единственного лейбористского политика, которые еще сохраняет некоторую популярность у разочарованных в правящей партии избирателей.Саймонс заявил: "Энди является подходящим кандидатом на пост руководителя страны". С этим утверждением согласились не все британцы, однако желание поскорее избавиться от Стармера объединяет сегодня абсолютное большинство королевских подданных. А это обстоятельство обеспечило мэру Манчестера убедительную победу – поскольку жители округа Мейкерфилд прекрасно понимали, что голосуя за Бернема они выбирают нового главу правительства Великобритании, отправляя Стармера на свалку истории.По итогам дополнительных выборов Энди Бернем набрал почти 25 тысяч голосов избирателей, получив 55% поддержки. Он разгромил своего соперника из правопопулистской Партии реформ, и стал членом Палаты общин. Сейчас Бернему достаточно собрать подписи 81 депутата из фракции лейбористов для выдвижения на выборы нового главы партии – после чего он автоматически выставит одиозного Стармера из офиса на Даунинг-стрит. А по данным британских журналистов в результате убедительной победы в Мейкерфилде его готовы поддержать почти 300 лейбористских парламентариев."Теперь вопрос лишь в том, как Энди Бернем получит свою премьерскую корону. Будет ли Кир Стармер пытаться биться за свой пост или просто добровольно уйдет в сторону? Для решения этого фундаментального вопроса у Лейбористской партии есть все лето. К сентябрьскому партийному съезду у страны уже может быть новый премьер-министр", – комментирует эти события экспертный канал Westminster.Большинство наблюдателей считает, что теряющие остатки своей поддержки лейбористы не станут ждать сентября, и Великобритания уже в скором времени получит очередного лидера, обещающего вытащить ее из пучина перманентного кризиса."Дни Кира Стармера на посту британского премьера сочтены. Думаю, уже сегодня начнутся первые действия профсоюзов и аппарата Лейбористской партии по замене Стармера на Бернема", – говорит об этом политолог Владимир Корнилов.С этим согласны сегодняшние британские газеты. По данным издания The Times, Кир Стармер раздумывает над тем, чтобы добровольно уступить Энди Бернему пост лидера Лейбористской партии Великобритании, и может принять окончательное решение уже по окончанию выходных. Британские букмекеры также ставят на то, что премьер сложит полномочия в понедельник, предсказывая его отставку с вероятностью 92%.Близкая к лейбористам газета The Guardian пишет: "после победы Бернема уход Стармера неминуем". А популярный таблоид Daily Mail вышел под заголовком "Отставка в ближайшие дни – или путч", – намекая на то, что если Стармер не уйдет подобру–поздорову с поста премьера, разъяренные однопартийцы заставят его покинуть насиженное место на вершине британского политического Олимпа.В последние дни Стармер навлек на себя недовольство абсолютного большинства британцев – после того, как он объявил о введении официального запрета на использование социальных сетей для подростков."Родители хотят, чтобы их дети были счастливы и жили в безопасности, но благодаря доступу к онлайн-миру это сложнее, чем когда-либо раньше. Мы сделаем все, чтобы вернуть детям их детство. Мы идем дальше любой другой страны, запрещая социальные сети для детей младше шестнадцати лет и вводя более широкие меры защиты", – заявил об этом британский премьер.Эти лицемерные слова вызвали в обществе волну возмущения. Все понимают – лидер Лейбористской партии, который планомерно проводит в жизнь антисоциальные реформы, чтобы максимально экономить на сокращении льгот и пособий, совершенно не переживает о судьбе несовершеннолетних британцев. Потому что возрастные ограничения для пользователей социальных сетей инициированы с одной очевидной целью – для введения тотального государственного контроля над взрослыми, которые будут вынуждены проходить обязательную регистрацию.Этот вопрос будет первым вызовом для Энди Бернема, когда он станет премьер-министром. Избиратели сразу же потребуют от него отменить ограничения в интернете, однако новый лидер лейбористов наверняка не пойдет на попятную, потому что введение цифровой цензуры в сети продвигается консолидированными усилиями британского истеблишмента – в рамках превентивной борьбы против массовых протестов, которых опасаются банкиры в лондонском Сити.От Бернема не ждут значительных перемен. Во время выборов на округе Мейкерфилд он старательно уклонялся от высказываний на тему украинского кризиса и отношений с Россией – заявляя о том, что намерен заняться решением внутренних проблем Соединенного Королевства. Тем не менее, эксперты считают, что новый премьер будет придерживаться во внешней политике прежнего антироссийского курса, заложенного еще при консерваторе Борисе Джонсоне.Среди британских ястребов звучат опасения, что Энди не будет слишком усердствовать в поддержке режима Зеленского и не станет форсировать милитаризацию за счет сокращения бюджетных расходов на социалку. Но однозначно можно сказать только одно – если будущий премьер Бернем продолжит стратегию полностью обанкротившегося Стармера, это окончательно похоронит Лейбористскую партию Великобритании, которая потеряет власть в результате досрочных парламентских выборов.

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