https://ukraina.ru/20260621/kotl-vokrug-vsu-v-krasnom-limane-szhimaetsya-gorod-osvobodyat-v-blizhayshee-vremya-1080447993.html
Котёл вокруг ВСУ в Красном Лимане сжимается, город освободят в ближайшее время
Котёл вокруг ВСУ в Красном Лимане сжимается, город освободят в ближайшее время - 21.06.2026 Украина.ру
Котёл вокруг ВСУ в Красном Лимане сжимается, город освободят в ближайшее время
Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ВСУ в Красном Лимане. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка"
2026-06-21T09:37
2026-06-21T09:37
2026-06-21T09:37
сво
спецоперация
красный лиман
славянск
россия
вооруженные силы украины
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На Краснолиманском направлении российские силы продолжают активные наступательные действия. Как сообщает канал "Фронтовая птичка", котёл вокруг группировки ВСУ в городе сжимается. 25-я армия наступает восточнее Щурова — посёлка примерно в пяти километрах юго-западнее Красного Лимана.При активном применении ударных дронов штурмовые подразделения группировки "Запад" продвигаются в лесном массиве национального парка "Святые горы".В самом Красном Лимане только за неделю бойцы 67-й дивизии взяли 37 опорных пунктов и зачистили 251 здание. Под контроль РФ перешли храм Иверской иконы Божией Матери, а также кварталы Северного, Центрального, Коммунального и Южного районов. Наши силы вышли к станции Зелёный Клин.Удары фугасными авиационными бомбами по мосту через Северский Донец отрезали остатки украинских сил в высотках на юге города от снабжения.Как отмечает "Фронтовая птичка", зачистка и освобождение Красного Лимана — вопрос времени. Контроль над этим городом открывает прямой путь на Славянск с северо-восточной стороны. С востока, со стороны Рай-Александровки, Славянск уже поджимает группировка "Юг". "Генеральное сражение за Донбасс, по сути, уже идёт", — констатируют военные эксперты.20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времениБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
красный лиман
славянск
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, красный лиман, славянск, россия, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Красный Лиман, Славянск, Россия, Вооруженные силы Украины
Котёл вокруг ВСУ в Красном Лимане сжимается, город освободят в ближайшее время
Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ВСУ в Красном Лимане. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка"
На Краснолиманском направлении российские силы продолжают активные наступательные действия. Как сообщает канал "Фронтовая птичка", котёл вокруг группировки ВСУ в городе сжимается. 25-я армия наступает восточнее Щурова — посёлка примерно в пяти километрах юго-западнее Красного Лимана.
При активном применении ударных дронов штурмовые подразделения группировки "Запад" продвигаются в лесном массиве национального парка "Святые горы".
В самом Красном Лимане только за неделю бойцы 67-й дивизии взяли 37 опорных пунктов и зачистили 251 здание. Под контроль РФ перешли храм Иверской иконы Божией Матери, а также кварталы Северного, Центрального, Коммунального и Южного районов. Наши силы вышли к станции Зелёный Клин.
Удары фугасными авиационными бомбами по мосту через Северский Донец отрезали остатки украинских сил в высотках на юге города от снабжения.
Как отмечает "Фронтовая птичка", зачистка и освобождение Красного Лимана — вопрос времени. Контроль над этим городом открывает прямой путь на Славянск с северо-восточной стороны. С востока, со стороны Рай-Александровки, Славянск уже поджимает группировка "Юг".
"Генеральное сражение за Донбасс, по сути, уже идёт", — констатируют военные эксперты.
20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени