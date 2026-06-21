https://ukraina.ru/20260621/stsenariy-kryma-ili-nechto-bolshee-aleksandr-ionov-o-tom-chto-zhdet-novorossiyu-v-blizhayshie-2-goda-1080421743.html

Сценарий Крыма или нечто большее? Александр Ионов о том, что ждет Новороссию в ближайшие 2 года

Сценарий Крыма или нечто большее? Александр Ионов о том, что ждет Новороссию в ближайшие 2 года - 21.06.2026 Украина.ру

Сценарий Крыма или нечто большее? Александр Ионов о том, что ждет Новороссию в ближайшие 2 года

Пока Киев надеется на санкции, страны БРИКС уже готовят кошельки. Зачем иностранному капиталу Запорожье и Херсонщина, какие льготы получит бизнес и почему в Луганске строят магазины круче, чем в миллионниках?

2026-06-21T08:59

2026-06-21T08:59

2026-06-21T08:59

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов.Главной новостью в сфере защиты прав в воссоединенных регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) стало совещание под председательством Владимира Путина, которое прошло недавно. Ключевой задачей поставлена ускоренная интеграция территорий в единое правовое и социальное пространство, чтобы к 2030 году они достигли среднероссийских стандартов качества жизни.— Александр Викторович, прежде чем мы обсудим конкретные инициативы президента по развитию Новороссии, давайте проясним базовый момент. Что именно означает интеграция воссоединенных территорий в единое правовое и социальное пространство? Зачем это нужно обычным людям, и что конкретно они получат — льготы, выплаты, новые услуги?— Во-первых, это четко разработанные федеральные законы и акты, которые позволяют воссоединенным субъектам поднять уровень социальной нагрузки до среднероссийского. Проще говоря, получать бюджетные ассигнования в том же объеме, что и любой другой регион России.Давайте скажем честно: когда эти территории управлялись киевской властью, там работали совсем другие нормы права. И пенсии, и соцвыплаты, и вся база были иными и, прямо скажем, гораздо хуже. Средний уровень жизни и зарплаты были значительно ниже. Сейчас мы обеспечиваем конституционные права граждан: защиту материнства, детства, дофинансирование из Социального и Пенсионного фондов, налоговой базы. Разработаны механизмы, чтобы к 2030 году регионы полностью вросли в российское экономическое и правовое поле.Да, сейчас переходный период. Идет он в авральном режиме, ведь боевые действия недалеко, бывают сбои. Но у нас есть успешный опыт Крыма в 2014 года. Там программа показала себя отлично: динамичное развитие, инвестклимат. То же самое мы делаем сейчас в воссоединенных регионах, чтобы люди максимально быстро почувствовали себя полноценными гражданами, пользующимися всеми благами нашей родины.— Если говорить более конкретно о тезисах недавнего совещания: социальные гарантии, пенсии, трудовой стаж. Общаясь с жителями восоединенных регионов, я часто слышу, что здесь еще много трудностей. Как именно будет улучшаться ситуация согласно последним решениям?— У меня там работают приемные, коллеги из СПЧ постоянно на связи с местнымипредставителями и населением, особенно что касается обеспечения социальными гарантиями. Основная проблема сейчас — это перерасчеты пенсий, трудового стажа. Мы проводим совещания с ведомствами и организациями, которым правительством поручено исполнение нормативно-правовых баз, организуем консультации для граждан: как писать заявления в Пенсионный фонд, как подтверждать стаж. Сложность в том, что документы-то не российского образца, а многие архивы физически не сохранились.Я прошу сограждан набраться терпения. Чтобы соблюсти закон, нужно основание, то есть документ. Его не всегда удается восстановить оперативно, но министерства и аппарат уполномоченных по правам человека работают в полную силу. Систему мы обязательно "разгоним", бюджет на это заложен.То же касается и восстановления жилья — всё упирается в документы. Мы помогаем делать запросы, отрабатываем адресно. В горизонте планирования государства это короткий срок. Сейчас мы делаем, что называется, "поправку на ветер" из-за боевых действий, но опыт Крыма нам в помощь.— В наших беседах чиновники из Госдумы и Общественной палаты отмечают, что для такой масштабной работы катастрофически нужны профессионалы, юристы. Хватает ли кадров на местах?— Кадров достаточно, на территориях есть грамотные специалисты, которые знают российское право не хуже нас. Проблема в другом — колоссальный запрос на бесплатную помощь. Самые уязвимые — пожилые люди и те, кто находится в пунктах временного размещения. Мы стараемся, но не всегда всё выходит оперативно, за что я прошу глубочайшего прощения.Мы расширяемся. В сентябре Национальный правозащитный комитет откроет новые подразделения. Но я хочу дать совет: многие стоят в очередях в офлайн-приемные, хотя можно попробовать получить помощь онлайн. Мы открываем горячие линии, чтобы людям не приходилось "обивать пороги". Не нужно ждать, пока кто-то за вас заполнит каждую бумажку — онлайн-сервисы ускоряют эти процессыв разы.— Еще одна важная тема — бизнес и Свободная экономическая зона (СЭЗ). Условия участия в ней упростили, но остаются проблемы: логистика, страхование рисков в приграничье. Как решаются эти вопросы?— Думаю, дополнительные ассигнования на логистику и страхование убытков будут заложены в ближайшее время. Мы же видим: Киев пытается "перерезать" наши цепочки доставки товаров и топлива. Бизнесу сегодня нужна плотная почва под ногами: ориентироваться не только на госсектор, но и на покупательскую способность населения в регионах. Нужны послабления: по налогам, по НДС на ввозимую продукцию. Президент дает все необходимые поручения. Вопрос в том, как их отрабатывают ведомства. Чего греха таить — проблемы с исполнительными органами бывают везде. Но процесс идет. В Луганске уже открываются огромные магазины-"десятитысячники". Это показатель спроса и возврата к нормальной жизни, как в Москве и иных городах-миллионниках. Конечно, когда рвут логистику или фискальные органы зажимают импорт, бизнесу тяжело. Мы об этом говорим открыто, никто не делает хорошую мину при плохой игре. Просто есть форс-мажоры. Нужно перетерпеть этот период, государство сделает всё, чтобы бизнес чувствовал себя защищенным.— Мы привыкли говорить об инвестициях российского бизнеса, но на ПМЭФ-2026 обсуждались и зарубежные вложения, например, со стороны Китая. Есть ли реальный интерес у иностранных партнеров к Донбассу?— Безусловно. И это не только Китай, но и страны БРИКС — "глобальное большинство". Им интересны наши воссоединенные регионы. Сейчас создается база, чтобы запустить этот экономический маховик. Мы обсуждаем льготные ставки для компаний с иностранным участием, чтобы они могли завозить оборудование и комплектующие.Думаю, в ближайшие год-два мы увидим серьезный заход иностранного капитала и в производство, и в сельское хозяйство. На Херсонщине и в Запорожье огромный потенциал, качественная рабочая сила. Главное — отладить механизмы.— На территориях завершено формирование аппаратов уполномоченных по правам человека. У вас есть приемная в Луганске — расскажите на примерах, с чем приходят люди и как удается помогать?— Приходят с разным. Часто это вопросы жилья: дом восстановили "в конструктиве", а внутренней отделки нет. Жить там невозможно, люди остаются в пунктах временного размещения. Мы подключаем либо госфонды, либо свой благотворительный фонд — делаем отделку за свой счет тем, кто сам не потянет, например, ветеранам.Люди нервничают, и мы их понимаем. Знаете, в России сейчас количество обращений в 10 раз больше, чем в Европе или США, потому что люди восстанавливают права на свою собственность. Мы чувствуем вину, если не успеваем работать быстрее, но объемы колоссальные.Важный момент, о котором мало говорят: от украинской власти нам достался износ инфраструктуры в 99%. ТЭЦ, коммуникации — всё было в ужасном состоянии еще до войны. Россия сейчас взяла на себя восстановление того, что десятилетиями уничтожалось украинской властью. Ни одна страна в мире не ведет сейчас таких строек и таких работ по ЖКХ, как мы. Даже Китай так не строит. Мы восстановим всё, просто масштаб задачи беспрецедентный.

https://ukraina.ru/20230214/1043539506.html

https://ukraina.ru/20260618/sergey-mironov-v-gosdume-gotovy-otvetit-zapadu-i-bit-po-rukam-v-sluchae-krazhi-aktivov-rossii-1080378559.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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