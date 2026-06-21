https://ukraina.ru/20260621/kontsy-v-vodu-pochemu-kiev-speshit-zakryt-dela-o-gromkikh-ubiystvakh-vidnykh-radikalov-1080450059.html

Концы в воду: почему Киев спешит закрыть дела о громких убийствах видных радикалов

Концы в воду: почему Киев спешит закрыть дела о громких убийствах видных радикалов - 21.06.2026 Украина.ру

Концы в воду: почему Киев спешит закрыть дела о громких убийствах видных радикалов

На Украине неожиданно ускорилось рассмотрение дел об убийствах знаковых фигур националистического лагеря - одесского боевика Демьяна Ганула*, бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, экс-коменданта Майдана Андрея Парубия. Это вызывает подозрение, поскольку обычно такие дела тянутся-тянутся, да и забываются со временем. Но только не в этот раз

2026-06-21T10:46

2026-06-21T10:46

2026-06-21T10:46

эксклюзив

украина

демьян ганул

андрей парубий

ирина фарион

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Складывается впечатление, что система торопится поставить точку именно в этих историях.На днях Приморский районный суд Одессы признал военнослужащего ВСУ Сергея Шалаева виновным в расстреле "общественного активиста" Ганула и назначил ликвидатору пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. А также лишили стрелка воинского звания "старший лейтенант". В ходе рассмотрения дела в суде прокуроры "доказали", что обвиняемый действовал по указаниям куратора, связанного с российскими спецслужбами. По версии следствия, в конце 2024 года через мессенджер ему пообещали трудоустройство в одном из правоохранительных органов. Условием было выполнение "тестового задания" - совершение убийства кого-то из заметных политических фигур. Следствие установило, что в целях подготовки преступления военнослужащий самовольно покинул место службы, прибыл в Одессу, снял жилье, незаконно приобрел оружие и боеприпасы, а также следил за активистом.По данным правоохранительных органов, 14 марта 2025 года старлей ВСУ открыл огонь по Ганулу в центре Одессы. После двух выстрелов он произвел еще один, контрольный, в голову. Одесситы, наблюдавшие растекшуюся по асфальту на Дерибасовской тушу местного десоветизатора, чуть ли не аплодировали стрелку. Да и на помощь Ганулу никто не кинулся, от полученных ранений он скончался на месте. Сам киллер скрылся с места происшествия. По версии прокуратуры - побежал отчитываться перед куратором, однако тот якобы заявил, что была ликвидирована "не та личность", и приказал скрываться, приобрести другой телефон и ждать дальнейших указаний. Но вместо указаний за ним пришли местные правоохранители и задержали Шалаева в одной из съемных квартир. После чего начали шить ему сотрудничество с российскими спецслужбами, а для украинской аудитории рисовать "кремлевский след".Откуда такая версия? А с потолка! Ведь офицер ВСУ Сергей Шалаев прошел опрос на полиграфе на этапе досудебного расследования и проверка не выявила у него признаков осознанного сотрудничества с ФСБ. Более того, адвокат военнослужащего уверял, что тот действовал "вслепую" по заданию лиц, представившихся сотрудниками СБУ. Да и сам ликвидатор Ганула рассказывал, что представители спецслужб Украины вышли на него через мать: та передала ему номер телефона человека, назвавшегося Клименко Степаном Николаевичем. По словам обвиняемого, мать приобрела лекарства в интернете, после чего к ней обратился Клименко, сказал, что он сотрудник СБУ, и обвинил в том, что этой покупкой она спонсирует Российскую Федерацию. Так они стали общаться. Впоследствии Клименко вышел на самого Шалаева. "Он представился сотрудником Службы безопасности Украины и хотел, чтобы я ему позвонил. Я позвонил, и во время разговора он предложил мне дальнейшее прохождение службы в СБУ", - рассказал Шалаев в суде. Должность и денежное вознаграждение они не обсуждали. По словам обвиняемого, условием трудоустройства было выполнение какой-то задачи и проверка на детекторе лжи. В том, что он общается с сотрудником СБУ, Шалаев не сомневался. "Во время общения Клименко говорил такие вещи, которые человек со стороны знать не может: зачитывал выдержки из журнала проведения боевых действий. Называл позывные и фамилии моих подчиненных. Знать их постороннее лицо не могло. Он рассказывал мне план расположения, где я в то время находился", - объяснил военный.Впрочем, суд отмел все эти аргументы. Не стали копаться судьи и в финансовых взаимоотношениях убийцы и убитого, а они были, и "революционер" Ганул оказался кидалой и крысой. Но разбираться в этом означало бы вскрыть истинное лицо основателя "Уличного фронта" и соучастника одесской Хатыни. За такие "открытия" судей по головке не погладят, ибо организаторы и исполнители переворота признаны кастой неприкасаемых, а об их подвигах телеканал "1+1" слагает легенды. Поэтому офицера Шалаева, исполнившего Ганула на глазах затерроризированной им Одессы, оперативно заклеймили "пособником ФСБ" и дали пожизненный срок с конфискацией имущества.Идем дальше - следите за руками. 16 июня 2026 года в Шевченковском районном суде Львова продолжилось слушание дела об убийстве бывшего депутата Верховной Рады и члена КПСС Ирины Фарион. Оно ознаменовалось существенными изменениями в положении подсудимого Вячеслава Зинченко, который лишился своего адвоката. Защитницей юного днепропетровца до недавних пор была известная юрист Лариса Криворучко. Однако на прошлой неделе на год было приостановлено ее право на занятие адвокатской деятельностью из-за нарушений, допущенных, по мнению Винницкой квалификационной комиссии адвокатуры, в другом процессе. Совпадение? Не думаем. В юридических кругах связывают это решение напрямую с процессом по Зинченко, в котором Криворучко заняла жесткую позицию в отношении судей и прокуроров. Она начала заявлять отводы коллегии судей, писать на них жалобы во все инстанции и требовать слушания дела сначала. В ответ обвинители, заинтересованные в ускорении процесса, "заблокировали" адвокатессу и отозвали у нее лицензию. А поскольку характер предъявленного обвинения в совершении особо тяжкого преступления требует обязательного участия защитника, Зинченко назначили бесплатного адвоката из Центра безоплатной правовой помощи. Им оказался некий Юрий Стефанович, который без проблем согласился с продлением срока пребывания его клиента под стражей еще на два месяца. Обвинение требует для Зинченко пожизненного заключения, сам парень свою вину отрицает. И тот факт, что "сбили" его адвоката, говорит лишь об одном - суд доказать его вину не может. Поэтому и пошли в ход такие топорные методы, которые даже человеку без юридического образования объясняют, что на Зинченко просто хотят повесить убийство русофобки Ирины Фарион с целью отвести подозрение от истинных заказчиков и исполнителей преступления.Осталось посмотреть, как будет развиваться уголовное дело в отношении Михаила Сцельникова, застрелившего экс-спикера Рады по прозвищу "Логопед" Андрея Парубия. 11 марта 2026 года Служба безопасности Украины завершила расследование и передала дело об убийстве бывшего коменданта Майдана в суд - обвиняемому также грозит пожизненное заключение. Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале спецслужбы, в ходе расследования "были задокументированы новые преступления" 53-летнего Сцельникова. По данным следствия, житель Львова якобы призывал к свержению конституционного строя и ликвидации представителей государственной власти Украины, а также оправдывал действия РФ. Серьезно? Во Львове глорифицировал российскую армию? Это уже из области ненаучной фантастики, и это опять-таки доказывает, что дело против Сцельникова шито белыми нитками.Тем более что сам убийца "Логопеда" заявляет, что отомстил Парубию за гибель сына. "Это моя месть лично украинской власти. Все, чего я хочу, чтобы скорее наступил мир. Да, я признаю, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли хотя бы на кого-то из пленных, чтобы я смог уехать и найти тело". "Убил, потому что Парубий оказался рядом. Если бы был Петя, значит, был бы Петя. Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя (Порошенко** - ред.)". Разбитый горем отец казнил одного из идеологов госпереворота, приведшего к войне и к гибели его сына, публично озвучив прямую связь между "святым Майданом" и кровавой войной. Мог ли суд вообще принять такие доводы к сведению или учесть их при вынесении приговора? Конечно же, нет. Поэтому все признания Сцельникова о личной мести были отметены, а СБУ заявила об идеологических мотивах львовского киллера. Более того, на несчастного отца навесили еще пять уголовных статей: о госизмене, о публичных призывах к смене власти, о посягательстве на жизнь государственного деятеля по предварительному сговору группой лиц, о ношении, хранении и приобретении оружия, а также об оправдании действий РФ. В общем, опять-таки стандартный набор "агента Кремля".Заметим, что расследования по делу убитого писателя Олеся Бузины, депутата-антифашиста Олега Калашникова или судебные процессы по уголовным делам против бойцов спецподразделения "Беркут" продолжаются до сих пор - 12 лет спустя. И никто не спешит выносить приговоры - в отличие от ликвидаторов Фарион, Парубия и Ганула. Вопрос - почему? По мнению одного из украинских правозащитников, попросившего сохранить инкогнито, быстрый приговор и отправка в колонию "убийц" светочей нации гарантирует их быстрое уничтожение. "Сердечный приступ, драка с криминальными элементами, случайный удар ножом… может быть все, что угодно. Это же зона, а не СИЗО, там легче спрятать концы в воду", - объясняет правовед.С этой точки зрения истории вокруг Демьяна Ганула, Ирины Фарион и Андрея Парубия выглядят как часть более широкого процесса зачистки наследия Майдана. Речь не обязательно идет о прямой ликвидации конкретных людей государством или СБУ - для этого нашли или спровоцировали исполнителей. Но складывается впечатление, что украинский режим больше не заинтересован в сохранении тех, кто сыграл свою роль в событиях 2014 года. Пышные похороны, наказание "виновных", пантеон национальных героев. Все. Точка. Особенно показательно, что практически во всех случаях общественности предлагается максимально простая схема: киллер, "российский след", быстрый суд и пожизненный срок. При этом многие неудобные вопросы остаются без ответов, а альтернативные версии практически не рассматриваются. Но общество давно и покорно сглатывает предложенный хунтой "продукт", не задумываясь о том, почему жертвами стали организаторы переворота, профессиональные декоммунизаторы, наиболее агрессивные националистические активисты, которые слишком много знали о механизмах прихода нынешней политической системы к власти и о ее преступлениях - этноциде, сожжении людей в Одессе, начале АТО, развязывании войны против России. Они были живыми свидетелями процессов, которые официальный Киев предпочитает представлять в героическом и мифологизированном виде. А теперь стали неживыми.Но проблема не ограничивается только майданными активистами. Если такая логика действительно существует, то следующим этапом могут стать структуры, которые сегодня выполняют наиболее непопулярную работу от имени государства. Речь прежде всего о сотрудниках ТЦК, силовых подразделениях, фрайкорах. Пока идет конфликт, они необходимы власти. Однако после его завершения общественное недовольство неизбежно потребует найти виновных в насильственной мобилизации, коррупционных схемах и многочисленных злоупотреблениях. В таких условиях всегда возникает соблазн переложить ответственность на самых активных и ретивых - история знает множество подобных примеров. Поэтому ускорение уголовных процессов вокруг фигур, символизирующих Майдан и постмайданную эпоху, можно рассматривать как возможный сигнал более масштабной тенденции. Система избавляется и будет избавляться от людей, которые были необходимы ей вчера, но становятся обузой сегодня. Политика редко любит свидетелей собственных преступлений и прячет концы в воду.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО событиях культуры за неделю - в материале Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры.

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, демьян ганул, андрей парубий, ирина фарион