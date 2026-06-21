https://ukraina.ru/20260621/v-donbasse-zakipel-konstantinovskiy-kotel-alekhin-o-nastuplenii-vs-rf-na-vsekh-uchastkakh-fronta-1080442219.html

"В Донбассе закипел Константиновский котел": Алехин о наступлении ВС РФ на всех участках фронта

"В Донбассе закипел Константиновский котел": Алехин о наступлении ВС РФ на всех участках фронта - 21.06.2026 Украина.ру

"В Донбассе закипел Константиновский котел": Алехин о наступлении ВС РФ на всех участках фронта

в Донбассе закипел Константиновский "котел", российские армейские подразделения штурмуют одновременно несколько крупных населённых пунктов — Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов и Казачью Лопань. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-21T06:00

2026-06-21T06:00

2026-06-21T06:00

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Алехин отмечает, что российская армия наступает на всех участках фронта. "Наши "Цирконы", усовершенствованные и модернизированные беспилотники различных типов систематически прилетают по военным объектам в Киеве и других городах Украины, подчеркивая реальное соотношение сил на поле боя", — пишет автор материала.Обозреватель констатирует: в Донбассе закипел Константиновский "котел", армейские подразделения штурмуют одновременно несколько крупных населённых пунктов — Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов, Казачью Лопань.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с командирами штурмовых подразделений в Кремле напомнил: ВС РФ удерживают стратегическое преимущество на всей линии фронта, и попытки ВСУ наносить "точечные удары дронами" не повлияют на ситуацию на фронте, подчеркивает Алехин."Позиция Кремля резко контрастирует с демагогией Киева о "перехвате инициативы", однако единственная реальность СВО – линия фронта, которая необратимо сдвигается на запад.— констатирует обозреватель", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Кристины Черкасовой "Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад" на сайте Украина.ру.

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