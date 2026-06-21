"В Донбассе закипел Константиновский котел": Алехин о наступлении ВС РФ на всех участках фронта - 21.06.2026 Украина.ру
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"В Донбассе закипел Константиновский котел": Алехин о наступлении ВС РФ на всех участках фронта
"В Донбассе закипел Константиновский котел": Алехин о наступлении ВС РФ на всех участках фронта - 21.06.2026 Украина.ру
"В Донбассе закипел Константиновский котел": Алехин о наступлении ВС РФ на всех участках фронта
в Донбассе закипел Константиновский "котел", российские армейские подразделения штурмуют одновременно несколько крупных населённых пунктов — Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов и Казачью Лопань. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-21T06:00
2026-06-21T06:00
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Алехин отмечает, что российская армия наступает на всех участках фронта. "Наши "Цирконы", усовершенствованные и модернизированные беспилотники различных типов систематически прилетают по военным объектам в Киеве и других городах Украины, подчеркивая реальное соотношение сил на поле боя", — пишет автор материала.Обозреватель констатирует: в Донбассе закипел Константиновский "котел", армейские подразделения штурмуют одновременно несколько крупных населённых пунктов — Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов, Казачью Лопань.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с командирами штурмовых подразделений в Кремле напомнил: ВС РФ удерживают стратегическое преимущество на всей линии фронта, и попытки ВСУ наносить "точечные удары дронами" не повлияют на ситуацию на фронте, подчеркивает Алехин."Позиция Кремля резко контрастирует с демагогией Киева о "перехвате инициативы", однако единственная реальность СВО – линия фронта, которая необратимо сдвигается на запад.— констатирует обозреватель", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Кристины Черкасовой "Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад" на сайте Украина.ру.
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Новости, Донбасс, Константиновка, Красный Лиман, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, военный эксперт, война, война на Украине, Владимир Путин, Кремль, срочно

"В Донбассе закипел Константиновский котел": Алехин о наступлении ВС РФ на всех участках фронта

06:00 21.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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в Донбассе закипел Константиновский "котел", российские армейские подразделения штурмуют одновременно несколько крупных населённых пунктов — Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов и Казачью Лопань. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин отмечает, что российская армия наступает на всех участках фронта. "Наши "Цирконы", усовершенствованные и модернизированные беспилотники различных типов систематически прилетают по военным объектам в Киеве и других городах Украины, подчеркивая реальное соотношение сил на поле боя", — пишет автор материала.
Обозреватель констатирует: в Донбассе закипел Константиновский "котел", армейские подразделения штурмуют одновременно несколько крупных населённых пунктов — Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов, Казачью Лопань.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с командирами штурмовых подразделений в Кремле напомнил: ВС РФ удерживают стратегическое преимущество на всей линии фронта, и попытки ВСУ наносить "точечные удары дронами" не повлияют на ситуацию на фронте, подчеркивает Алехин.
"Позиция Кремля резко контрастирует с демагогией Киева о "перехвате инициативы", однако единственная реальность СВО – линия фронта, которая необратимо сдвигается на запад.— констатирует обозреватель", — резюмирует автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Кристины Черкасовой "Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад" на сайте Украина.ру.
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