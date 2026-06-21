Telegraph: союзники Стармера уверены, что премьер Британии готовится подать в отставку уже завтра - 21.06.2026 Украина.ру
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Telegraph: союзники Стармера уверены, что премьер Британии готовится подать в отставку уже завтра
Telegraph: союзники Стармера уверены, что премьер Британии готовится подать в отставку уже завтра - 21.06.2026 Украина.ру
Telegraph: союзники Стармера уверены, что премьер Британии готовится подать в отставку уже завтра
Британский премьер Кир Стармер может объявить о своей отставке уже в понедельник. Об этом 21 июня сообщает газета Telegraph со ссылкой на официальных лиц
2026-06-21T08:23
2026-06-21T08:23
новости
британия
кир стармер
великобритания
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Политический кризис в Великобритании набирает обороты. Как сообщает газета Telegraph, союзники премьер-министра Кира Стармера уверены, что он готовится покинуть пост. По данным издания, о своём уходе глава правительства может объявить уже в понедельник, 22 июня."Союзники Кира Стармера верят, что он готовится покинуть пост... Критикуемый премьер-министр осознает, что "игра окончена"", — говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленное правительственное лицо.Один из депутатов-лейбористов в комментарии изданию заявил, что Стармер, вероятно, назовёт дату ухода в понедельник, учитывая, что его сейчас поддерживают лишь "друзья и семья".20 июня газета Telegraph уже сообщала, что к отставке Стармера призывают более 100 британских депутатов. В пятницу министр транспорта Хайди Александер стала первым членом кабинета, открыто выступившим за уход премьера после того, как его соперник Энди Бернхэм прошёл в парламент ради попытки смещения главы правительства.В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали Стармера к отставке после провала партии на местных выборах. На этом фоне депутат Джош Саймонс заявил, что уходит с поста и уступает своё кресло ключевому сопернику премьера — Бернхэму.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
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новости, британия, кир стармер, великобритания, иран
Новости, Британия, Кир Стармер, Великобритания, Иран

Telegraph: союзники Стармера уверены, что премьер Британии готовится подать в отставку уже завтра

08:23 21.06.2026
 
© REUTERS / James Manning
- РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / James Manning
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Британский премьер Кир Стармер может объявить о своей отставке уже в понедельник. Об этом 21 июня сообщает газета Telegraph со ссылкой на официальных лиц
Политический кризис в Великобритании набирает обороты. Как сообщает газета Telegraph, союзники премьер-министра Кира Стармера уверены, что он готовится покинуть пост. По данным издания, о своём уходе глава правительства может объявить уже в понедельник, 22 июня.
"Союзники Кира Стармера верят, что он готовится покинуть пост... Критикуемый премьер-министр осознает, что "игра окончена"", — говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленное правительственное лицо.
Один из депутатов-лейбористов в комментарии изданию заявил, что Стармер, вероятно, назовёт дату ухода в понедельник, учитывая, что его сейчас поддерживают лишь "друзья и семья".
20 июня газета Telegraph уже сообщала, что к отставке Стармера призывают более 100 британских депутатов. В пятницу министр транспорта Хайди Александер стала первым членом кабинета, открыто выступившим за уход премьера после того, как его соперник Энди Бернхэм прошёл в парламент ради попытки смещения главы правительства.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали Стармера к отставке после провала партии на местных выборах. На этом фоне депутат Джош Саймонс заявил, что уходит с поста и уступает своё кресло ключевому сопернику премьера — Бернхэму.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
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