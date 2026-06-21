https://ukraina.ru/20260621/telegraph-soyuzniki-starmera-uvereny-chto-premer-britanii-gotovitsya-podat-v-otstavku-uzhe-zavtra-1080445509.html

Telegraph: союзники Стармера уверены, что премьер Британии готовится подать в отставку уже завтра

Telegraph: союзники Стармера уверены, что премьер Британии готовится подать в отставку уже завтра - 21.06.2026 Украина.ру

Telegraph: союзники Стармера уверены, что премьер Британии готовится подать в отставку уже завтра

Британский премьер Кир Стармер может объявить о своей отставке уже в понедельник. Об этом 21 июня сообщает газета Telegraph со ссылкой на официальных лиц

2026-06-21T08:23

2026-06-21T08:23

2026-06-21T08:23

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Политический кризис в Великобритании набирает обороты. Как сообщает газета Telegraph, союзники премьер-министра Кира Стармера уверены, что он готовится покинуть пост. По данным издания, о своём уходе глава правительства может объявить уже в понедельник, 22 июня."Союзники Кира Стармера верят, что он готовится покинуть пост... Критикуемый премьер-министр осознает, что "игра окончена"", — говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленное правительственное лицо.Один из депутатов-лейбористов в комментарии изданию заявил, что Стармер, вероятно, назовёт дату ухода в понедельник, учитывая, что его сейчас поддерживают лишь "друзья и семья".20 июня газета Telegraph уже сообщала, что к отставке Стармера призывают более 100 британских депутатов. В пятницу министр транспорта Хайди Александер стала первым членом кабинета, открыто выступившим за уход премьера после того, как его соперник Энди Бернхэм прошёл в парламент ради попытки смещения главы правительства.В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали Стармера к отставке после провала партии на местных выборах. На этом фоне депутат Джош Саймонс заявил, что уходит с поста и уступает своё кресло ключевому сопернику премьера — Бернхэму.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня

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