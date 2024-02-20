Александр Камкин: "Паниковский" в Мюнхене клянчил атомную бомбу для ВСУ, но США уже тестируют ВПК России - 20.02.2024 Украина.ру
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Александр Камкин: "Паниковский" в Мюнхене клянчил атомную бомбу для ВСУ, но США уже тестируют ВПК России
Александр Камкин: "Паниковский" в Мюнхене клянчил атомную бомбу для ВСУ, но США уже тестируют ВПК России - 20.02.2024 Украина.ру
Александр Камкин: "Паниковский" в Мюнхене клянчил атомную бомбу для ВСУ, но США уже тестируют ВПК России
Немцы и американцы не торопятся передавать Украине современные технологии, пытаясь на основе устаревших систем протестировать возможности российского ВПК, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2024-02-20T14:00
2024-02-20T16:03
интервью
мюнхенская конференция по безопасности
всу
атомная бомба
алексей гончаренко
владимир зеленский
олаф шольц
ракеты
авдеевка
впк
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В ФРГ с 16 по 18 февраля проходила 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней участвовали около 40 глав государств и правительств, более 90 министров.- Александр Константинович, немецкий журнал Der Spiegel считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел измученным, а союзники на Украину больше не верят. Другие издания, напротив, полагают, что на фоне плохих новостей с фронта у Зеленского были основания уезжать из Мюнхена со сдержанным оптимизмом. Журналисты какого издания были ближе к истине?- Я бы не сказал, что Зеленский представлял собой изможденного человека, он вполне бодрячком смотрелся на конференции с Шольцом. Но ему снова надавали безумных обещаний, но никакой конкретики. То же самое соглашение, подписанное между Киевом и Берлином, Киевом и Парижем по сути повторение тех самых обещаний, которые уже давались Украине.Ни о каком вступлении Украины в НАТО и ЕС речь не идет. Хотя европейские лидеры часто на словах это обещают. Например, Борис Писториус заявил, что Украина должна стать членом НАТО и ЕС, но, как добавил бы маркетолог, это не точно. Поэтому очередная порция обещаний, очередное сборище фриков, подобно депутату Верховной рады Гончаренко, который как Паниковский кричал Блинкену: "Дай ядерную бомбу, не то я сам смонтачу". Мадам Тихановская засветилась и вдова одного известного заключенного. Как говорил классик в известном фильме "Человек-амфибия": "Какой странный город, и люди в нем какие-то странные".Зеленский отрабатывал свою роль нагловатого просителя в потертой водолазке. Европейские политики чувствуют усталость от непрекращающейся драмы под названием "Зеленский". Тем не менее дежурные фразы были сказаны и документы были подписаны. Общий настрой – Россия угрожает, нужно готовиться к десятилетиям противостояния. Все это напоминает риторику 60–70-х годов прошлого века еще до пресловутой разрядки. Можно говорить о том, что действия коллективного Запада перечеркнули десятилетия вменяемого или хотя бы предсказуемого диалога России и Европы.- Шольц дважды ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли Берлин передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Канцлер ФРГ боится конфликта с Россией в ближайшей перспективе или не хочет раскрывать один из козырей бундесвера?- Эти ракеты являются наиболее передовыми. Они более современные, чем Scalp. Почему Германия так не торопится их передавать? Возможно, на этот вопрос ответила Урсула фон дер Ляйен, когда сказала, что Украина в основном получает устаревшее вооружение, но украинцы научились его мастерски модифицировать до современного состояния.Такое ощущение, что немцы и американцы не торопятся передавать современные технологии, пытаясь на основе устаревших систем протестировать возможности российского ВПК, потому что Украина выступает как полигон для отработки новых технологий войны. И Германия опасается, что Taurus может стать либо трофеем, либо его обломки могут быть изучены российской стороной. Поэтому Taurus Украине не видать.- А как в германских СМИ восприняли освобождение Авдеевки? Возможно, была реакция в военной среде?- В немецких СМИ в целом ожидаемая констатация факта, преподносится как оккупация Украины злой Россией. Но каких-то панических настроений, что Зеленскому хана, нет. Есть определённое сожаление, что все эти траты пошли впустую. Но складывается впечатление, что немецкие СМИ создают ощущение, что конфликт надолго.- Евросоюз готовит 13 пакет санкций против России. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, он затронет и сферу беспилотной авиации. Насколько эти санкции будут опасны для России?- Санкции имели прежде всего экономическую подоплеку. Беспилотники — это чисто военная стезя. Поставки БПЛА изначально были ограничены. В основном это Китай, который наращивает объемы поставок. Плюс Россия сейчас активно использует свои наработки, которые долгое время недооценивались. На Украине идет совершенно новый формат боевых действий, где беспилотники играют чуть ли не ведущую роль.Сначала пытались задушить более значимыми мерами, блокировкой банковских переводов, нефтянка, а сейчас уже пытаются скрести по сусекам. Объем поставок комплектующих для БПЛА из стран Евросоюза всегда был на низком уровне, поэтому спохватились только сейчас.
https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html
https://ukraina.ru/20240219/1053392775.html
https://ukraina.ru/20240219/1053399328.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, мюнхенская конференция по безопасности, всу, атомная бомба, алексей гончаренко, владимир зеленский, олаф шольц, ракеты, авдеевка, впк, россия
Интервью, Мюнхенская конференция по безопасности, ВСУ, атомная бомба, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, ракеты, Авдеевка, ВПК, Россия

Александр Камкин: "Паниковский" в Мюнхене клянчил атомную бомбу для ВСУ, но США уже тестируют ВПК России

14:00 20.02.2024 (обновлено: 16:03 20.02.2024)
 
© Sputnik / Arpi BeglaryanАлександр Камкин интервью
Александр Камкин интервью
© Sputnik / Arpi Beglaryan
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Немцы и американцы не торопятся передавать Украине современные технологии, пытаясь на основе устаревших систем протестировать возможности российского ВПК, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В ФРГ с 16 по 18 февраля проходила 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней участвовали около 40 глав государств и правительств, более 90 министров.
- Александр Константинович, немецкий журнал Der Spiegel считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел измученным, а союзники на Украину больше не верят. Другие издания, напротив, полагают, что на фоне плохих новостей с фронта у Зеленского были основания уезжать из Мюнхена со сдержанным оптимизмом. Журналисты какого издания были ближе к истине?
- Я бы не сказал, что Зеленский представлял собой изможденного человека, он вполне бодрячком смотрелся на конференции с Шольцом. Но ему снова надавали безумных обещаний, но никакой конкретики. То же самое соглашение, подписанное между Киевом и Берлином, Киевом и Парижем по сути повторение тех самых обещаний, которые уже давались Украине.
Ни о каком вступлении Украины в НАТО и ЕС речь не идет. Хотя европейские лидеры часто на словах это обещают. Например, Борис Писториус заявил, что Украина должна стать членом НАТО и ЕС, но, как добавил бы маркетолог, это не точно. Поэтому очередная порция обещаний, очередное сборище фриков, подобно депутату Верховной рады Гончаренко, который как Паниковский кричал Блинкену: "Дай ядерную бомбу, не то я сам смонтачу". Мадам Тихановская засветилась и вдова одного известного заключенного. Как говорил классик в известном фильме "Человек-амфибия": "Какой странный город, и люди в нем какие-то странные".
Александр Камкин
23 ноября 2022, 13:59
Александр Камкин: кто он
Зеленский отрабатывал свою роль нагловатого просителя в потертой водолазке. Европейские политики чувствуют усталость от непрекращающейся драмы под названием "Зеленский". Тем не менее дежурные фразы были сказаны и документы были подписаны. Общий настрой – Россия угрожает, нужно готовиться к десятилетиям противостояния. Все это напоминает риторику 60–70-х годов прошлого века еще до пресловутой разрядки. Можно говорить о том, что действия коллективного Запада перечеркнули десятилетия вменяемого или хотя бы предсказуемого диалога России и Европы.
- Шольц дважды ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли Берлин передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Канцлер ФРГ боится конфликта с Россией в ближайшей перспективе или не хочет раскрывать один из козырей бундесвера?
- Эти ракеты являются наиболее передовыми. Они более современные, чем Scalp. Почему Германия так не торопится их передавать? Возможно, на этот вопрос ответила Урсула фон дер Ляйен, когда сказала, что Украина в основном получает устаревшее вооружение, но украинцы научились его мастерски модифицировать до современного состояния.
Такое ощущение, что немцы и американцы не торопятся передавать современные технологии, пытаясь на основе устаревших систем протестировать возможности российского ВПК, потому что Украина выступает как полигон для отработки новых технологий войны. И Германия опасается, что Taurus может стать либо трофеем, либо его обломки могут быть изучены российской стороной. Поэтому Taurus Украине не видать.
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Вчера, 15:39
Коридор в обход России. Пекин в Мюнхене подтвердил претензии на лидерство, Москва согласнаЮбилейная, 60-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности стала более-менее удачно попыткой коллективного Запада объединиться, но, увы для него, не подтвердила его лидерство. Это главный итог Мюнхена-2024.
- А как в германских СМИ восприняли освобождение Авдеевки? Возможно, была реакция в военной среде?
- В немецких СМИ в целом ожидаемая констатация факта, преподносится как оккупация Украины злой Россией. Но каких-то панических настроений, что Зеленскому хана, нет. Есть определённое сожаление, что все эти траты пошли впустую. Но складывается впечатление, что немецкие СМИ создают ощущение, что конфликт надолго.
- Евросоюз готовит 13 пакет санкций против России. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, он затронет и сферу беспилотной авиации. Насколько эти санкции будут опасны для России?
- Санкции имели прежде всего экономическую подоплеку. Беспилотники — это чисто военная стезя. Поставки БПЛА изначально были ограничены. В основном это Китай, который наращивает объемы поставок. Плюс Россия сейчас активно использует свои наработки, которые долгое время недооценивались. На Украине идет совершенно новый формат боевых действий, где беспилотники играют чуть ли не ведущую роль.
Виды на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Вчера, 17:23
"Путин одержал победу". Как изменилось отношение Запада к Украине после потери АвдеевкиНовость о выводе ВСУ из Авдеевки застала президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
Сначала пытались задушить более значимыми мерами, блокировкой банковских переводов, нефтянка, а сейчас уже пытаются скрести по сусекам. Объем поставок комплектующих для БПЛА из стран Евросоюза всегда был на низком уровне, поэтому спохватились только сейчас.
 
ИнтервьюМюнхенская конференция по безопасностиВСУатомная бомбаАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийОлаф ШольцракетыАвдеевкаВПКРоссия
 
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