https://ukraina.ru/20260621/zima-ne-iz-lgkikh-pochemu-zelenskiy-grozit-rossii-energoapokalipsisom-1080447610.html

"Зима не из лёгких": почему Зеленский грозит России энергоапокалипсисом

"Зима не из лёгких": почему Зеленский грозит России энергоапокалипсисом - 21.06.2026 Украина.ру

"Зима не из лёгких": почему Зеленский грозит России энергоапокалипсисом

"Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и у них она тоже будет не из лёгких", — заявил Владимир Зеленский

2026-06-21T09:26

2026-06-21T09:26

2026-06-21T09:26

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

сергей макогон

виталий кличко

нафтогаз

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Данные слова стоит воспринять серьёзно — прошлая зима в Белгороде была и правда не из лёгких, равно как и в Бердянске, где несколько дней подряд не было ни света, ни тепла, или в Херсонской и Запорожской областях, которые регулярно оказываются обесточенными из-за украинских БПЛА-"дальнолётов".Декларация о намерениях и пиарСредств поражения с прошлого года у ВСУ стало больше, совершеннее стал инструментарий по построению для них траекторий в обход узлов российской ПВО. Также стоит отдать должное украинским начальникам, которые умеют выбирать цели и бросать все ресурсы для их поражения в расчёте — как и прежде — преимущественно на медийный эффект. Но в случае с гражданской инфраструктурой не суть важны причины, по которым в Белгороде или Бердянске нет света или тепла. Важен сам факт.Поэтому при желании "зима не из лёгких" и правда может стать реальностью, но не в масштабах всей России, а в её отдельных населённых пунктах. И эту угрозу не стоит недооценивать — намерения ясны, планы объявлены, средств поражения у Украины хватает.В то же время нужно понимать, что угрозы "зимы не из лёгких" носят, кроме декларации о намерениях, ещё и двойной пиар-эффект. Главная задача таких заявлений — бодрить сторонников войны с Россией, показывая им, что страдать будут не только они, но и их враг в лице россиян. Дополнительный эффект — отвлечение внимания от хода подготовки к отопительному сезону 2026/27.Ход подготовки к грядущей зиме на той части постУкраины, которую контролирует киевская власть, нужно делить на два направления. Первое — накопление топлива для ТЭС, ТЭЦ и генераторов. Второе — восстановление пострадавшей от ударов ВС РФ инфраструктуры, которая как раз и должна сжечь накопленное топливо для выработки тепловой и электрической энергии.Главная переменная, которую нужно удерживать в уме при анализе данных с той стороны, — отсутствие у нас понимания об объёмах потребностей Украины как в первичных энергоносителях (уголь, газ, мазут и светлые нефтепродукты), так и в электроэнергии. Территория Украины сокращается, что снижает потребление энергоносителей, в то же время их потребление падает и из-за мер по экономии, в том числе и принудительной за счёт роста тарифов.Поэтому после каждой волны ударов по объектам электроэнергетики украинская энергосистема адаптируется за счёт перетоков, "зелёной генерации" и просто сокращения потребления.Запасы топливаТеперь стоит перейти к запасам топлива — наименее проблемному для киевской власти направлению подготовки к отопительному сезону.Применительно к углю стоит уяснить простой факт: потребности Украины в энергетическом угле (есть ещё металлургический, он же коксующийся) сократились до минимума из-за выбытия из эксплуатации угольных ТЭС. И если до начала СВО Украине нужно было для прохождения холодов до 3 млн тонн угля, то на 2025/26 годы потребность государственной энергокомпании "Центрэнерго" оценивалась в 250–400 тыс. тонн угля при полной загрузке блоков. Только грузить нечего — все станции компании (по крайней мере, на словах) либо уничтожены, либо повреждены, а сама компания готовится к приватизации.Поэтому исходить стоит из того, что уголь украинским энергетикам не нужен — его негде жечь. Что же касается частных домов в негазифицированных сёлах и городках, то вместо угля там сжигается любой доступный энергоноситель (дрова, топливные брикеты и так далее).С газом ситуация несколько проще — он нужен не только для выработки тепла на ТЭЦ/блочно-модульных котельных, но и для производства электроэнергии. Ёмкость украинских ПХГ — около 30 млрд м3, в 2021 году в них накопили к 1 сентября чуть больше 18 млрд м3, в 2022-2025 годах запасы газа колебались в коридоре 13-14 млрд м3, из которых около 4,6 млрд м3 приходится на технический газ, который позволяет поддерживать давление в ПХГ при отборе из них топлива и не может быть использован в энергетических целях.До начала СВО Украине хватало газа собственной добычи (порядка 15 млрд м3) для обеспечения потребностей энергетического и коммунального хозяйства, а остаток (для промышленности) приходилось импортировать. В 2025–2026 годах после серии ударов по газовым промыслам в Харьковской и Полтавской областях объёмы добычи — со слов украинских начальников — сократились на 50–60%, или 7,5 млрд м3. При этом потребность в газе осталась на прежнем уровне — 13–14 млрд м3 в ПХГ к началу отопительного сезона, но из-за сокращения объёмов добычи придётся (в прошлом году Украина импортировала рекордный за 5 лет объём газа) импортировать топливо.А с его импортом есть две проблемы. Во-первых, из-за войны США с Ираном котировки природного газа в Европе выросли. Во-вторых, у "Нафтогаза" и в прошлом году не было денег для покупки газа, чего уж говорить об этом.Поэтому "Нафтогаз" в апреле-мае природный газ не импортировал, а на внутреннем рынке газ начал закупать — впервые за 10 месяцев. Десятого июня "Нафтогаз" впервые забронировал долгосрочные мощности LNG-терминала в Клайпеде в дополнение к традиционным поставкам из Польши, Венгрии, Словакии и Балкан.Но есть проблема: согласно данным платформы AGSI+ от Gas Infrastructure Europe (GIE), украинские ПХГ заполнены 76,265 ТВт*ч газа, или 7–7,3 млрд м3. И это с учётом буферного газа в объёме 4,6 млрд м3. Но украинские энергоэксперты сохраняют оптимизм и уверяют, что закачка газа в ПХГ идёт нормальными темпами и — если повезёт и Россия не добьёт остатки промыслов и не уничтожит Бильче-Волицко-Угерское ПХГ — можно будет обойтись минимальным импортом. Но экс-глава Оператора ГТС Сергей Макогон считает необходимым импорт газа в районе 4–6 млрд м3.Проще говоря, газ нужно импортировать, а откуда брать под него деньги с учётом задержек с финансированием из ЕС — неясно.С нефтепродуктами все ещё непонятнее. Мазут можно выводить за скобки — количество работающих на нём блоков на ТЭС было небольшим, и в каком они состоянии, неясно. Светлые нефтепродукты — бензин и дизель — Украина ввозит из ЕС и распределяет их в обход уничтоженных нефтебаз, то есть напрямую на АЗС, куда топливо подвозится бензовозами.Состояние инфраструктурыТеперь стоит уделить внимание состоянию инфраструктуры, которая должна эти энергоносители сжечь.ТЭС побиты, и очевидно, что Россия продолжит их выбивать, равно как и остатки гидроэнергетики. Отключения света поздней осенью и зимой вернутся — сократится выработка э/э на СЭС и ВЭС, что потянет рост перетоков и отключения. АЭС пока неприкосновенны, но Киев атаками по ЗАЭС делает всё, чтобы это изменилось.ТЭЦ тоже много где повреждены. Важнейший город — Киев.ТЭЦ-4 (Дарницкая) получила критические повреждения, на её восстановление уйдёт 2–3 года и около 500–700 млн долларов. Восстановить станцию в этом году не выйдет.ТЭЦ-5 серьёзно повреждена, темпы восстановления низкие, процесс отягощён конфликтом между городской и республиканской властью. В мае Минобщин отказалось выделять деньги на восстановление, а Виталий Кличко сообщил, что отказ создаёт "угрожающую ситуацию". Городу срочно необходимы дополнительно 3 млрд гривен, всего на оборудование и резервную схему — около 9 млрд гривен. Город вынужден искать средства самостоятельно.С ТЭЦ-6 та же история: значительные повреждения, темпы ремонта чрезвычайно низкие.Поэтому ставку власти делают на децентрализованное теплоснабжение в виде мобильных котельных, которые, как и прочее оборудование, передают спонсоры.С 2022 года Украина получила порядка 10–11 тыс. генераторов, а общий объём их закупок превысил сотни тысяч единиц. Трансформаторов разного класса напряжения только ЕС поставил свыше 7 тыс. штук, и поставки продолжаются. Счёт переданным когенерационным установкам идёт на сотни единиц. Переданные накопители энергии также исчисляются сотнями, а прочее оборудование (модульные котельные, бойлеры, солнечные станции, мобильные подстанции) поставлено в тысячах единиц.Главная проблема с генераторами, накопителями и котельными в том, что не всё, что было передано, подключено: из сотен когенерационных установок к 2025 году 40% не запустили ни разу.Вторая проблема — восстановление сетей теплоснабжения в пострадавших зимой МКД Киева. На пике без тепла было до 6 тыс. МКД, и в части из них разморозило системы отопления. Но конкретных цифр по отремонтированным или замененным стоякам и разводкам в размороженных домах нет. Вероятно, если работы и ведутся, то темп их явно недостаточен, а масштаб проблемы станет известен ближе к сентябрю, когда слесари из УК закончат опрессовку систем отопления и отрапортуют о количестве домов, где её провести не удалось. Это позволит понять количество нежилых домов в городе.Третья проблема — удары ВС РФ по АЗС, куда топливо подвозится напрямую бензовозами. Пока эти удары затрагивают прифронтовые территории, но АЗС являются важнейшим элементом обеспечения топливом всей той массы генераторов, от которых должны запитать объекты критической инфраструктуры. И если Россия поставит в качестве цели уничтожение АЗС, то топливо придётся отпускать непосредственно с самих бензовозов.Естественно, приведенный выше анализ не является исчерпывающим, а масса переменных и вовсе не учтена. Например, на территориях, где объявлена эвакуация, никакого тепла и света не будет — их некому подавать, во многих крупных городах уже не первый год проблемы с теплом (Кривой Рог, например), ВКС, очевидно, не оставят в покое инфраструктуру, а наземную инфраструктуру ПХГ могут уничтожить.Но уже сейчас очевидно, что слоганом грядущего отопительного сезона на Украине будет фраза "Спасайся кто может". А спасаться придётся самостоятельно, так как власть непременно всё провалит. Собственно, Зеленский на заседании Евросовета 19 июня заявил, что Украина рассчитывает завершить войну до наступления зимы за счет дипломатических усилий и усиления давления на Россию, а если боевые действия продолжатся еще одну зиму, Украине потребуется отдельный пакет поддержки.Это один из факторов вышедшей на новый виток когнитивной войны, одним из элементов которой являются удары "дальнолётами" с прогнозами о пришествии пушного зверя в Крым и превращении его в остров.Проблемы копятся, а осень с зимой неизбежно придут.О событиях культуры за неделю - в материале Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, сергей макогон, виталий кличко, нафтогаз