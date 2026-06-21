https://ukraina.ru/20260621/stydno-byt-russkoy-ya-vsey-dushoy-boleyu-za-maydan-zachem-akhedzhakova-poluchaet-pensiyu-v-rossii-1080451163.html

"Стыдно быть русской". "Я всей душой болею за Майдан!" Зачем Ахеджакова получает пенсию в России?

"Стыдно быть русской". "Я всей душой болею за Майдан!" Зачем Ахеджакова получает пенсию в России? - 21.06.2026 Украина.ру

"Стыдно быть русской". "Я всей душой болею за Майдан!" Зачем Ахеджакова получает пенсию в России?

"Везде играет одинаково актриса Лия Ахеджакова" — так звучит дружеская эпиграмма Валентина Гафта на его коллегу на сцене и многолетнюю подругу (они дружили с 20 лет) артистку Ахеджакову. Добродушная эпиграмма, но обидная. Потому что Лия Ахеджакова - действительно актриса одной роли

2026-06-21T11:07

2026-06-21T11:07

2026-06-21T11:07

эксклюзив

россия

лия ахеджакова

нато

украина

майдан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102001/66/1020016659_0:83:2832:1675_1920x0_80_0_0_ef9c897adcc965da9c168eefafb1808e.jpg

Максимум двух - подруга Нади из фильма "Ирония судьбы". И секретарша Верочка из фильма "Служебный роман".Такой она и запомнилась зрителям, которые обожали и эти фильмы Эльдара Рязанова, и образы "второго плана" - смешной и откровенной ("Прости нас, Надя!") учительницы Тани и прямолинейной, уверенной в своём житейском превосходстве над "мымрой" секретарши Верочки.На Валентина Гафта она, кстати, ужасно обиделась. Но он её успокоил, сказал, что имел в виду: "играет одинаково хорошо".Но семейство Ахеджаковых не давало Гафту покоя. И он вынужден был эпиграмму дописать слащавыми строками:"Великолепно! В самом деле,Везде играет на пределе!"Лия Ахеджакова - действительно великолепная, яркая, острая комедийная актриса, пускай она и является "актрисой одной роли".Тем неприятнее, конечно, метаморфозы, которые с ней произошли и привели её в итоге в лагерь "либеральных ценностей".Жуткий характерУ Лии Ахеджаковой всегда был ужасный характер, чего она и не скрывала, и коллеги по цеху тоже не скрывали.Про Гафта она сама вспоминала, что он прямо во время спектаклей "посылал меня на три буквы". Кстати, вспомнила об этом Ахеджакова зачем-то во время прощания с Валентином Гафтом, заявив, что он был "не всегда приятным" человеком и они с ним, бывало, "по году не разговаривали".Так и не простила ему эпиграмму!Лию Ахеджакову привселюдно "посылал" режиссёр Роман Виктюк. Да и другие. Только Эльдар Рязанов находил с ней общий язык.В этом Ахеджаковой повезло. Фильмы Эльдара Рязанова навсегда останутся в золотом фонде советского кинематографа.Что бы мы знали и кто бы вспоминал об этой актрисе, если бы не "секретарша Верочка"?"Простите нас..."Сегодня "секретарша Верочка" - видный лидер либерального протестного движения России, как бы смешно это ни звучало.Это, можно сказать, символ протеста. Ролики с Ахеджаковой "простите нас..." стали даже мемом.Фразу эту употребляют и к месту, и не к месту.Лия Меджидовна очень любила почему-то извиняться за всю Россию. "Простите нас все и за всё", - такое она тоже говорила.Однажды Ахеджакова вступила в публичный спор с группой молодых людей, которые требовали введения смертной казни для педофилов."Не всё так однозначно!" - утверждала Лия Меджидовна. А преследование педофилов назвала "подлостью и непониманием темы".В соцсетях тогда появился новый мем:"Простите нас, педофилы!"В сети такие мемы уже называют "ахеджаки", и их довольно много. Народное творчество поражает:"Прости меня, Европа! Насильно в проклятый советский кинематограф загнали!""Прости нас, НАТО, за приближение к твоим границам!"Часто пишут, что вот, мол, внезапно актриса заняла активную политическую позицию. Нет, это произошло не внезапно."Коммунисты идут!"Еще во время штурма Белого дома в 1993 году Ахеджакова визгливо призывала "раздавить гадину".По сути, призывала к уничтожению законно избранной власти:"Что же это за Конституция такая, что же это за проклятая Конституция? Ведь по этой Конституции сажали людей в тюрьму. Теперь пишут в неё поправки и главное, что в этих поправках - привилегии. И теперь за эту Конституцию, в которую уже вписаны их привилегии, они убивают людей. А где наша армия? Почему она не защищает нас от этой проклятой Конституции? Наша родина в опасности! Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты!"Страшные вещи грозили не от прихода коммунистов, а от друзей Лии Меджидовны - только зарождающегося в России олигархического класса и зарубежного капитала, который рвался к богатствам России.Кого защищала Лия?С речью, в которой Ахеджакова призывала армию восстать против Конституции, она выступила в прямом эфире по российскому телевидению.Все, конечно, смешано в этой речи - ложь про "привилегии, которые вписывают в Конституцию". Кто? Хасбулатов с Руцким?И вот так всегда у Лии Ахеджаковой: все смешано, сути вообще никакой нет, но очень много эмоций.Ложь про "придут коммунисты" - в Верховном Совете России были на тот момент далеко не только коммунисты. И конфликт между Верховным Советом и президентом Ельциным возник совершенно не из-за коммунистов.Ельцин, напомним, нарушил Конституцию, подписав указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов.Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым и вице-президент Руцкой объявили о прекращении полномочий Ельцина и возложили полномочия на Руцкого.Кончилось всё расстрелом Белого дома из танков и укреплением власти президента Ельцина, который во время конфликта, как поговаривают, отсиживался в американском посольстве.И начались "святые девяностые", как эти годы назвала Наина Ельцина. Годы тотального разграбления страны.А талантливая актриса Лия Ахеджакова отстаивала интересы не России, далеко не России.Амплуа - провокаторВ 2013 году Лия Ахеджакова появляется на митингах на Болотной площади. Опять надо было раскачивать народ, опять выпустили "провокатора Овечкина".Лозунги, кстати, были всё те же: эмоционально окрашенная белиберда. "Долой!" "доколе?" "либералы в опасности!" "людоедские законы!" "подлые!" и прочие тезисы, которые Лия Ахеджакова научилась с пафосом произносить со сцены за долгую театральную карьеру.Актрисе было уже 75 лет, но она развернула бурную деятельность: извинялась за всю Россию - "за всё", читала стихи на радио. Высказывалась по любому поводу, буквально по любому.В интервью украинскому телевидению Лия Меджидовна признавалась:"Я всей душой болею за Майдан! Так завидую вам..."Рассказывала, что "процент думающих в России ничтожно мал". Что ей "стыдно быть русской".Ей хорошо ответил Валдис Пельш:"Думаю, те, кто пишет "стыдно, что я русский", могут не стыдиться. Они не русские"."Простите все!"Ахеджакова сетовала, что из-за её антироссийской позиции с ней перестали общаться родственники, но не унималась.Разумеется, выступала против присоединения Крыма и начала СВО, извинялась бесконечно перед Киевом и украинцами. Высказывала поддержку ВСУ.В 2015 году Ахеджакова принесла публичные извинения "народу Армении за российскую агрессию и оккупацию".Писала письма в защиту украинского "режиссёра" Олега Сенцова*, поддерживала протесты в Белоруссии.Она поддерживала Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы, которое совершил абсолютно пьяный актер."В этом деле есть политика, - утверждала Лия Меджидовна. - Это месть за критику власти".Власти специально, что ли, спаивали Ефремова и потом сажали его за руль автомобиля?"Разжигатель"Что "секретарша Верочка" понимает в политике? Ей не надо было ничего понимать. Есть такое амплуа, политическая роль - "разжигатель недовольства", "провокатор глупости".Это и было амплуа Ахеджаковой. Жаль, что все это произошло с любимой многими актрисой.Но возникает другой вопрос: кто-то же приглашал Ахеджакову на все эти митинги, интервью и так далее? Кто-то же наверняка платил ей деньги?Да, человек с таким сложным характером, как у Лии Меджидовны, может и сам идти и участвовать в любой "движухе", просто потому что ей нравится быть в гуще событий.Но Лие Ахеджаковой сейчас 87 лет! 9 июля исполнится 88.Что должно заставить человека в таком возрасте (пусть и на 10 лет младше) ходить по митингам?Сейчас, правда, Ахеджакова по митингам не ходит. Она живёт, скорее всего, в Израиле, хотя утверждала, что Россию тоже не покидает.Пенсионеры против родины"Родина-уродина" называет Россию Ахеджакова.Но продолжает исправно получать здесь пенсию - по сообщениям прессы, её пенсия вместе со всеми надбавками составляет 95 тысяч рублей. Делает вклады в российские банки.Вообще, конечно, это просто удивительно. И проживающий в Каннах Дмитрий Назаров** продолжает получать пенсию. И проживающий в Израиле иноагент Макаревич**. И Лия Ахеджакова. И даже Валерий Леонтьев, со своими особняками в Майами, не отказывается от российской пенсии.Российский бюджет от этих расходов, конечно же, не обеднеет. Но как можно осуждать своё государство, критиковать его действия, покидать его из-за "непримиримых разногласий" и получать эти выплаты, которые для них вообще ничего не значат.Ни один не отказался! Это какой-то удивительный феномен.Неужели звёзды нашей эстрады, кино и театра оказались такими лицемерами? Жадными и беспринципными крохоборами.Ну а Лия Ахеджакова останется, конечно, "секретаршей Верочкой" в нашей памяти.А совсем не "лидером протестов", который пытался немного подзаработать на продаже нашей страны.Сегодня Лия Ахеджакова вызывает только насмешки с этими своими бесконечными завываниями "простите нас, простите!"Действительно, "прости нас, НАТО, за приближение к твоим границам!"Ну это же надо было на старости лет (простите за упоминание о возрасте!) так "ахеджакнуться"!*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Иностранный агентО событиях культуры за неделю - в материале Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры.

россия

украина

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, лия ахеджакова, нато, украина, майдан