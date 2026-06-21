"Стыдно быть русской". "Я всей душой болею за Майдан!" Зачем Ахеджакова получает пенсию в России? - 21.06.2026 Украина.ру
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"Стыдно быть русской". "Я всей душой болею за Майдан!" Зачем Ахеджакова получает пенсию в России?
"Стыдно быть русской". "Я всей душой болею за Майдан!" Зачем Ахеджакова получает пенсию в России? - 21.06.2026 Украина.ру
"Стыдно быть русской". "Я всей душой болею за Майдан!" Зачем Ахеджакова получает пенсию в России?
"Везде играет одинаково актриса Лия Ахеджакова" — так звучит дружеская эпиграмма Валентина Гафта на его коллегу на сцене и многолетнюю подругу (они дружили с 20 лет) артистку Ахеджакову. Добродушная эпиграмма, но обидная. Потому что Лия Ахеджакова - действительно актриса одной роли
2026-06-21T11:07
2026-06-21T11:07
эксклюзив
россия
лия ахеджакова
нато
украина
майдан
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Максимум двух - подруга Нади из фильма "Ирония судьбы". И секретарша Верочка из фильма "Служебный роман".Такой она и запомнилась зрителям, которые обожали и эти фильмы Эльдара Рязанова, и образы "второго плана" - смешной и откровенной ("Прости нас, Надя!") учительницы Тани и прямолинейной, уверенной в своём житейском превосходстве над "мымрой" секретарши Верочки.На Валентина Гафта она, кстати, ужасно обиделась. Но он её успокоил, сказал, что имел в виду: "играет одинаково хорошо".Но семейство Ахеджаковых не давало Гафту покоя. И он вынужден был эпиграмму дописать слащавыми строками:"Великолепно! В самом деле,Везде играет на пределе!"Лия Ахеджакова - действительно великолепная, яркая, острая комедийная актриса, пускай она и является "актрисой одной роли".Тем неприятнее, конечно, метаморфозы, которые с ней произошли и привели её в итоге в лагерь "либеральных ценностей".Жуткий характерУ Лии Ахеджаковой всегда был ужасный характер, чего она и не скрывала, и коллеги по цеху тоже не скрывали.Про Гафта она сама вспоминала, что он прямо во время спектаклей "посылал меня на три буквы". Кстати, вспомнила об этом Ахеджакова зачем-то во время прощания с Валентином Гафтом, заявив, что он был "не всегда приятным" человеком и они с ним, бывало, "по году не разговаривали".Так и не простила ему эпиграмму!Лию Ахеджакову привселюдно "посылал" режиссёр Роман Виктюк. Да и другие. Только Эльдар Рязанов находил с ней общий язык.В этом Ахеджаковой повезло. Фильмы Эльдара Рязанова навсегда останутся в золотом фонде советского кинематографа.Что бы мы знали и кто бы вспоминал об этой актрисе, если бы не "секретарша Верочка"?"Простите нас..."Сегодня "секретарша Верочка" - видный лидер либерального протестного движения России, как бы смешно это ни звучало.Это, можно сказать, символ протеста. Ролики с Ахеджаковой "простите нас..." стали даже мемом.Фразу эту употребляют и к месту, и не к месту.Лия Меджидовна очень любила почему-то извиняться за всю Россию. "Простите нас все и за всё", - такое она тоже говорила.Однажды Ахеджакова вступила в публичный спор с группой молодых людей, которые требовали введения смертной казни для педофилов."Не всё так однозначно!" - утверждала Лия Меджидовна. А преследование педофилов назвала "подлостью и непониманием темы".В соцсетях тогда появился новый мем:"Простите нас, педофилы!"В сети такие мемы уже называют "ахеджаки", и их довольно много. Народное творчество поражает:"Прости меня, Европа! Насильно в проклятый советский кинематограф загнали!""Прости нас, НАТО, за приближение к твоим границам!"Часто пишут, что вот, мол, внезапно актриса заняла активную политическую позицию. Нет, это произошло не внезапно."Коммунисты идут!"Еще во время штурма Белого дома в 1993 году Ахеджакова визгливо призывала "раздавить гадину".По сути, призывала к уничтожению законно избранной власти:"Что же это за Конституция такая, что же это за проклятая Конституция? Ведь по этой Конституции сажали людей в тюрьму. Теперь пишут в неё поправки и главное, что в этих поправках - привилегии. И теперь за эту Конституцию, в которую уже вписаны их привилегии, они убивают людей. А где наша армия? Почему она не защищает нас от этой проклятой Конституции? Наша родина в опасности! Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты!"Страшные вещи грозили не от прихода коммунистов, а от друзей Лии Меджидовны - только зарождающегося в России олигархического класса и зарубежного капитала, который рвался к богатствам России.Кого защищала Лия?С речью, в которой Ахеджакова призывала армию восстать против Конституции, она выступила в прямом эфире по российскому телевидению.Все, конечно, смешано в этой речи - ложь про "привилегии, которые вписывают в Конституцию". Кто? Хасбулатов с Руцким?И вот так всегда у Лии Ахеджаковой: все смешано, сути вообще никакой нет, но очень много эмоций.Ложь про "придут коммунисты" - в Верховном Совете России были на тот момент далеко не только коммунисты. И конфликт между Верховным Советом и президентом Ельциным возник совершенно не из-за коммунистов.Ельцин, напомним, нарушил Конституцию, подписав указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов.Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым и вице-президент Руцкой объявили о прекращении полномочий Ельцина и возложили полномочия на Руцкого.Кончилось всё расстрелом Белого дома из танков и укреплением власти президента Ельцина, который во время конфликта, как поговаривают, отсиживался в американском посольстве.И начались "святые девяностые", как эти годы назвала Наина Ельцина. Годы тотального разграбления страны.А талантливая актриса Лия Ахеджакова отстаивала интересы не России, далеко не России.Амплуа - провокаторВ 2013 году Лия Ахеджакова появляется на митингах на Болотной площади. Опять надо было раскачивать народ, опять выпустили "провокатора Овечкина".Лозунги, кстати, были всё те же: эмоционально окрашенная белиберда. "Долой!" "доколе?" "либералы в опасности!" "людоедские законы!" "подлые!" и прочие тезисы, которые Лия Ахеджакова научилась с пафосом произносить со сцены за долгую театральную карьеру.Актрисе было уже 75 лет, но она развернула бурную деятельность: извинялась за всю Россию - "за всё", читала стихи на радио. Высказывалась по любому поводу, буквально по любому.В интервью украинскому телевидению Лия Меджидовна признавалась:"Я всей душой болею за Майдан! Так завидую вам..."Рассказывала, что "процент думающих в России ничтожно мал". Что ей "стыдно быть русской".Ей хорошо ответил Валдис Пельш:"Думаю, те, кто пишет "стыдно, что я русский", могут не стыдиться. Они не русские"."Простите все!"Ахеджакова сетовала, что из-за её антироссийской позиции с ней перестали общаться родственники, но не унималась.Разумеется, выступала против присоединения Крыма и начала СВО, извинялась бесконечно перед Киевом и украинцами. Высказывала поддержку ВСУ.В 2015 году Ахеджакова принесла публичные извинения "народу Армении за российскую агрессию и оккупацию".Писала письма в защиту украинского "режиссёра" Олега Сенцова*, поддерживала протесты в Белоруссии.Она поддерживала Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы, которое совершил абсолютно пьяный актер."В этом деле есть политика, - утверждала Лия Меджидовна. - Это месть за критику власти".Власти специально, что ли, спаивали Ефремова и потом сажали его за руль автомобиля?"Разжигатель"Что "секретарша Верочка" понимает в политике? Ей не надо было ничего понимать. Есть такое амплуа, политическая роль - "разжигатель недовольства", "провокатор глупости".Это и было амплуа Ахеджаковой. Жаль, что все это произошло с любимой многими актрисой.Но возникает другой вопрос: кто-то же приглашал Ахеджакову на все эти митинги, интервью и так далее? Кто-то же наверняка платил ей деньги?Да, человек с таким сложным характером, как у Лии Меджидовны, может и сам идти и участвовать в любой "движухе", просто потому что ей нравится быть в гуще событий.Но Лие Ахеджаковой сейчас 87 лет! 9 июля исполнится 88.Что должно заставить человека в таком возрасте (пусть и на 10 лет младше) ходить по митингам?Сейчас, правда, Ахеджакова по митингам не ходит. Она живёт, скорее всего, в Израиле, хотя утверждала, что Россию тоже не покидает.Пенсионеры против родины"Родина-уродина" называет Россию Ахеджакова.Но продолжает исправно получать здесь пенсию - по сообщениям прессы, её пенсия вместе со всеми надбавками составляет 95 тысяч рублей. Делает вклады в российские банки.Вообще, конечно, это просто удивительно. И проживающий в Каннах Дмитрий Назаров** продолжает получать пенсию. И проживающий в Израиле иноагент Макаревич**. И Лия Ахеджакова. И даже Валерий Леонтьев, со своими особняками в Майами, не отказывается от российской пенсии.Российский бюджет от этих расходов, конечно же, не обеднеет. Но как можно осуждать своё государство, критиковать его действия, покидать его из-за "непримиримых разногласий" и получать эти выплаты, которые для них вообще ничего не значат.Ни один не отказался! Это какой-то удивительный феномен.Неужели звёзды нашей эстрады, кино и театра оказались такими лицемерами? Жадными и беспринципными крохоборами.Ну а Лия Ахеджакова останется, конечно, "секретаршей Верочкой" в нашей памяти.А совсем не "лидером протестов", который пытался немного подзаработать на продаже нашей страны.Сегодня Лия Ахеджакова вызывает только насмешки с этими своими бесконечными завываниями "простите нас, простите!"Действительно, "прости нас, НАТО, за приближение к твоим границам!"Ну это же надо было на старости лет (простите за упоминание о возрасте!) так "ахеджакнуться"!*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Иностранный агентО событиях культуры за неделю - в материале Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры.
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, лия ахеджакова, нато, украина, майдан
Эксклюзив, Россия, Лия Ахеджакова, НАТО, Украина, Майдан

"Стыдно быть русской". "Я всей душой болею за Майдан!" Зачем Ахеджакова получает пенсию в России?

11:07 21.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРассмотрение жалобы на продление домашнего ареста К. Серебренникова
Рассмотрение жалобы на продление домашнего ареста К. Серебренникова - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Везде играет одинаково актриса Лия Ахеджакова" — так звучит дружеская эпиграмма Валентина Гафта на его коллегу на сцене и многолетнюю подругу (они дружили с 20 лет) артистку Ахеджакову. Добродушная эпиграмма, но обидная. Потому что Лия Ахеджакова - действительно актриса одной роли
Максимум двух - подруга Нади из фильма "Ирония судьбы". И секретарша Верочка из фильма "Служебный роман".
Такой она и запомнилась зрителям, которые обожали и эти фильмы Эльдара Рязанова, и образы "второго плана" - смешной и откровенной ("Прости нас, Надя!") учительницы Тани и прямолинейной, уверенной в своём житейском превосходстве над "мымрой" секретарши Верочки.
На Валентина Гафта она, кстати, ужасно обиделась. Но он её успокоил, сказал, что имел в виду: "играет одинаково хорошо".
Но семейство Ахеджаковых не давало Гафту покоя. И он вынужден был эпиграмму дописать слащавыми строками:
"Великолепно! В самом деле,
Везде играет на пределе!"
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Лия Ахеджакова - действительно великолепная, яркая, острая комедийная актриса, пускай она и является "актрисой одной роли".
Тем неприятнее, конечно, метаморфозы, которые с ней произошли и привели её в итоге в лагерь "либеральных ценностей".
Жуткий характер
У Лии Ахеджаковой всегда был ужасный характер, чего она и не скрывала, и коллеги по цеху тоже не скрывали.
Про Гафта она сама вспоминала, что он прямо во время спектаклей "посылал меня на три буквы". Кстати, вспомнила об этом Ахеджакова зачем-то во время прощания с Валентином Гафтом, заявив, что он был "не всегда приятным" человеком и они с ним, бывало, "по году не разговаривали".
Так и не простила ему эпиграмму!
Лию Ахеджакову привселюдно "посылал" режиссёр Роман Виктюк. Да и другие. Только Эльдар Рязанов находил с ней общий язык.
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВечер памяти Валентина Гафта в театре "Современник"
Вечер памяти Валентина Гафта в театре Современник - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В этом Ахеджаковой повезло. Фильмы Эльдара Рязанова навсегда останутся в золотом фонде советского кинематографа.
Что бы мы знали и кто бы вспоминал об этой актрисе, если бы не "секретарша Верочка"?
"Простите нас..."
Сегодня "секретарша Верочка" - видный лидер либерального протестного движения России, как бы смешно это ни звучало.
Это, можно сказать, символ протеста. Ролики с Ахеджаковой "простите нас..." стали даже мемом.
Фразу эту употребляют и к месту, и не к месту.
Лия Меджидовна очень любила почему-то извиняться за всю Россию. "Простите нас все и за всё", - такое она тоже говорила.
Однажды Ахеджакова вступила в публичный спор с группой молодых людей, которые требовали введения смертной казни для педофилов.
"Не всё так однозначно!" - утверждала Лия Меджидовна. А преследование педофилов назвала "подлостью и непониманием темы".
В соцсетях тогда появился новый мем:
"Простите нас, педофилы!"
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции на Болотной площади
Митинг оппозиции на Болотной площади - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Митинг оппозиции на Болотной площади
В сети такие мемы уже называют "ахеджаки", и их довольно много. Народное творчество поражает:
"Прости меня, Европа! Насильно в проклятый советский кинематограф загнали!"
"Прости нас, НАТО, за приближение к твоим границам!"
Часто пишут, что вот, мол, внезапно актриса заняла активную политическую позицию. Нет, это произошло не внезапно.
"Коммунисты идут!"
Еще во время штурма Белого дома в 1993 году Ахеджакова визгливо призывала "раздавить гадину".
По сути, призывала к уничтожению законно избранной власти:
"Что же это за Конституция такая, что же это за проклятая Конституция? Ведь по этой Конституции сажали людей в тюрьму. Теперь пишут в неё поправки и главное, что в этих поправках - привилегии. И теперь за эту Конституцию, в которую уже вписаны их привилегии, они убивают людей. А где наша армия? Почему она не защищает нас от этой проклятой Конституции? Наша родина в опасности! Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты!"
Страшные вещи грозили не от прихода коммунистов, а от друзей Лии Меджидовны - только зарождающегося в России олигархического класса и зарубежного капитала, который рвался к богатствам России.
Кого защищала Лия?
С речью, в которой Ахеджакова призывала армию восстать против Конституции, она выступила в прямом эфире по российскому телевидению.
Все, конечно, смешано в этой речи - ложь про "привилегии, которые вписывают в Конституцию". Кто? Хасбулатов с Руцким?
И вот так всегда у Лии Ахеджаковой: все смешано, сути вообще никакой нет, но очень много эмоций.
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрогон спектакля "Игра в джин" в театре Современник
Прогон спектакля Игра в джин в театре Современник - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Прогон спектакля "Игра в джин" в театре Современник
Ложь про "придут коммунисты" - в Верховном Совете России были на тот момент далеко не только коммунисты. И конфликт между Верховным Советом и президентом Ельциным возник совершенно не из-за коммунистов.
Ельцин, напомним, нарушил Конституцию, подписав указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов.
Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым и вице-президент Руцкой объявили о прекращении полномочий Ельцина и возложили полномочия на Руцкого.
Кончилось всё расстрелом Белого дома из танков и укреплением власти президента Ельцина, который во время конфликта, как поговаривают, отсиживался в американском посольстве.
И начались "святые девяностые", как эти годы назвала Наина Ельцина. Годы тотального разграбления страны.
А талантливая актриса Лия Ахеджакова отстаивала интересы не России, далеко не России.
Амплуа - провокатор
В 2013 году Лия Ахеджакова появляется на митингах на Болотной площади. Опять надо было раскачивать народ, опять выпустили "провокатора Овечкина".
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОглашение приговора в отношении М.Ходорковского и П. Лебедева не состоялось
Оглашение приговора в отношении М.Ходорковского и П. Лебедева не состоялось - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Лозунги, кстати, были всё те же: эмоционально окрашенная белиберда. "Долой!" "доколе?" "либералы в опасности!" "людоедские законы!" "подлые!" и прочие тезисы, которые Лия Ахеджакова научилась с пафосом произносить со сцены за долгую театральную карьеру.
Актрисе было уже 75 лет, но она развернула бурную деятельность: извинялась за всю Россию - "за всё", читала стихи на радио. Высказывалась по любому поводу, буквально по любому.
В интервью украинскому телевидению Лия Меджидовна признавалась:
"Я всей душой болею за Майдан! Так завидую вам..."
Рассказывала, что "процент думающих в России ничтожно мал". Что ей "стыдно быть русской".
Ей хорошо ответил Валдис Пельш:
"Думаю, те, кто пишет "стыдно, что я русский", могут не стыдиться. Они не русские".
"Простите все!"
Ахеджакова сетовала, что из-за её антироссийской позиции с ней перестали общаться родственники, но не унималась.
Разумеется, выступала против присоединения Крыма и начала СВО, извинялась бесконечно перед Киевом и украинцами. Высказывала поддержку ВСУ.
В 2015 году Ахеджакова принесла публичные извинения "народу Армении за российскую агрессию и оккупацию".
Писала письма в защиту украинского "режиссёра" Олега Сенцова*, поддерживала протесты в Белоруссии.
Она поддерживала Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы, которое совершил абсолютно пьяный актер.
"В этом деле есть политика, - утверждала Лия Меджидовна. - Это месть за критику власти".
Власти специально, что ли, спаивали Ефремова и потом сажали его за руль автомобиля?
"Разжигатель"
Что "секретарша Верочка" понимает в политике? Ей не надо было ничего понимать. Есть такое амплуа, политическая роль - "разжигатель недовольства", "провокатор глупости".
Это и было амплуа Ахеджаковой. Жаль, что все это произошло с любимой многими актрисой.
Но возникает другой вопрос: кто-то же приглашал Ахеджакову на все эти митинги, интервью и так далее? Кто-то же наверняка платил ей деньги?
Да, человек с таким сложным характером, как у Лии Меджидовны, может и сам идти и участвовать в любой "движухе", просто потому что ей нравится быть в гуще событий.
Но Лие Ахеджаковой сейчас 87 лет! 9 июля исполнится 88.
Что должно заставить человека в таком возрасте (пусть и на 10 лет младше) ходить по митингам?
Сейчас, правда, Ахеджакова по митингам не ходит. Она живёт, скорее всего, в Израиле, хотя утверждала, что Россию тоже не покидает.
Пенсионеры против родины
"Родина-уродина" называет Россию Ахеджакова.
Но продолжает исправно получать здесь пенсию - по сообщениям прессы, её пенсия вместе со всеми надбавками составляет 95 тысяч рублей. Делает вклады в российские банки.
Вообще, конечно, это просто удивительно. И проживающий в Каннах Дмитрий Назаров** продолжает получать пенсию. И проживающий в Израиле иноагент Макаревич**. И Лия Ахеджакова. И даже Валерий Леонтьев, со своими особняками в Майами, не отказывается от российской пенсии.
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСбор труппы театра МХТ им. А.П. Чехова
Сбор труппы театра МХТ им. А.П. Чехова - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Российский бюджет от этих расходов, конечно же, не обеднеет. Но как можно осуждать своё государство, критиковать его действия, покидать его из-за "непримиримых разногласий" и получать эти выплаты, которые для них вообще ничего не значат.
Ни один не отказался! Это какой-то удивительный феномен.
Неужели звёзды нашей эстрады, кино и театра оказались такими лицемерами? Жадными и беспринципными крохоборами.
Ну а Лия Ахеджакова останется, конечно, "секретаршей Верочкой" в нашей памяти.
А совсем не "лидером протестов", который пытался немного подзаработать на продаже нашей страны.
Сегодня Лия Ахеджакова вызывает только насмешки с этими своими бесконечными завываниями "простите нас, простите!"
Действительно, "прости нас, НАТО, за приближение к твоим границам!"
Ну это же надо было на старости лет (простите за упоминание о возрасте!) так "ахеджакнуться"!
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Иностранный агент
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