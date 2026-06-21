"Стыдно быть русской". "Я всей душой болею за Майдан!" Зачем Ахеджакова получает пенсию в России?
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"Везде играет одинаково актриса Лия Ахеджакова" — так звучит дружеская эпиграмма Валентина Гафта на его коллегу на сцене и многолетнюю подругу (они дружили с 20 лет) артистку Ахеджакову. Добродушная эпиграмма, но обидная. Потому что Лия Ахеджакова - действительно актриса одной роли
Максимум двух - подруга Нади из фильма "Ирония судьбы". И секретарша Верочка из фильма "Служебный роман".
Такой она и запомнилась зрителям, которые обожали и эти фильмы Эльдара Рязанова, и образы "второго плана" - смешной и откровенной ("Прости нас, Надя!") учительницы Тани и прямолинейной, уверенной в своём житейском превосходстве над "мымрой" секретарши Верочки.
На Валентина Гафта она, кстати, ужасно обиделась. Но он её успокоил, сказал, что имел в виду: "играет одинаково хорошо".
Но семейство Ахеджаковых не давало Гафту покоя. И он вынужден был эпиграмму дописать слащавыми строками:
"Великолепно! В самом деле,
Везде играет на пределе!"
Везде играет на пределе!"
Лия Ахеджакова - действительно великолепная, яркая, острая комедийная актриса, пускай она и является "актрисой одной роли".
Тем неприятнее, конечно, метаморфозы, которые с ней произошли и привели её в итоге в лагерь "либеральных ценностей".
Жуткий характер
У Лии Ахеджаковой всегда был ужасный характер, чего она и не скрывала, и коллеги по цеху тоже не скрывали.
Про Гафта она сама вспоминала, что он прямо во время спектаклей "посылал меня на три буквы". Кстати, вспомнила об этом Ахеджакова зачем-то во время прощания с Валентином Гафтом, заявив, что он был "не всегда приятным" человеком и они с ним, бывало, "по году не разговаривали".
Так и не простила ему эпиграмму!
Лию Ахеджакову привселюдно "посылал" режиссёр Роман Виктюк. Да и другие. Только Эльдар Рязанов находил с ней общий язык.
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВечер памяти Валентина Гафта в театре "Современник"
В этом Ахеджаковой повезло. Фильмы Эльдара Рязанова навсегда останутся в золотом фонде советского кинематографа.
Что бы мы знали и кто бы вспоминал об этой актрисе, если бы не "секретарша Верочка"?
"Простите нас..."
Сегодня "секретарша Верочка" - видный лидер либерального протестного движения России, как бы смешно это ни звучало.
Это, можно сказать, символ протеста. Ролики с Ахеджаковой "простите нас..." стали даже мемом.
Фразу эту употребляют и к месту, и не к месту.
Лия Меджидовна очень любила почему-то извиняться за всю Россию. "Простите нас все и за всё", - такое она тоже говорила.
Однажды Ахеджакова вступила в публичный спор с группой молодых людей, которые требовали введения смертной казни для педофилов.
"Не всё так однозначно!" - утверждала Лия Меджидовна. А преследование педофилов назвала "подлостью и непониманием темы".
В соцсетях тогда появился новый мем:
"Простите нас, педофилы!"
Митинг оппозиции на Болотной площади
В сети такие мемы уже называют "ахеджаки", и их довольно много. Народное творчество поражает:
"Прости меня, Европа! Насильно в проклятый советский кинематограф загнали!"
"Прости нас, НАТО, за приближение к твоим границам!"
Часто пишут, что вот, мол, внезапно актриса заняла активную политическую позицию. Нет, это произошло не внезапно.
"Коммунисты идут!"
Еще во время штурма Белого дома в 1993 году Ахеджакова визгливо призывала "раздавить гадину".
По сути, призывала к уничтожению законно избранной власти:
"Что же это за Конституция такая, что же это за проклятая Конституция? Ведь по этой Конституции сажали людей в тюрьму. Теперь пишут в неё поправки и главное, что в этих поправках - привилегии. И теперь за эту Конституцию, в которую уже вписаны их привилегии, они убивают людей. А где наша армия? Почему она не защищает нас от этой проклятой Конституции? Наша родина в опасности! Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты!"
Страшные вещи грозили не от прихода коммунистов, а от друзей Лии Меджидовны - только зарождающегося в России олигархического класса и зарубежного капитала, который рвался к богатствам России.
Кого защищала Лия?
С речью, в которой Ахеджакова призывала армию восстать против Конституции, она выступила в прямом эфире по российскому телевидению.
Все, конечно, смешано в этой речи - ложь про "привилегии, которые вписывают в Конституцию". Кто? Хасбулатов с Руцким?
И вот так всегда у Лии Ахеджаковой: все смешано, сути вообще никакой нет, но очень много эмоций.
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрогон спектакля "Игра в джин" в театре Современник
Прогон спектакля "Игра в джин" в театре Современник
Ложь про "придут коммунисты" - в Верховном Совете России были на тот момент далеко не только коммунисты. И конфликт между Верховным Советом и президентом Ельциным возник совершенно не из-за коммунистов.
Ельцин, напомним, нарушил Конституцию, подписав указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов.
Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым и вице-президент Руцкой объявили о прекращении полномочий Ельцина и возложили полномочия на Руцкого.
Кончилось всё расстрелом Белого дома из танков и укреплением власти президента Ельцина, который во время конфликта, как поговаривают, отсиживался в американском посольстве.
И начались "святые девяностые", как эти годы назвала Наина Ельцина. Годы тотального разграбления страны.
А талантливая актриса Лия Ахеджакова отстаивала интересы не России, далеко не России.
Амплуа - провокатор
В 2013 году Лия Ахеджакова появляется на митингах на Болотной площади. Опять надо было раскачивать народ, опять выпустили "провокатора Овечкина".
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Лозунги, кстати, были всё те же: эмоционально окрашенная белиберда. "Долой!" "доколе?" "либералы в опасности!" "людоедские законы!" "подлые!" и прочие тезисы, которые Лия Ахеджакова научилась с пафосом произносить со сцены за долгую театральную карьеру.
Актрисе было уже 75 лет, но она развернула бурную деятельность: извинялась за всю Россию - "за всё", читала стихи на радио. Высказывалась по любому поводу, буквально по любому.
В интервью украинскому телевидению Лия Меджидовна признавалась:
"Я всей душой болею за Майдан! Так завидую вам..."
Рассказывала, что "процент думающих в России ничтожно мал". Что ей "стыдно быть русской".
Ей хорошо ответил Валдис Пельш:
"Думаю, те, кто пишет "стыдно, что я русский", могут не стыдиться. Они не русские".
"Простите все!"
Ахеджакова сетовала, что из-за её антироссийской позиции с ней перестали общаться родственники, но не унималась.
Разумеется, выступала против присоединения Крыма и начала СВО, извинялась бесконечно перед Киевом и украинцами. Высказывала поддержку ВСУ.
В 2015 году Ахеджакова принесла публичные извинения "народу Армении за российскую агрессию и оккупацию".
Писала письма в защиту украинского "режиссёра" Олега Сенцова*, поддерживала протесты в Белоруссии.
Она поддерживала Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы, которое совершил абсолютно пьяный актер.
"В этом деле есть политика, - утверждала Лия Меджидовна. - Это месть за критику власти".
Власти специально, что ли, спаивали Ефремова и потом сажали его за руль автомобиля?
"Разжигатель"
Что "секретарша Верочка" понимает в политике? Ей не надо было ничего понимать. Есть такое амплуа, политическая роль - "разжигатель недовольства", "провокатор глупости".
Это и было амплуа Ахеджаковой. Жаль, что все это произошло с любимой многими актрисой.
Но возникает другой вопрос: кто-то же приглашал Ахеджакову на все эти митинги, интервью и так далее? Кто-то же наверняка платил ей деньги?
Да, человек с таким сложным характером, как у Лии Меджидовны, может и сам идти и участвовать в любой "движухе", просто потому что ей нравится быть в гуще событий.
Но Лие Ахеджаковой сейчас 87 лет! 9 июля исполнится 88.
Что должно заставить человека в таком возрасте (пусть и на 10 лет младше) ходить по митингам?
Сейчас, правда, Ахеджакова по митингам не ходит. Она живёт, скорее всего, в Израиле, хотя утверждала, что Россию тоже не покидает.
Пенсионеры против родины
"Родина-уродина" называет Россию Ахеджакова.
Но продолжает исправно получать здесь пенсию - по сообщениям прессы, её пенсия вместе со всеми надбавками составляет 95 тысяч рублей. Делает вклады в российские банки.
Вообще, конечно, это просто удивительно. И проживающий в Каннах Дмитрий Назаров** продолжает получать пенсию. И проживающий в Израиле иноагент Макаревич**. И Лия Ахеджакова. И даже Валерий Леонтьев, со своими особняками в Майами, не отказывается от российской пенсии.
Российский бюджет от этих расходов, конечно же, не обеднеет. Но как можно осуждать своё государство, критиковать его действия, покидать его из-за "непримиримых разногласий" и получать эти выплаты, которые для них вообще ничего не значат.
Ни один не отказался! Это какой-то удивительный феномен.
Неужели звёзды нашей эстрады, кино и театра оказались такими лицемерами? Жадными и беспринципными крохоборами.
Ну а Лия Ахеджакова останется, конечно, "секретаршей Верочкой" в нашей памяти.
А совсем не "лидером протестов", который пытался немного подзаработать на продаже нашей страны.
Сегодня Лия Ахеджакова вызывает только насмешки с этими своими бесконечными завываниями "простите нас, простите!"
Действительно, "прости нас, НАТО, за приближение к твоим границам!"
Ну это же надо было на старости лет (простите за упоминание о возрасте!) так "ахеджакнуться"!
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Иностранный агент
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