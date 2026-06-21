https://ukraina.ru/20260621/nastuplenie-pod-kharkovom-i-oskolskiy-kotl-dlya-vsu-ekspert-pro-situatsiyu-v-kupyanske-1080444180.html

Наступление под Харьковом и "Оскольский котёл" для ВСУ: эксперт про ситуацию в Купянске

Наступление под Харьковом и "Оскольский котёл" для ВСУ: эксперт про ситуацию в Купянске - 21.06.2026 Украина.ру

Наступление под Харьковом и "Оскольский котёл" для ВСУ: эксперт про ситуацию в Купянске

"Оскольский котёл" под Купянском, где оказались заперты батальоны противника, становится всё более реальным. На Сватовско-Кременском и Купянско-Лиманском направлениях оборону удерживает группировка ВСУ и Нацгвардии численностью 12 бригад. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-21T04:15

2026-06-21T04:15

2026-06-21T04:15

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Переходя к оценке ситуации на левобережье Оскола в районе Купянска-Узлового, Алехин сообщил о стремительном формировании "Оскольского котла".Алехин сообщил, что, по украинским данным, Владимир Зеленский поставил перед главкомом ВСУ Александром Сырским задачу по сохранению плацдарма на левом берегу Оскола (Купянск-Узловой). "По некоторым данным, на Сватовско-Кременском и Купянско-Лиманском направлениях оборону удерживает крупная сводная группировка ВСУ и Нацгвардии Украины, насчитывающая 12 бригад", — сообщил он.Обозреватель констатировал, что "Оскольский котёл", в котором оказались заперты батальоны ВСУ, становится всё более реальным, и всё идёт к блокированию путей снабжения ВСУ через Оскол."В ближайшие дни будут уничтожены все стационарные мосты и понтонные переправы ВСУ в районе Боровой и соседних населенных пунктов. Российские войска стремятся к плотному огневому контролю над Оскольским водохранилищем", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.Для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.

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