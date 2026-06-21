Маск призвал власти США раздавать деньги американцам напрямую из казны - 21.06.2026 Украина.ру
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Маск призвал власти США раздавать деньги американцам напрямую из казны
Маск призвал власти США раздавать деньги американцам напрямую из казны - 21.06.2026 Украина.ру
Маск призвал власти США раздавать деньги американцам напрямую из казны
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск предложил властям США направлять гражданам деньги напрямую из государственного казначейства. Об этом он написал в соцсети Х
2026-06-21T10:21
2026-06-21T10:21
новости
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Американский предприниматель и первый в истории триллионер Илон Маск выступил с необычной экономической инициативой. В соцсети X он призвал власти США раздавать деньги жителям страны напрямую из казны."Лучше просто отправляйте людям деньги напрямую из казначейства. Пока рост в товарах и услугах превышает рост денежной массы, что и будет происходить с учётом ИИ и роботов, инфляции не будет. На деле я прогнозирую, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией", — написал Маск.Своим комментарием предприниматель отреагировал на отрывок из интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса, в котором тот заявил, что Белый дом планирует взять под контроль каждую крупную ИИ-компанию в стране.Напомним, на прошлой неделе Маск стал первым в мире триллионером — это произошло в первый день торгов после IPO его компании SpaceX.19 июня Financial Times сообщила, что компания Илона Маска SpaceX направила Евросоюзу резкое предупреждение. По мнению американской корпорации, планы Брюсселя по ограничению доступа к радиочастотному спектру могут вызвать глобальные помехи, в том числе нарушить критически важную спутниковую связь на Украине.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сша, илон маск, джей ди вэнс, брюссель, украина, financial times, ес, украина.ру
Новости, США, Илон Маск, Джей Ди Вэнс, Брюссель, Украина, Financial Times, ЕС, Украина.ру

Маск призвал власти США раздавать деньги американцам напрямую из казны

10:21 21.06.2026
 
© Marc Piasecki/Getty ImagesФото: Илон Маск
Фото: Илон Маск
© Marc Piasecki/Getty Images
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Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск предложил властям США направлять гражданам деньги напрямую из государственного казначейства. Об этом он написал в соцсети Х
Американский предприниматель и первый в истории триллионер Илон Маск выступил с необычной экономической инициативой. В соцсети X он призвал власти США раздавать деньги жителям страны напрямую из казны.
"Лучше просто отправляйте людям деньги напрямую из казначейства. Пока рост в товарах и услугах превышает рост денежной массы, что и будет происходить с учётом ИИ и роботов, инфляции не будет. На деле я прогнозирую, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией", — написал Маск.
Своим комментарием предприниматель отреагировал на отрывок из интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса, в котором тот заявил, что Белый дом планирует взять под контроль каждую крупную ИИ-компанию в стране.
Напомним, на прошлой неделе Маск стал первым в мире триллионером — это произошло в первый день торгов после IPO его компании SpaceX.
19 июня Financial Times сообщила, что компания Илона Маска SpaceX направила Евросоюзу резкое предупреждение. По мнению американской корпорации, планы Брюсселя по ограничению доступа к радиочастотному спектру могут вызвать глобальные помехи, в том числе нарушить критически важную спутниковую связь на Украине.
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