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Маск призвал власти США раздавать деньги американцам напрямую из казны

Маск призвал власти США раздавать деньги американцам напрямую из казны - 21.06.2026 Украина.ру

Маск призвал власти США раздавать деньги американцам напрямую из казны

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск предложил властям США направлять гражданам деньги напрямую из государственного казначейства. Об этом он написал в соцсети Х

2026-06-21T10:21

2026-06-21T10:21

2026-06-21T10:21

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Американский предприниматель и первый в истории триллионер Илон Маск выступил с необычной экономической инициативой. В соцсети X он призвал власти США раздавать деньги жителям страны напрямую из казны."Лучше просто отправляйте людям деньги напрямую из казначейства. Пока рост в товарах и услугах превышает рост денежной массы, что и будет происходить с учётом ИИ и роботов, инфляции не будет. На деле я прогнозирую, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией", — написал Маск.Своим комментарием предприниматель отреагировал на отрывок из интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса, в котором тот заявил, что Белый дом планирует взять под контроль каждую крупную ИИ-компанию в стране.Напомним, на прошлой неделе Маск стал первым в мире триллионером — это произошло в первый день торгов после IPO его компании SpaceX.19 июня Financial Times сообщила, что компания Илона Маска SpaceX направила Евросоюзу резкое предупреждение. По мнению американской корпорации, планы Брюсселя по ограничению доступа к радиочастотному спектру могут вызвать глобальные помехи, в том числе нарушить критически важную спутниковую связь на Украине.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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