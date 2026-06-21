Германия до сих пор разделена: ГДР и ФРГ по-разному смотрят на войну и Украину - 21.06.2026 Украина.ру
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Германия до сих пор разделена: ГДР и ФРГ по-разному смотрят на войну и Украину
Германия до сих пор разделена: ГДР и ФРГ по-разному смотрят на войну и Украину - 21.06.2026 Украина.ру
Германия до сих пор разделена: ГДР и ФРГ по-разному смотрят на войну и Украину
Общество в Германии по-прежнему расколото по вопросам Великой Отечественной войны и конфликта на Украине — и линия разлома проходит по бывшей границе между ГДР и ФРГ. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel
2026-06-21T07:32
2026-06-21T07:32
новости
германия
иосиф сталин
украина
берлин
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Как пишет немецкий журнал Spiegel, спустя десятилетия после объединения Германии в стране сохраняется разделение по линии бывшей внутригерманской границы. Особенно ярко это проявляется в отношении к событиям Великой Отечественной войны и к украинскому конфликту."В Германии линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы. Это тоже имеет исторические причины", — говорится в материале.Авторы издания отмечают, что различия в прошлом между ГДР и ФРГ до сих пор очевидны, например, в дебатах о поставках оружия на Украину. "Шрамы той войны, начавшейся 85 лет назад, до сих пор живы в памяти немцев. И на земле", — подчёркивается в статье.Приводятся данные опроса: в прошлом году 41% респондентов в землях бывшей ГДР высказывались за сокращение военной поддержки Украины, тогда как в Западной Германии таких было только 24%.По данным газеты Berliner Zeitung, разница в зарплатах восточных и западных немцев сохраняется даже спустя более 35 лет после объединения 1990 года.14 июня газета Berliner Zeitung сообщила, что власти Берлина намерены изменить облик советских мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне, руководствуясь политическими соображениями. Социал-демократическая партия и "Зелёные" выступили в городском парламенте с инициативой дополнить памятники в Трептовском парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде информационными стендами с осуждением Иосифа Сталина.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, германия, иосиф сталин, украина, берлин
Новости, Германия, Иосиф Сталин, Украина, Берлин

Германия до сих пор разделена: ГДР и ФРГ по-разному смотрят на войну и Украину

07:32 21.06.2026
 
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Общество в Германии по-прежнему расколото по вопросам Великой Отечественной войны и конфликта на Украине — и линия разлома проходит по бывшей границе между ГДР и ФРГ. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel
Как пишет немецкий журнал Spiegel, спустя десятилетия после объединения Германии в стране сохраняется разделение по линии бывшей внутригерманской границы. Особенно ярко это проявляется в отношении к событиям Великой Отечественной войны и к украинскому конфликту.
"В Германии линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы. Это тоже имеет исторические причины", — говорится в материале.
Авторы издания отмечают, что различия в прошлом между ГДР и ФРГ до сих пор очевидны, например, в дебатах о поставках оружия на Украину.
"Шрамы той войны, начавшейся 85 лет назад, до сих пор живы в памяти немцев. И на земле", — подчёркивается в статье.
Приводятся данные опроса: в прошлом году 41% респондентов в землях бывшей ГДР высказывались за сокращение военной поддержки Украины, тогда как в Западной Германии таких было только 24%.
По данным газеты Berliner Zeitung, разница в зарплатах восточных и западных немцев сохраняется даже спустя более 35 лет после объединения 1990 года.
14 июня газета Berliner Zeitung сообщила, что власти Берлина намерены изменить облик советских мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне, руководствуясь политическими соображениями. Социал-демократическая партия и "Зелёные" выступили в городском парламенте с инициативой дополнить памятники в Трептовском парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде информационными стендами с осуждением Иосифа Сталина.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
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