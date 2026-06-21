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NYT: российские баллистические ракеты стирают украинскую оборону

NYT: российские баллистические ракеты стирают украинскую оборону - 21.06.2026 Украина.ру

NYT: российские баллистические ракеты стирают украинскую оборону

Россия увеличила производство баллистических ракет, что привело к росту числа атак по Украине более чем в 12 раз по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет The New York Times

2026-06-21T07:23

2026-06-21T07:23

2026-06-21T07:23

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Россия значительно нарастила производство баллистических ракет, что позволило резко увеличить количество ударов по Украине. По данным The New York Times, по сравнению с 2023 годом число таких атак выросло более чем в 12 раз.Издание отмечает, что Украина, унаследовавшая от СССР ограниченный арсенал "Точек", быстро исчерпала эти запасы. Собственная программа "Сапсан" затянулась на годы без конкретных результатов. Киев добивался поставок от союзников: США передали ATACMS, но в ограниченном количестве, а их применение против целей в России ограничивалось из-за опасений эскалации.Украинские чиновники заявляют о попытках создать собственные баллистические ракеты, однако эксперты предупреждают, что это сложнее производства беспилотников. Крылатые ракеты Fire Point показали низкую эффективность из-за проблем с точностью.Тем временем российские войска за неделю нанесли семь ударов по объектам украинского ОПК, складам, аэродромам, топливной инфраструктуре и пунктам дислокации ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал результаты впечатляющими.Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО по сути решают вопрос о прямом вовлечении в конфликт, и Россия будет вынуждена принимать соответствующие решения. Песков подтвердил, что это заявление предельно чёткое и доведено до адресатов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня

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новости, россия, украина, ссср, дмитрий песков, опк, вооруженные силы украины, владимир путин, нато