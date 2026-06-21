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NYT: российские баллистические ракеты стирают украинскую оборону
NYT: российские баллистические ракеты стирают украинскую оборону - 21.06.2026 Украина.ру
NYT: российские баллистические ракеты стирают украинскую оборону
Россия увеличила производство баллистических ракет, что привело к росту числа атак по Украине более чем в 12 раз по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет The New York Times
2026-06-21T07:23
2026-06-21T07:23
2026-06-21T07:23
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Россия значительно нарастила производство баллистических ракет, что позволило резко увеличить количество ударов по Украине. По данным The New York Times, по сравнению с 2023 годом число таких атак выросло более чем в 12 раз.Издание отмечает, что Украина, унаследовавшая от СССР ограниченный арсенал "Точек", быстро исчерпала эти запасы. Собственная программа "Сапсан" затянулась на годы без конкретных результатов. Киев добивался поставок от союзников: США передали ATACMS, но в ограниченном количестве, а их применение против целей в России ограничивалось из-за опасений эскалации.Украинские чиновники заявляют о попытках создать собственные баллистические ракеты, однако эксперты предупреждают, что это сложнее производства беспилотников. Крылатые ракеты Fire Point показали низкую эффективность из-за проблем с точностью.Тем временем российские войска за неделю нанесли семь ударов по объектам украинского ОПК, складам, аэродромам, топливной инфраструктуре и пунктам дислокации ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал результаты впечатляющими.Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО по сути решают вопрос о прямом вовлечении в конфликт, и Россия будет вынуждена принимать соответствующие решения. Песков подтвердил, что это заявление предельно чёткое и доведено до адресатов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
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новости, россия, украина, ссср, дмитрий песков, опк, вооруженные силы украины, владимир путин, нато
Новости, Россия, Украина, СССР, Дмитрий Песков, ОПК, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО
NYT: российские баллистические ракеты стирают украинскую оборону
Россия увеличила производство баллистических ракет, что привело к росту числа атак по Украине более чем в 12 раз по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет The New York Times
Россия значительно нарастила производство баллистических ракет, что позволило резко увеличить количество ударов по Украине. По данным The New York Times, по сравнению с 2023 годом число таких атак выросло более чем в 12 раз.
Издание отмечает, что Украина, унаследовавшая от СССР ограниченный арсенал "Точек", быстро исчерпала эти запасы. Собственная программа "Сапсан" затянулась на годы без конкретных результатов. Киев добивался поставок от союзников: США передали ATACMS, но в ограниченном количестве, а их применение против целей в России ограничивалось из-за опасений эскалации.
Украинские чиновники заявляют о попытках создать собственные баллистические ракеты, однако эксперты предупреждают, что это сложнее производства беспилотников. Крылатые ракеты Fire Point показали низкую эффективность из-за проблем с точностью.
Тем временем российские войска за неделю нанесли семь ударов по объектам украинского ОПК, складам, аэродромам, топливной инфраструктуре и пунктам дислокации ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал результаты впечатляющими.
Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО по сути решают вопрос о прямом вовлечении в конфликт, и Россия будет вынуждена принимать соответствующие решения. Песков подтвердил, что это заявление предельно чёткое и доведено до адресатов.