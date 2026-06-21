https://ukraina.ru/20260621/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-tantsy-na-mogilakh-polskikh-zhertv-upa-i-podgotovka-k-vyboram-1080445654.html

Западная Украина за минувшую неделю: танцы на могилах польских жертв УПА* и подготовка к выборам

Западная Украина за минувшую неделю: танцы на могилах польских жертв УПА* и подготовка к выборам - 21.06.2026 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: танцы на могилах польских жертв УПА* и подготовка к выборам

Градоначальники Львова и Ивано-Франковска, Андрей Садовой и Руслан Марцинкив, дали большие интервью с прицелом на будущие выборы. Очевидно, речь идет не только о муниципальном, но и об общенациональном уровне

2026-06-21T08:50

2026-06-21T08:50

2026-06-21T08:50

эксклюзив

львов

ивано-франковск

польша

андрей садовый

руслан марцинкив

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На найденные могилы польских жертв местные власти отвечают героизацией УПАВ течение многих десятилетий одной из основных проблем польско-украинских отношений была эксгумация жертв "Волынской резни" – так в Польше называют массовые убийства мирных поляков боевиками Украинской повстанческой армии (УПА) на Волыни и в Восточной Галичине в 1943-1945 годах. Хотя режим Владимира Зеленского в последнее время разрешил поисковые и эксгумационные работы на территории уничтоженных польских сел, однако они идут медленно, а местные власти на Западной Украине продолжают героизировать убийц польского населения региона.В четверг, 18 июня, на территории бывшего польского села Гута Пеняцкая во Львовской области завершились польско-украинские поисковые работы. В ходе них обследовали около 4 тысяч квадратных метров земли и обнаружили большую братскую могилу поляков, убитых в 1944 году боевиками УПА и полицейскими подразделениями дивизии СС "Галичина"."Человеческие останки обнаружили в 25 местах на площади более 200 м кв. (включая массовые захоронения площадью 72 м кв. и многочисленные останки за пределами главной могилы). Начальный этап исследований не позволяет точно оценить количество жертв, захороненных в обнаруженных местах, однако площадь подтверждает массовый характер захоронения, в котором могут покоиться даже несколько сотен человек", – говорится в сообщении Института национальной памяти Польши (ИНП).Совместные польско-украинские поисковые работы в Гуте Пеняцкой начались 8 июня этого года. Их цель – локализация мест захоронений останков жителей села, убитых в феврале 1944 года. Исследование проводили специалисты Специализированного учреждения "Волынские древности" и ИНП. Надзор за поисковыми работами от имени Украинского института национальной памяти осуществлял Мемориально-поисковый центр "Доля" Львовского облсовета, директор которого Святослав Шеремета известен по ношению эсэсовской формы. Несколько лет назад Шеремете даже запрещали въезд в Польшу.Несмотря на найденную могилу, для эксгумации останков из неё необходимо дополнительное разрешение Киева. В Польше надеются, что эксгумационные работы могут начаться весной 2027 года. После завершения работ планируется перезахоронение останков жертв.Как известно, польское село Гута Пеняцкая было полностью уничтожено 28 февраля 1944 года боевиками УПА и полицейскими подразделениями дивизии СС "Галичина". Через несколько дней украиноязычная газета "Львовские вести", издававшаяся нацистскими оккупационными властями, с немецкой щепетильностью сообщила, что в ходе "акции пацификации" в Гуте Пеняцкой погибли 868 человек. Украинская сторона до сих пор этого не признает, заявляя, что нападение на село совершило "подразделение немецкой полиции".В день завершения поисковых работ в Гуте Пеняцкой депутаты Львовского горсовета приняли обращение к политикам Украины и Польши, а также к украинскому и польскому народам по поводу "обострения дискуссий на историческую тематику". В документе, в частности, говорится, что "и в Украине, и в Польше есть свои герои, которые по-разному воспринимаются нашими народами, поэтому мы призываем вынести вопросы исторических оценок за скобки политического процесса".Хотя в обращении Львовского горсовета не названы формации "героев", всем понятно, что речь идет об Организации украинских националистов* (ОУН), которая 30 июня 1941 года официально провозгласила себя союзником нацистской Германии и лично Адольфа Гитлера, и боевом крыле этой организации – УПА. Боевики УПА в 1943-1947 годах убили более 100 тысяч мирных поляков на Волыни, в Восточной Галиции и Закерзонье (в настоящее время территория Польши). В Польше эти преступления официально объявлены геноцидом польского народа.Кроме Гуты Пеняцкой, в апреле этого года польские специалисты осуществляли поисковые работы на территории бывших польских сёл Островки и Воля Островецкая (ныне Ковельский район Волынской области). Боевики УПА 30 августа 1943 года полностью уничтожили эти села и убили более 1000 их жителей. В 1992, 2011 и 2015 годах были обнаружены и перезахоронены останки 674 жертв.В начале июня этого года Киев разрешил проведение эксгумаций в Островках и Воле Островецкой. "Сейчас мы готовимся к организации работ, рассчитываем необходимые ресурсы и логистику, чтобы исследовать все локации еще в этом году. Это очень масштабная задача", – заявил на прошлой неделе представитель Бюро поиска и идентификации ИНП, священник Томаш Тшаска.При этом 21 июня в селе Ботынь на Волыни будет открыт памятный знак начальнику штаба одной из боевых групп округа УПА-Север – Петру Гудзоватому (Очеретенко). Он служил нацистам вместе с Романом Шухевичем – в батальоне абвера "Нахтигаль" и 201-м батальоне шуцманшафта, а позже был подчиненным командующего УПА-Север Дмитрия Клячковского (Клима Савура), который и начал "Волынскую резню". А в Украинском католическом университете (УКУ) во Львове мемориальная доска Гудзоватому была открыта ещё в 2019 году, когда семья сотника УПА учредила стипендию его имени.Мэры Львова и Ивано-Франковска активизируют подготовку к выборамНа прошлой неделе мэры Львова и Ивано-Франковска, Андрей Садовой и Руслан Марцинкив, дали программные интервью с прицелом на будущие выборы. Хотя их тональность отличается, очевидно, что речь идет не только о муниципальном, но и об общенациональном уровне.Градоначальник Львова решил вопрос площадки просто, и вместе с женой 15 июня дал интервью де-факто своему сотруднику – ведущему радио "Люкс-ФМ" Славе Дёмину (медиахолдинг "Люкс" принадлежит семье Садовых, и формально записан на супругу мэра, Екатерину). Параллельно Дёмин ведет YouTube-канал, у которого более 300 тысяч подписчиков. Именно там и вышло интервью четы Садовых.Хотя единственная публичная должность Андрея Садового сейчас – городской голова Львова (из руководства своей партии "Самопомощь" он давно вышел), интервью практически не содержало тематики муниципального уровня. Проблемы Львова рассматривались через призму противостояния с областными и центральными властями, были заявления типа "если бы город отвечал за объездную дорогу, то она давно была бы построена". В общем, по мнению Садового, сейчас во Львове все прекрасно, а если бы не областная администрация и Киев – было бы ещё лучше. Конечно, не обошлось без информации о том, сколько львовские власти тратят на оборону.Однако сам формат интервью был не проблемным, а имиджевым, призванным показать Садового как человека, "одного из нас". В частности, мэр заявил, что политическая деятельность отрицательно сказывается на возможности проводить время с семьей. На вопрос, что для него важнее – семья или политика, градоначальник ответил: "Я хочу, чтобы была семья, но политика занимает много моего времени".Однако когда Садовой начал рассказывать о том, как он долго носит одежду и обувь, о единственном выходном костюме и расходах на прием официальных делегаций из собственного кармана – комментаторы начали это откровенно высмеивать. Особенно негативную реакцию вызвало заявление мэра о том, что самая большая сумма наличных, которую он когда-либо держал в руках, – это около 20 тысяч долларов.Несмотря на это, именно часть интервью, где Садовой прибеднялся, была опубликована в разделе "Таблоид" киевского портала "Украинская правда", где бесплатно и запятая не появляется. Название было подобрано соответствующее: "Я выгоден для семьи". Конечно, вряд ли Садовой платил за эту публикацию "живыми деньгами", скорее всего, речь идёт о рекламных взаиморасчетах между медиахолдингами.В целом, интервью мэра Львова и его жены было вполне себе "гладеньким", за исключением одного момента. Так, Садовой подтвердил, что трое из его пяти сыновей сейчас учатся за границей. В то же время, он вместе с женой не захотел назвать конкретную сумму расходов на их образование. На уточняющий вопрос о возможной стоимости обучения в десятки тысяч долларов в год, Екатерина Кот-Садовая посоветовала обратиться к декларациям и отказалась продолжать обсуждение этой темы. При этом наиболее интересующий публику вопрос – вернутся ли сыновья Садовых в Украину, чтобы служить в армии, – вообще поставлен не был.Львовские комментаторы убеждены, что подобное интервью свидетельствует о готовности Садового снова стать политиком общенационального уровня (в 2014 году его партия "Самопомощь" заняла третье место на парламентских выборах и провела в Верховную Раду 33 депутата). Судя по кулуарной информации, Садовой не теряет надежды сформировать вместе с мэром Днепра Борисом Филатовым** условную "партию мэров". Однако Офис президента имеет свой аналогичный проект, во главе с градоначальником Харькова Игорем Тереховым и губернатором Николаевской области Виталием Кимом, куда пытается "загнать" мэра Львова.Bнтервью с мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым появилось 19 июня сразу на сайте "РБК-Украина". При этом издание позиционировало его как "первый из цикла разговоров с мэрами и руководителями областных военных администраций". Начало интервью действительно касалось коммунальных проблем, в том числе связанных с мобилизацией, расходами из городского бюджета на оборону, переселенцами с Востока.Однако дальше Марцинкив повторил свои заявления, ранее вызывавшие резонанс: против привлечения трудовых мигрантов, особенно из Азии (хотя протесты на эту тему назвал "содействием российской пропаганде") и "античеловеческой идеологии" ЛГБТ*** и чайлдфри***. Относительно "языковых патрулей" в Ивано-Франковске, которые тоже стали известны далеко за пределами города, мэр отметил, что они прекратили работу, потому что уже достигли своей цели – более 90% жителей на публике говорит по-украински.Наиболее интересной стала концовка интервью, в которой Марцинкив подчеркнул, что не считает недавние аресты высокопоставленных чиновников в мэрии Ивано-Франковска политическим давлением, и вообще с приходом Кирилла Буданова** к руководству Офисом президента общение с центральной властью стало более конструктивным."Нормальная коммуникация как с областной военной администрацией, так и с Офисом президента, сейчас эта коммуникация улучшилась. Больше общения, больше возможности высказать свое мнение. Я хочу поблагодарить за это, потому что на самом деле этого не хватало предшественникам. То есть это было как-то так, в одну сторону только. Сейчас, может, не все происходящее нравится местному самоуправлению, но дают высказаться, дают свое мнение сказать", – заявил мэр Ивано-Франковска. Прикарпатские комментаторы считают это своеобразной заявкой Марцинкива на присоединение к партии Терехова-Кима.Теперь интересно будет понаблюдать за действиями мэров остальных областных центров Западной Украины. Кстати, двое из восьми градоначальников, избранных осенью 2020 года, уже потеряли должности. Мэр Ровно Александр Третьяк был отстранён судом по надуманному поводу летом 2023-го, а мэр Луцка Игорь Полищук "добровольно" ушел в отставку в марте этого года. Мэры Тернополя, Хмельницкого, Черновцов и Ужгорода – Сергей Надал, Александр Симчишин, Роман Кличук и Богдан Андреев, – в последнее время пытались не заниматься пиаром за пределами своих городов. Однако не исключено, что с приближением выборов им придется пойти по пути Марцинкива, и начать публично хвалить киевские власти.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Деятельность организации запрещена в РФО событиях культуры за неделю - в материале Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры.

https://ukraina.ru/20260620/kak-pravilno-teper-nazyvat-zelenskogo---petukh-ili-dyatel-polsha-lishila-glavu-ukrainy-ordena-1080431989.html

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Олег Хавич

эксклюзив, львов, ивано-франковск, польша, андрей садовый, руслан марцинкив