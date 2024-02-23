Эксперт раскрыл, почему Макрон боится ехать в Киев, но хочет быть полководцем и выиграть войну с Россией - 23.02.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, почему Макрон боится ехать в Киев, но хочет быть полководцем и выиграть войну с Россией
Эксперт раскрыл, почему Макрон боится ехать в Киев, но хочет быть полководцем и выиграть войну с Россией - 23.02.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, почему Макрон боится ехать в Киев, но хочет быть полководцем и выиграть войну с Россией
Макрон будет стараться повторить сценарий президентских выборов 2022 года, чтобы показать себя как полководца, который выиграл войну с Россией. Но французы уже устали от украинской истории, понимая, что там у Парижа нет интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2024-02-23T03:00
2024-02-23T03:00
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Президент Франции Эммануэль Макрон не известен как храбрый человек, поэтому сейчас он боится прилететь в Киев. Доклады от Минобороны и МИДа Франции вызывают у него панику, хотя он обещал приехать в марте, рассказал эксперт.Для Макрона главное — это выборы в европейский парламент в июне. Но его партии "Возрождение" далеко до партии Марин Ле Пен "Национальное объединение". При этом Ле Пен поддержала поставки оружия на Украину и санкции против РФ, потому что она вынуждена выполнять приказы США, также как Макрон, добавил он.Но французы уже устали от украинской истории, понимая, что там у Парижа нет интересов. Все, что сейчас происходит между Парижем и Киевом, нужно связывать с социальными и экономическими проблемами Франции, которые угрожают власти Макрона, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, выборы, сша, россия
Новости, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, выборы, США, Россия

Эксперт раскрыл, почему Макрон боится ехать в Киев, но хочет быть полководцем и выиграть войну с Россией

03:00 23.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Макрон будет стараться повторить сценарий президентских выборов 2022 года, чтобы показать себя как полководца, который выиграл войну с Россией. Но французы уже устали от украинской истории, понимая, что там у Парижа нет интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Президент Франции Эммануэль Макрон не известен как храбрый человек, поэтому сейчас он боится прилететь в Киев. Доклады от Минобороны и МИДа Франции вызывают у него панику, хотя он обещал приехать в марте, рассказал эксперт.
Для Макрона главное — это выборы в европейский парламент в июне. Но его партии "Возрождение" далеко до партии Марин Ле Пен "Национальное объединение". При этом Ле Пен поддержала поставки оружия на Украину и санкции против РФ, потому что она вынуждена выполнять приказы США, также как Макрон, добавил он.

"И Макрон будет стараться повторить сценарий президентских выборов 2022 года, чтобы показать себя как полководца, который выиграл войну с Россией. Поэтому сейчас он вновь пытается поставить это же кино, которое позволило ему выиграть у Марин Ле Пен", - подчеркнул Моро.

Но французы уже устали от украинской истории, понимая, что там у Парижа нет интересов. Все, что сейчас происходит между Парижем и Киевом, нужно связывать с социальными и экономическими проблемами Франции, которые угрожают власти Макрона, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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