https://ukraina.ru/20240223/1053468465.html

Эксперт раскрыл, почему Макрон боится ехать в Киев, но хочет быть полководцем и выиграть войну с Россией

Эксперт раскрыл, почему Макрон боится ехать в Киев, но хочет быть полководцем и выиграть войну с Россией - 23.02.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, почему Макрон боится ехать в Киев, но хочет быть полководцем и выиграть войну с Россией

Макрон будет стараться повторить сценарий президентских выборов 2022 года, чтобы показать себя как полководца, который выиграл войну с Россией. Но французы уже устали от украинской истории, понимая, что там у Парижа нет интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2024-02-23T03:00

2024-02-23T03:00

2024-02-23T03:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон не известен как храбрый человек, поэтому сейчас он боится прилететь в Киев. Доклады от Минобороны и МИДа Франции вызывают у него панику, хотя он обещал приехать в марте, рассказал эксперт.Для Макрона главное — это выборы в европейский парламент в июне. Но его партии "Возрождение" далеко до партии Марин Ле Пен "Национальное объединение". При этом Ле Пен поддержала поставки оружия на Украину и санкции против РФ, потому что она вынуждена выполнять приказы США, также как Макрон, добавил он.Но французы уже устали от украинской истории, понимая, что там у Парижа нет интересов. Все, что сейчас происходит между Парижем и Киевом, нужно связывать с социальными и экономическими проблемами Франции, которые угрожают власти Макрона, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240221/1053455816.html

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новости, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, выборы, сша, россия