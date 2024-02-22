https://ukraina.ru/20240222/1053470198.html

"Некоторые просто сдохнут": Медведев объяснил свои жёсткие оценки западных политиков

"Некоторые просто сдохнут": Медведев объяснил свои жёсткие оценки западных политиков - 22.02.2024 Украина.ру

"Некоторые просто сдохнут": Медведев объяснил свои жёсткие оценки западных политиков

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал жёстче в своих высказываниях по отношению к западным политикам, так как с Россией несправедливо обошлись. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ

2024-02-22T12:21

2024-02-22T12:21

2024-02-22T12:29

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Медведев заявил, что некоторые качества ему приписывают, и это чьи-то субъективные оценки. Некоторые политические круги на Западе и отдельные люди в России хотели видеть с нём либерального политика, отметил Медведев. "В нынешней ситуации оценки изменились, а изменились по одной простой причине – потому что мы считаем, что с нами, с Российской Федерацией, обошлись несправедливо, и поэтому появились более жёсткие оценки", - заявил Медведев.При этом его внутренние оценки и ощущения капитальным образом не изменились, добавил политик. Медведев процитировал российского президента, что Россия слишком долго заигрывала с Западом. По мнению зампреда Совбеза России, нужно было раньше дать ответы на все вопросы, в предельно жесткой форме. "Что касается того, что я опасаюсь, что кто-то там здороваться не будет или руки не подаст. Пусть ещё попросят, чтобы я им руку дал. Во-вторых, когда отношения нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдёт в политическое небытие, они исчезнут. А про некоторых скажу так, как в последнее время говорю: некоторые из них просто сдохнут", - резюмировал Медведев. В октябре 2018 года на заседании клуба "Валдай" в Сочи президент России Владимир Путин, говоря о вопросах ядерной безопасности, сказал: "Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии... как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Это высказывание имело большой резонанс.Основное из интервью Дмитрия Медведева читайте здесь.

https://ukraina.ru/20240222/1053466933.html

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новости, россия, дмитрий медведев, владимир путин, запад