"Некоторые просто сдохнут": Медведев объяснил свои жёсткие оценки западных политиков
12:21 22.02.2024 (обновлено: 12:29 22.02.2024)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал жёстче в своих высказываниях по отношению к западным политикам, так как с Россией несправедливо обошлись. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ
Медведев заявил, что некоторые качества ему приписывают, и это чьи-то субъективные оценки. Некоторые политические круги на Западе и отдельные люди в России хотели видеть с нём либерального политика, отметил Медведев.
При этом его внутренние оценки и ощущения капитальным образом не изменились, добавил политик.
Медведев процитировал российского президента, что Россия слишком долго заигрывала с Западом. По мнению зампреда Совбеза России, нужно было раньше дать ответы на все вопросы, в предельно жесткой форме.
"Что касается того, что я опасаюсь, что кто-то там здороваться не будет или руки не подаст. Пусть ещё попросят, чтобы я им руку дал. Во-вторых, когда отношения нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдёт в политическое небытие, они исчезнут. А про некоторых скажу так, как в последнее время говорю: некоторые из них просто сдохнут", - резюмировал Медведев.
В октябре 2018 года на заседании клуба "Валдай" в Сочи президент России Владимир Путин, говоря о вопросах ядерной безопасности, сказал: "Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии... как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Это высказывание имело большой резонанс.
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