"Некоторые просто сдохнут": Медведев объяснил свои жёсткие оценки западных политиков - 22.02.2024 Украина.ру
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"Некоторые просто сдохнут": Медведев объяснил свои жёсткие оценки западных политиков
"Некоторые просто сдохнут": Медведев объяснил свои жёсткие оценки западных политиков - 22.02.2024 Украина.ру
"Некоторые просто сдохнут": Медведев объяснил свои жёсткие оценки западных политиков
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал жёстче в своих высказываниях по отношению к западным политикам, так как с Россией несправедливо обошлись. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ
2024-02-22T12:21
2024-02-22T12:29
новости
россия
дмитрий медведев
владимир путин
запад
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Медведев заявил, что некоторые качества ему приписывают, и это чьи-то субъективные оценки. Некоторые политические круги на Западе и отдельные люди в России хотели видеть с нём либерального политика, отметил Медведев. "В нынешней ситуации оценки изменились, а изменились по одной простой причине – потому что мы считаем, что с нами, с Российской Федерацией, обошлись несправедливо, и поэтому появились более жёсткие оценки", - заявил Медведев.При этом его внутренние оценки и ощущения капитальным образом не изменились, добавил политик. Медведев процитировал российского президента, что Россия слишком долго заигрывала с Западом. По мнению зампреда Совбеза России, нужно было раньше дать ответы на все вопросы, в предельно жесткой форме. "Что касается того, что я опасаюсь, что кто-то там здороваться не будет или руки не подаст. Пусть ещё попросят, чтобы я им руку дал. Во-вторых, когда отношения нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдёт в политическое небытие, они исчезнут. А про некоторых скажу так, как в последнее время говорю: некоторые из них просто сдохнут", - резюмировал Медведев. В октябре 2018 года на заседании клуба "Валдай" в Сочи президент России Владимир Путин, говоря о вопросах ядерной безопасности, сказал: "Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии... как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Это высказывание имело большой резонанс.Основное из интервью Дмитрия Медведева читайте здесь.
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новости, россия, дмитрий медведев, владимир путин, запад
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Запад

"Некоторые просто сдохнут": Медведев объяснил свои жёсткие оценки западных политиков

12:21 22.02.2024 (обновлено: 12:29 22.02.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал жёстче в своих высказываниях по отношению к западным политикам, так как с Россией несправедливо обошлись. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ
Медведев заявил, что некоторые качества ему приписывают, и это чьи-то субъективные оценки. Некоторые политические круги на Западе и отдельные люди в России хотели видеть с нём либерального политика, отметил Медведев.
"В нынешней ситуации оценки изменились, а изменились по одной простой причине – потому что мы считаем, что с нами, с Российской Федерацией, обошлись несправедливо, и поэтому появились более жёсткие оценки", - заявил Медведев.
При этом его внутренние оценки и ощущения капитальным образом не изменились, добавил политик.
Медведев процитировал российского президента, что Россия слишком долго заигрывала с Западом. По мнению зампреда Совбеза России, нужно было раньше дать ответы на все вопросы, в предельно жесткой форме.
"Что касается того, что я опасаюсь, что кто-то там здороваться не будет или руки не подаст. Пусть ещё попросят, чтобы я им руку дал. Во-вторых, когда отношения нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдёт в политическое небытие, они исчезнут. А про некоторых скажу так, как в последнее время говорю: некоторые из них просто сдохнут", - резюмировал Медведев.
В октябре 2018 года на заседании клуба "Валдай" в Сочи президент России Владимир Путин, говоря о вопросах ядерной безопасности, сказал: "Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии... как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Это высказывание имело большой резонанс.
Основное из интервью Дмитрия Медведева читайте здесь.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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