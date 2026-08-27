В Ливии заявили об успешном противостоянии России западным санкциям - 27.08.2026 Украина.ру
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В Ливии заявили об успешном противостоянии России западным санкциям
В Ливии заявили об успешном противостоянии России западным санкциям - 27.08.2026 Украина.ру
В Ливии заявили об успешном противостоянии России западным санкциям
Высокий показатель валового внутреннего продукта России демонстрирует, как страна успешно противостоит многочисленным санкциям Запада, заявил министр инвестиций правительства на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Кайди. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
2026-08-27T22:03
2026-08-27T22:18
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По итогам прошлого года ВВП России превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, и страна стала четвёртой экономикой мира. Первые три места занимают Китай, США и Индия. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Министр отметил, что санкции не оказали ожидаемого воздействия, поскольку Россия переориентировала энергетический экспорт и перестала полагаться исключительно на европейский рынок, что негативно сказалось на экономике ряда европейских государств, прежде всего Германии.Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Александр Трофимов заявил, что Россия делает немало для снижения эффекта санкций и рассчитывает добиться его полного обнуления через создание альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества. Он подчеркнул, что отечественные предприниматели успешно развивают новейшие механизмы сотрудничества с зарубежными контрагентами - Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Россия, Украина.ру, Ливия, Запад, Новости

В Ливии заявили об успешном противостоянии России западным санкциям

22:03 27.08.2026 (обновлено: 22:18 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Высокий показатель валового внутреннего продукта России демонстрирует, как страна успешно противостоит многочисленным санкциям Запада, заявил министр инвестиций правительства на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Кайди. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
По итогам прошлого года ВВП России превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, и страна стала четвёртой экономикой мира.
Первые три места занимают Китай, США и Индия.
Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов.
Министр отметил, что санкции не оказали ожидаемого воздействия, поскольку Россия переориентировала энергетический экспорт и перестала полагаться исключительно на европейский рынок, что негативно сказалось на экономике ряда европейских государств, прежде всего Германии.
Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Александр Трофимов заявил, что Россия делает немало для снижения эффекта санкций и рассчитывает добиться его полного обнуления через создание альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества.
Он подчеркнул, что отечественные предприниматели успешно развивают новейшие механизмы сотрудничества с зарубежными контрагентами - Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ.
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