https://ukraina.ru/20260827/143-ya-mekhanizirovannaya-brigada-vsu-ponesla-bolshie-poteri-1082854595.html
143-я механизированная бригада ВСУ понесла большие потери
143-я механизированная бригада ВСУ понесла большие потери - 27.08.2026 Украина.ру
143-я механизированная бригада ВСУ понесла большие потери
Сто сорок третья отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины за последнюю неделю понесла значительные потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Об этом сообщил 27 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-27T21:26
2026-08-27T21:26
2026-08-27T21:26
украина.ру
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краматорск
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вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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В социальных сетях публикуются многочисленные некрологи военнослужащих бригады. За сутки в Сумской области подтверждены потери более 170 солдат противника, а также более 75 — в Харьковской области. Ранее украинский военный эксперт Сергей Грабский признал, что российские войска уверенно продвигаются на всех направлениях и имеют все шансы закрепиться в Славянске и Краматорске до наступления холодов. Он отметил, что российские военные используют благоприятный период для максимального рывка вперёд, стремясь войти в городскую застройку, где эффективность дронов снижается. Грабский также сообщил, что ВС РФ активно пытаются окружить Константиновку и Часов Яр, а также оказывают давление на Добропольском направлении, стремясь взять Краматорск в широкое окружение. Он признал, что судьба Славянско-Краматорской агломерации зависит от количества солдат, вооружения и техники, которых у Киева катастрофически не хватает - Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, украина, краматорск, россия, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Украина, Краматорск, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
143-я механизированная бригада ВСУ понесла большие потери
Сто сорок третья отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины за последнюю неделю понесла значительные потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Об этом сообщил 27 августа телеграм-канал Украина.ру
В социальных сетях публикуются многочисленные некрологи военнослужащих бригады.
За сутки в Сумской области подтверждены потери более 170 солдат противника, а также более 75 — в Харьковской области.
Ранее украинский военный эксперт Сергей Грабский признал, что российские войска уверенно продвигаются на всех направлениях и имеют все шансы закрепиться в Славянске и Краматорске до наступления холодов.
Он отметил, что российские военные используют благоприятный период для максимального рывка вперёд, стремясь войти в городскую застройку, где эффективность дронов снижается.
Грабский также сообщил, что ВС РФ активно пытаются окружить Константиновку и Часов Яр, а также оказывают давление на Добропольском направлении, стремясь взять Краматорск в широкое окружение.
Он признал, что судьба Славянско-Краматорской агломерации зависит от количества солдат, вооружения и техники, которых у Киева катастрофически не хватает - Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение
.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.