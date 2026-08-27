https://ukraina.ru/20260827/rossiya-zainteresovana-v-normalizatsii-obstanovki-v-sirii-zayavil-nebenzya-1082853541.html
Россия заинтересована в нормализации обстановки в Сирии, заявил Небензя
Россия заинтересована в нормализации обстановки в Сирии, заявил Небензя - 27.08.2026 Украина.ру
Россия заинтересована в нормализации обстановки в Сирии, заявил Небензя
Россия заинтересована в скорейшей нормализации обстановки в дружественной Сирии, укреплении её суверенитета и государственных институтов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил 27 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-27T20:40
2026-08-27T20:40
2026-08-27T20:40
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Он отметил позитивную динамику в усилиях властей республики: Дамаску удалось успешно реинтегрировать северо-восточные районы страны и завершить формирование нового состава Народного совета. Небензя выразил надежду, что эти шаги будут способствовать укреплению единства Сирии, а запуск деятельности парламента придаст импульс работе по принятию новой конституции и других законодательных актов.Ранее Небензя назвал "издевательством" ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова по ситуации в Буче. Российская сторона ждала от ООН внятных ответов на вопросы по инсценировке в Буче, но получила лишь формальную отписку. В апреле 2022 года в Минобороны РФ заявляли, что опубликованные Киевом материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются провокацией - Небензя назвал "издевательством" ответ ООН на письмо Лаврова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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оон, украина.ру, василий небензя, россия, буча, сирия, антониу гутерреш, сергей лавров, новости
ООН, Украина.ру, Василий Небензя, Россия, Буча, Сирия, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Новости
Россия заинтересована в нормализации обстановки в Сирии, заявил Небензя
Россия заинтересована в скорейшей нормализации обстановки в дружественной Сирии, укреплении её суверенитета и государственных институтов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил 27 августа телеграм-канал Украина.ру
Он отметил позитивную динамику в усилиях властей республики: Дамаску удалось успешно реинтегрировать северо-восточные районы страны и завершить формирование нового состава Народного совета.
Небензя выразил надежду, что эти шаги будут способствовать укреплению единства Сирии, а запуск деятельности парламента придаст импульс работе по принятию новой конституции и других законодательных актов.
Ранее Небензя назвал "издевательством" ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова по ситуации в Буче.
Российская сторона ждала от ООН внятных ответов на вопросы по инсценировке в Буче, но получила лишь формальную отписку.
В апреле 2022 года в Минобороны РФ заявляли, что опубликованные Киевом материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются провокацией - Небензя назвал "издевательством" ответ ООН на письмо Лаврова. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.