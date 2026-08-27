Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам - 27.08.2026 Украина.ру
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Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам
Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам - 27.08.2026 Украина.ру
Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам
Олигарх Игорь Коломойский*, находящийся в следственном изоляторе, с иронией прокомментировал недавние аресты фигурантов коррупционных дел, включая бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудрую. Об этом сообщил 27 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-27T20:54
2026-08-27T20:54
сизо
офис президента
украина
россия
игорь коломойский
михаил федоров
украина.ру
ярослав мудрый
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Он отметил, что "чисто по-человечески" ему жалко Мудрую, поскольку записи её разговоров передал Национальному антикоррупционному бюро Украины близкий человек, с которым она жила. Коломойский заявил, что "когда мужик бабу сдал, это ни в какие ворота не лезет".Ранее экс-министра обороны Михаила Фёдорова обвинили в лоббировании интересов производителя беспилотников Skyfall и его руководителя Александра Конотопского, а также в связях с Коломойским. Утверждалось, что Фёдоров лоббировал многомиллиардные госконтракты для компании, а нынешний "картонный Майдан" спонсируют Конотопский и Коломойский. Также сообщалось, что одной из причин отставки Фёдорова стал конфликт за освоение бюджетов на дроны между компаниями, связанными с ним, и структурами, близкими к Зеленскому - Фёдорова обвинили в лоббировании производителя дронов Skyfall и связях с Коломойским*.*Внесены в список террористов и экстремистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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сизо, офис президента, украина, россия, игорь коломойский, михаил федоров, украина.ру, ярослав мудрый
СИЗО, Офис президента, Украина, Россия, Игорь Коломойский, Михаил Федоров, Украина.ру, Ярослав Мудрый

Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам

20:54 27.08.2026
 
© Фото : Новини.LIVE
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Фото : Новини.LIVE
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Олигарх Игорь Коломойский*, находящийся в следственном изоляторе, с иронией прокомментировал недавние аресты фигурантов коррупционных дел, включая бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудрую. Об этом сообщил 27 августа телеграм-канал Украина.ру
Он отметил, что "чисто по-человечески" ему жалко Мудрую, поскольку записи её разговоров передал Национальному антикоррупционному бюро Украины близкий человек, с которым она жила. Коломойский заявил, что "когда мужик бабу сдал, это ни в какие ворота не лезет".
Ранее экс-министра обороны Михаила Фёдорова обвинили в лоббировании интересов производителя беспилотников Skyfall и его руководителя Александра Конотопского, а также в связях с Коломойским.
Утверждалось, что Фёдоров лоббировал многомиллиардные госконтракты для компании, а нынешний "картонный Майдан" спонсируют Конотопский и Коломойский.
Также сообщалось, что одной из причин отставки Фёдорова стал конфликт за освоение бюджетов на дроны между компаниями, связанными с ним, и структурами, близкими к Зеленскому - Фёдорова обвинили в лоббировании производителя дронов Skyfall и связях с Коломойским*.
*Внесены в список террористов и экстремистов.
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