https://ukraina.ru/20260827/kolomoyskiy-iz-sizo-posochuvstvoval-arestovannym-kollegam-po-korruptsionnym-delam-1082853685.html

Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам

Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам - 27.08.2026 Украина.ру

Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам

Олигарх Игорь Коломойский*, находящийся в следственном изоляторе, с иронией прокомментировал недавние аресты фигурантов коррупционных дел, включая бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудрую. Об этом сообщил 27 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-27T20:54

2026-08-27T20:54

2026-08-27T20:54

сизо

офис президента

украина

россия

игорь коломойский

михаил федоров

украина.ру

ярослав мудрый

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Он отметил, что "чисто по-человечески" ему жалко Мудрую, поскольку записи её разговоров передал Национальному антикоррупционному бюро Украины близкий человек, с которым она жила. Коломойский заявил, что "когда мужик бабу сдал, это ни в какие ворота не лезет".Ранее экс-министра обороны Михаила Фёдорова обвинили в лоббировании интересов производителя беспилотников Skyfall и его руководителя Александра Конотопского, а также в связях с Коломойским. Утверждалось, что Фёдоров лоббировал многомиллиардные госконтракты для компании, а нынешний "картонный Майдан" спонсируют Конотопский и Коломойский. Также сообщалось, что одной из причин отставки Фёдорова стал конфликт за освоение бюджетов на дроны между компаниями, связанными с ним, и структурами, близкими к Зеленскому - Фёдорова обвинили в лоббировании производителя дронов Skyfall и связях с Коломойским*.*Внесены в список террористов и экстремистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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