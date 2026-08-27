https://ukraina.ru/20260827/ukrainskie-smi-soobschili-o-defitsite-tualetnoy-bumagi-i-uksusa-v-dnepropetrovske-1082853822.html

Украинские СМИ сообщили о дефиците туалетной бумаги и уксуса в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о дефиците туалетной бумаги и уксуса в Днепропетровске - 27.08.2026 Украина.ру

Украинские СМИ сообщили о дефиците туалетной бумаги и уксуса в Днепропетровске

В супермаркетах Днепропетровска зафиксирован возросший дефицит туалетной бумаги, уксуса и бумажных полотенец. Об этом сообщил 27 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-27T20:58

2026-08-27T20:58

2026-08-27T20:58

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днепропетровск

россия

киевская область

новости

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Редакторы местных СМИ пытаются сгладить проблему, заявляя, что в целом ситуация стабильная, хотя отдельные товары могут испытывать задержки в поставках. Однако, как отмечается в публикации, из-за электронного формата украинской пропаганды жители не смогут использовать её материалы вместо туалетной бумаги.Ранее на фоне сообщений об ударах по картонно-бумажному комбинату в районе Обухова Киевской области в украинских магазинах фиксировался ажиотажный спрос на товары первой необходимости, в частности на туалетную бумагу. Воздушно-космические силы России нанесли бомбовый удар по целям в Сумах, беспилотники атаковали цели в Черкассах, а "Герани" наносили удары по целям в Николаеве - После ударов под Киевом украинцы начали массово скупать туалетную бумагу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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