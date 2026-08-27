https://ukraina.ru/20260827/ukrainskie-smi-soobschili-o-defitsite-tualetnoy-bumagi-i-uksusa-v-dnepropetrovske-1082853822.html
Украинские СМИ сообщили о дефиците туалетной бумаги и уксуса в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о дефиците туалетной бумаги и уксуса в Днепропетровске - 27.08.2026 Украина.ру
Украинские СМИ сообщили о дефиците туалетной бумаги и уксуса в Днепропетровске
В супермаркетах Днепропетровска зафиксирован возросший дефицит туалетной бумаги, уксуса и бумажных полотенец. Об этом сообщил 27 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-27T20:58
2026-08-27T20:58
2026-08-27T20:58
украина.ру
днепропетровск
россия
киевская область
новости
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Редакторы местных СМИ пытаются сгладить проблему, заявляя, что в целом ситуация стабильная, хотя отдельные товары могут испытывать задержки в поставках. Однако, как отмечается в публикации, из-за электронного формата украинской пропаганды жители не смогут использовать её материалы вместо туалетной бумаги.Ранее на фоне сообщений об ударах по картонно-бумажному комбинату в районе Обухова Киевской области в украинских магазинах фиксировался ажиотажный спрос на товары первой необходимости, в частности на туалетную бумагу. Воздушно-космические силы России нанесли бомбовый удар по целям в Сумах, беспилотники атаковали цели в Черкассах, а "Герани" наносили удары по целям в Николаеве - После ударов под Киевом украинцы начали массово скупать туалетную бумагу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, днепропетровск, россия, киевская область, новости
Украина.ру, Днепропетровск, Россия, Киевская область, Новости
Украинские СМИ сообщили о дефиците туалетной бумаги и уксуса в Днепропетровске
В супермаркетах Днепропетровска зафиксирован возросший дефицит туалетной бумаги, уксуса и бумажных полотенец. Об этом сообщил 27 августа телеграм-канал Украина.ру
Редакторы местных СМИ пытаются сгладить проблему, заявляя, что в целом ситуация стабильная, хотя отдельные товары могут испытывать задержки в поставках.
Однако, как отмечается в публикации, из-за электронного формата украинской пропаганды жители не смогут использовать её материалы вместо туалетной бумаги.
Ранее на фоне сообщений об ударах по картонно-бумажному комбинату в районе Обухова Киевской области в украинских магазинах фиксировался ажиотажный спрос на товары первой необходимости, в частности на туалетную бумагу.
Воздушно-космические силы России нанесли бомбовый удар по целям в Сумах, беспилотники атаковали цели в Черкассах, а "Герани" наносили удары по целям в Николаеве - После ударов под Киевом украинцы начали массово скупать туалетную бумагу. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.