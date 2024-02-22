Дойти до Киева, Одесса – мы заждались, лагеря для ждунов: главное из интервью Медведева - 22.02.2024 Украина.ру
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Дойти до Киева, Одесса – мы заждались, лагеря для ждунов: главное из интервью Медведева
Дойти до Киева, Одесса – мы заждались, лагеря для ждунов: главное из интервью Медведева - 22.02.2024 Украина.ру
Дойти до Киева, Одесса – мы заждались, лагеря для ждунов: главное из интервью Медведева
В четверг, 22 февраля, было опубликовано интервью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева российским СМИ
2024-02-22T11:15
2024-02-22T12:17
эксклюзив
дмитрий медведев
украина
владимир зеленский
киевский режим
киев
одесса
запад
сша
виктор ющенко
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Остановка в КиевеРоссия проводит спецоперацию на Украине, конечной точкой ее может стать столица этой страны, заявил Медведев.По его словам, Киев – русский город, в настоящее время оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации."Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе c Соединёнными Штатами Америки. Все, кто там формально исполняет свои функции, – это марионетки, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей. Все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Это совершенно очевидно. Поэтому да, это может быть и Киев", - отметил Медведев.Кровавый клоун ЗеленскийУчасть нынешнего президента Украины Владимира Зеленского печальна, заявил зампред российского Совбеза.Украинские элиты должны уйтиМедведев подчеркнул, что проблема Украины заключается не только лишь в личности Зеленского."Дело в том, что сами элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти. Кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно", - отметил он.Без разгрома "националистической, профашистской клики" на Украине невозможно гарантировать будущее России, сказал Медведев.Вопрос же того, с кем Москве вести переговоры в Киеве, по его мнению, является вторичным – "свято место пусто не бывает"."Они (украинские власти – ред.), естественно, максимально стараются оттянуть тот момент, когда придётся паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон, но это в лучшем случае. В худшем – понятно, что будет", - резюмировал он.Редкий урод ЮщенкоМедведеву задали вопрос, следует ли журналистам акцентировать внимание на заявлениях, подобных словам экс-президента Украины Виктора Ющенко об уничтожении 140 млн россиян.В ответ тот заявил, что "следует акцентировать в максимальной степени"."Ющенко – редкий урод с бугристым омерзительным лицом, с мордой такой противной, которую неприятно даже по телевизору разглядывать. Но надо доносить эту информацию до всех: до мировой общественности, естественно, до наших граждан, до военнослужащих, которые защищают нашу страну. Это мнение, несмотря на мою оценку этого персонажа, бывшего президента Украины. Они нас в чём-то пытаются упрекать, а бывший президент Украины делает такие заявления", - сказал Медведев.Не братские народы, а один народВ целом русские и украинцы – это один народ, полагает Медведев."Это не два братских народа. Об этом заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. Это один народ", - сказал он.По его мнению, между русскими и украинцами "есть особенности языковые, есть русский язык классический, есть южнорусский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, которым пользуется значительная часть населения там, есть классический украинский язык".Будущее УкраиныБудущее Украины – сложный политический и военный процесс, рассказал замглавы Совбеза."Что останется в этом территориальном образовании, – не могу его сейчас назвать страной, – не знаю, может Лембергская область, с центром в городе Лемберг, если об этом сильно будут хлопотать поляки, или ещё какие-то регионы. Но это сложный не только военный, но и политический процесс. И своё слово в этом процессе должны сыграть или сказать не только вооружённые силы, не только войска, но и сами люди, населяющие эти земли", - заявил он.Медведев напомнил, что неоднократно говорил, что нынешнее украинское государство опасно для самих украинцев."И для них этот выбор выглядит так: или жизнь в нормальном, общем государстве с Россией, или, во всяком случае, на каких-то близких началах к общему государству, или бесконечная война. Они сами для себя должны сделать этот выбор", - подчеркнул он.О третьей мировой войнеОтвечая на один из вопросов Медведев прокомментировал заявления некоторых западных лидеров о том, что они должны не допустить победы России в украинском конфликте."Это что значит "не допустить победы"? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть забрать у России наши территории, которые включены в конституцию Российской Федерации в результате референдума и присоединённые наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты Федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война", - сказал он.Безответственные заявления "всяких там Шольцев, Боррелей и прочих" рассчитаны исключительно на публику, они сами не верят в то, что говорят, но вынуждены повторять это "как мантру"."Просто для того, чтобы оправдать гигантские траты на соответствующие военные бюджеты. Так что пока всё развивается именно по этому сценарию. Более точных прогнозов я пока делать не буду", - заявил Медведев.Отношения с ЗападомМедведев отметил, что у него, как и у многих политиков, были иллюзии насчет Запада.Те, кто на Западе захочет выстраивать отношения с РФ должны будут проявить это "в прямой, неприкрытой, откровенной форме"."Такие люди есть, и, конечно, их количество будет расти, но в этом смысле я абсолютно уверен в том, что в ближайшее время капитального сближения с Западом, с Западной Европой, с США, с англосаксонским миром не произойдет. Слишком глубокий разрыв образовался между нами, водораздел, если хотите. И его преодолеть будет очень и очень сложно", - подчеркнул Медведев.В ближайшие годы, десятилетия нормальных отношений с США у РФ не будет и абсолютно безразлично, кто стоит там у руля."Моя нынешняя должность позволяет мне говорить более категорично и открыто, чем в определённые другие периоды, без оглядки на необходимость выстраивать там какие-то прямые дипломатические коммуникации. Я отвечу просто: невозможно", - сказал он.Ждунов – в сибирские лагеряТех, кто пребывает на новых территориях и вредит России нужно изобличать и наказывать, считает Медведев.По его словам, несмотря на это, "работать нужно со всеми"."Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда", - сказал Медведев.Ситуация в новых регионахОбстановка в новых регионах РФ нормализуется, есть изменения к лучшему, рассказал Медведев."Они развиваются, есть очевидные изменения к лучшему, восстанавливается жилой фонд, восстанавливается промышленность, восстанавливается социальная сфера, осуществляются платежи, – это видят люди, которые там живут. А ситуация везде разная, есть населённые пункты, которые живут, по сути, на линии боевого соприкосновения. Это очень тяжёлая история, люди наши там каждый день рискуют жизнью, и об этом нужно помнить всем. Эти люди, по сути, находятся на фронте", - сказал он.Делается многое, но этого все равно недостаточно, чтобы улучшить жизнь там до того уровня, на который рассчитывают российские власти.По словам Медведева, выполнить эту задачу можно будет тогда, когда "все будет решено на военном направлении".
https://ukraina.ru/20230108/1038399525.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, дмитрий медведев, украина, владимир зеленский, киевский режим, киев, одесса, запад, сша, виктор ющенко
Эксклюзив, Дмитрий Медведев, Украина, Владимир Зеленский, киевский режим, Киев, Одесса, Запад, США, Виктор Ющенко

Дойти до Киева, Одесса – мы заждались, лагеря для ждунов: главное из интервью Медведева

11:15 22.02.2024 (обновлено: 12:17 22.02.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Украина. ру
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В четверг, 22 февраля, было опубликовано интервью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева российским СМИ
Остановка в Киеве
Россия проводит спецоперацию на Украине, конечной точкой ее может стать столица этой страны, заявил Медведев.
"Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам ещё придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", - сказал он.
По его словам, Киев – русский город, в настоящее время оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации.
"Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе c Соединёнными Штатами Америки. Все, кто там формально исполняет свои функции, – это марионетки, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей. Все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Это совершенно очевидно. Поэтому да, это может быть и Киев", - отметил Медведев.
Кровавый клоун Зеленский
Участь нынешнего президента Украины Владимира Зеленского печальна, заявил зампред российского Совбеза.
"В истории своей страны и в мировой истории он останется как кровавый клоун, который ничего хорошего своему народу не принес. Запомнится он наверное и тем, что отдельными частями тела филигранно играл на фортепиано", - вспомнил он знаменитый концертный номер Зеленского, в бытность того артистом "Квартала 95".
Украинские элиты должны уйти
Медведев подчеркнул, что проблема Украины заключается не только лишь в личности Зеленского.
"Дело в том, что сами элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти. Кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно", - отметил он.
Без разгрома "националистической, профашистской клики" на Украине невозможно гарантировать будущее России, сказал Медведев.
"Этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете", - заявил он.
Вопрос же того, с кем Москве вести переговоры в Киеве, по его мнению, является вторичным – "свято место пусто не бывает".
"Они (украинские власти – ред.), естественно, максимально стараются оттянуть тот момент, когда придётся паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон, но это в лучшем случае. В худшем – понятно, что будет", - резюмировал он.
Редкий урод Ющенко
Медведеву задали вопрос, следует ли журналистам акцентировать внимание на заявлениях, подобных словам экс-президента Украины Виктора Ющенко об уничтожении 140 млн россиян.
В ответ тот заявил, что "следует акцентировать в максимальной степени".
Экс-президент Украины Виктор Ющенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января 2023, 07:09
"Отравление" Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для УкраиныПрошло более 18 лет со дня события, во многом предопределившего ход новейшей истории Украины - "отравления" на тот момент, в 2004 году, оппозиционного кандидата в президенты Виктора Ющенко
"Ющенко – редкий урод с бугристым омерзительным лицом, с мордой такой противной, которую неприятно даже по телевизору разглядывать. Но надо доносить эту информацию до всех: до мировой общественности, естественно, до наших граждан, до военнослужащих, которые защищают нашу страну. Это мнение, несмотря на мою оценку этого персонажа, бывшего президента Украины. Они нас в чём-то пытаются упрекать, а бывший президент Украины делает такие заявления", - сказал Медведев.
Не братские народы, а один народ
В целом русские и украинцы – это один народ, полагает Медведев.
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
"Это не два братских народа. Об этом заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. Это один народ", - сказал он.
По его мнению, между русскими и украинцами "есть особенности языковые, есть русский язык классический, есть южнорусский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, которым пользуется значительная часть населения там, есть классический украинский язык".
"Но это, тем не менее, не означает, что это разные народы. Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события. Я уже не говорю о том, что Россия в какой-то момент была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей – поляков и прочих, – заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно, а не под пятой отдельных западных стран", - отметил Медведев.
Будущее Украины
Будущее Украины – сложный политический и военный процесс, рассказал замглавы Совбеза.
"Что останется в этом территориальном образовании, – не могу его сейчас назвать страной, – не знаю, может Лембергская область, с центром в городе Лемберг, если об этом сильно будут хлопотать поляки, или ещё какие-то регионы. Но это сложный не только военный, но и политический процесс. И своё слово в этом процессе должны сыграть или сказать не только вооружённые силы, не только войска, но и сами люди, населяющие эти земли", - заявил он.
Медведев напомнил, что неоднократно говорил, что нынешнее украинское государство опасно для самих украинцев.
"И для них этот выбор выглядит так: или жизнь в нормальном, общем государстве с Россией, или, во всяком случае, на каких-то близких началах к общему государству, или бесконечная война. Они сами для себя должны сделать этот выбор", - подчеркнул он.
Евромайдан: 3 неразгаданные тайны. Что скрывает власть - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
05:33
Когда вместо слова "Здравствуйте" произнесли: "Слава Украине!", или Монстр, которого создал Майдан10 лет назад Украина перестала быть страной вишневых садов и красивых песен. Она стала страной ненависти и насилия. С тех пор далеко не все поняли, что же такое существенное произошло на Майдане, после чего волна насилия захлестнула мирную до того страну, доведя ее в итоге до большой войны, не исключающей потерю государственности
О третьей мировой войне
Отвечая на один из вопросов Медведев прокомментировал заявления некоторых западных лидеров о том, что они должны не допустить победы России в украинском конфликте.
"Это что значит "не допустить победы"? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть забрать у России наши территории, которые включены в конституцию Российской Федерации в результате референдума и присоединённые наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты Федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война", - сказал он.
Безответственные заявления "всяких там Шольцев, Боррелей и прочих" рассчитаны исключительно на публику, они сами не верят в то, что говорят, но вынуждены повторять это "как мантру".
"Просто для того, чтобы оправдать гигантские траты на соответствующие военные бюджеты. Так что пока всё развивается именно по этому сценарию. Более точных прогнозов я пока делать не буду", - заявил Медведев.
Отношения с Западом
Медведев отметил, что у него, как и у многих политиков, были иллюзии насчет Запада.

"Вот недавно президент [Владимир Путин] же сказал, что мы слишком долго с ними заигрывали. Ну, наверное, да, такая фаза развития у нашей страны была. Нужно было раньше им дать ответ на все вопросы в предельно жёсткой форме", - сказал он.

Те, кто на Западе захочет выстраивать отношения с РФ должны будут проявить это "в прямой, неприкрытой, откровенной форме".
"Такие люди есть, и, конечно, их количество будет расти, но в этом смысле я абсолютно уверен в том, что в ближайшее время капитального сближения с Западом, с Западной Европой, с США, с англосаксонским миром не произойдет. Слишком глубокий разрыв образовался между нами, водораздел, если хотите. И его преодолеть будет очень и очень сложно", - подчеркнул Медведев.
20 февраля, 13:56
"План А" без "плана Б". Что говорят и что думают на Западе о войне на УкраинеС планами по Украине у Запада, прямо скажем, не очень. Если в 2023 году предполагалось, что Украина "победит" (до сих пор трудно поверить, что на Западе всерьёз рассчитывали на такой результат конфликта), сейчас планы не идут дальше того, чтобы не дать Украине проиграть. Правда, по-прежнему непонятно, чем "непоражение" отличается от победы России
В ближайшие годы, десятилетия нормальных отношений с США у РФ не будет и абсолютно безразлично, кто стоит там у руля.
"Моя нынешняя должность позволяет мне говорить более категорично и открыто, чем в определённые другие периоды, без оглядки на необходимость выстраивать там какие-то прямые дипломатические коммуникации. Я отвечу просто: невозможно", - сказал он.
Ждунов – в сибирские лагеря
Тех, кто пребывает на новых территориях и вредит России нужно изобличать и наказывать, считает Медведев.
"Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря", - заявил заместитель председателя Совета безопасности.
По его словам, несмотря на это, "работать нужно со всеми".
"Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда", - сказал Медведев.
Ситуация в новых регионах
Обстановка в новых регионах РФ нормализуется, есть изменения к лучшему, рассказал Медведев.
"Они развиваются, есть очевидные изменения к лучшему, восстанавливается жилой фонд, восстанавливается промышленность, восстанавливается социальная сфера, осуществляются платежи, – это видят люди, которые там живут. А ситуация везде разная, есть населённые пункты, которые живут, по сути, на линии боевого соприкосновения. Это очень тяжёлая история, люди наши там каждый день рискуют жизнью, и об этом нужно помнить всем. Эти люди, по сути, находятся на фронте", - сказал он.
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Делается многое, но этого все равно недостаточно, чтобы улучшить жизнь там до того уровня, на который рассчитывают российские власти.
"Есть задача, поставленная президентом к 2030 году: чтобы по основным параметрам жители этих территорий, этих регионов, сравнялись с другими регионами нашей страны. Эта задача абсолютно выполнимая, достаточно посмотреть на опыт, который мы приобрели в Крыму", - отметил он.
По словам Медведева, выполнить эту задачу можно будет тогда, когда "все будет решено на военном направлении".
 
ЭксклюзивДмитрий МедведевУкраинаВладимир Зеленскийкиевский режимКиевОдессаЗападСШАВиктор Ющенко
 
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