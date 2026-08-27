https://ukraina.ru/20260827/v-kieve-i-ryade-oblastey-ukrainy-vnov-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1082854933.html

В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу - 27.08.2026 Украина.ру

В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины снова объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Об этом сообщили 27 августа РИА новости

2026-08-27T21:57

2026-08-27T21:57

2026-08-27T22:19

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киев

житомирская область

вооруженные силы украины

сво

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Сигнал звучит в Киеве, Житомирской области, а также отдельных районах Киевской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Кировоградской областей. Ранее в четверг тревога объявлялась несколько раз и отменялась.Ранее 143-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины за последнюю неделю понесла значительные потери. В социальных сетях публикуются многочисленные некрологи военнослужащих бригады. За сутки в Сумской области подтверждены потери более 170 солдат противника, а также более 75 — в Харьковской области - 143-я механизированная бригада ВСУ понесла большие потери.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, украина, киев, житомирская область, вооруженные силы украины, сво