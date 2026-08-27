https://ukraina.ru/20260827/v-kieve-i-ryade-oblastey-ukrainy-vnov-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1082854933.html
В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу - 27.08.2026 Украина.ру
В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве и ряде областей Украины снова объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
2026-08-27T21:57
2026-08-27T21:57
2026-08-27T22:19
украина.ру
украина
киев
житомирская область
вооруженные силы украины
сво
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Сигнал звучит в Киеве, Житомирской области, а также отдельных районах Киевской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Кировоградской областей. Ранее в четверг тревога объявлялась несколько раз и отменялась.Ранее 143-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины за последнюю неделю понесла значительные потери. В социальных сетях публикуются многочисленные некрологи военнослужащих бригады. За сутки в Сумской области подтверждены потери более 170 солдат противника, а также более 75 — в Харьковской области - 143-я механизированная бригада ВСУ понесла большие потери.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, украина, киев, житомирская область, вооруженные силы украины, сво
Украина.ру, Украина, Киев, Житомирская область, Вооруженные силы Украины, СВО
В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
21:57 27.08.2026 (обновлено: 22:19 27.08.2026)
В Киеве и ряде областей Украины снова объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
Сигнал звучит в Киеве, Житомирской области, а также отдельных районах Киевской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Кировоградской областей.
Ранее в четверг тревога объявлялась несколько раз и отменялась.
Ранее 143-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины за последнюю неделю понесла значительные потери.
В социальных сетях публикуются многочисленные некрологи военнослужащих бригады.
За сутки в Сумской области подтверждены потери более 170 солдат противника, а также более 75 — в Харьковской области - 143-я механизированная бригада ВСУ понесла большие потери. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.