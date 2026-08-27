Семьи украинских депутатов освоили деньги на выплаты малоимущим - 27.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260827/semi-ukrainskikh-deputatov-osvoili-dengi-na-vyplaty-maloimuschim-1082850825.html
Семьи украинских депутатов освоили деньги на выплаты малоимущим
Семьи украинских депутатов освоили деньги на выплаты малоимущим - 27.08.2026 Украина.ру
Семьи украинских депутатов освоили деньги на выплаты малоимущим
Миллионы бюджетных денег потратили депутаты Киевского облсовета на выплаты своим родственникам, хотя деньги предназначались малоимущих. Об этом 27 августа сообщила Нацполиция Украины
2026-08-27T19:09
2026-08-27T19:09
новости
украина
нацполиция
коррупция
ситуация на украине
депутат
бюджет
социальная политика
социальные выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049089403_33:0:1402:770_1920x0_80_0_0_333f8aefd3234eb2f9f6430a6746203c.jpg
Депутаты организовали схему незаконного присвоения средств областного бюджета, используя программу социальной поддержки малоимущих "Забота". Участники схемы систематически подавали заявления на выплату материальной помощи своим близким родственникам и доверенным лицам, которые не имели на то законных оснований, рассказали в полиции. Решения оформлялись в департаменте облсовета. Выплата могла исчисляться сотнями тысяч. "В частности, мать депутата в последние годы приобрела недвижимость и дорогой автомобиль, общей стоимостью более 3,5 млн грн ($77,8 тыс)", - сказано в публикации на сайте полицейского ведомства.По данным полиции, "родственники использовались в качестве фиктивных получателей для незаконного присвоения бюджетных средств". После обналичивания или переводов деньги оказывались у депутатов."Часть полученных средств, как утверждается, тратилась на эстетическую медицину и другие услуги, - сообщило издание "Политика Страны". Полиция оценила общую сумму предполагаемого ущерба в размере свыше трёх миллионов гривен.По данными издания "Украинская правда", подозрения предъявлены депутатам Хвиче Мепаришвили, Евгении Поликарповой, Станиславу Полищуку, Александру Полярушу, Юрию Савчуку и нескольким их родственникам.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049089403_204:0:1231:770_1920x0_80_0_0_529145d7b19874ccae17d3c9204a104e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, нацполиция, коррупция, ситуация на украине, депутат, бюджет, социальная политика, социальные выплаты
Новости, Украина, Нацполиция, коррупция, ситуация на Украине, депутат, бюджет, социальная политика, социальные выплаты

Семьи украинских депутатов освоили деньги на выплаты малоимущим

19:09 27.08.2026
 
© commons.wikimedia.orgДесять гривен, 2006 год
Десять гривен, 2006 год - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© commons.wikimedia.org
Читать в
ДзенTelegram
Миллионы бюджетных денег потратили депутаты Киевского облсовета на выплаты своим родственникам, хотя деньги предназначались малоимущих. Об этом 27 августа сообщила Нацполиция Украины
Депутаты организовали схему незаконного присвоения средств областного бюджета, используя программу социальной поддержки малоимущих "Забота".
Участники схемы систематически подавали заявления на выплату материальной помощи своим близким родственникам и доверенным лицам, которые не имели на то законных оснований, рассказали в полиции.
Решения оформлялись в департаменте облсовета. Выплата могла исчисляться сотнями тысяч.
"В частности, мать депутата в последние годы приобрела недвижимость и дорогой автомобиль, общей стоимостью более 3,5 млн грн ($77,8 тыс)", - сказано в публикации на сайте полицейского ведомства.
По данным полиции, "родственники использовались в качестве фиктивных получателей для незаконного присвоения бюджетных средств". После обналичивания или переводов деньги оказывались у депутатов.

"Часть полученных средств, как утверждается, тратилась на эстетическую медицину и другие услуги, - сообщило издание "Политика Страны".
Полиция оценила общую сумму предполагаемого ущерба в размере свыше трёх миллионов гривен.
По данными издания "Украинская правда", подозрения предъявлены депутатам Хвиче Мепаришвили, Евгении Поликарповой, Станиславу Полищуку, Александру Полярушу, Юрию Савчуку и нескольким их родственникам.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаНацполициякоррупцияситуация на Украинедепутатбюджетсоциальная политикасоциальные выплаты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:55Зеленский умоляет не свергать его - Жданов
19:30Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной
19:22Зеленского доставят в Молдавию под конвоем
19:09Семьи украинских депутатов освоили деньги на выплаты малоимущим
19:0827 августа 2026 года, вечерний эфир
18:51Комплексы С-500 уже защищают Москву: Шаландин рассказал о новейшей ПВО России
18:38Волынская резня стала главной причиной ухудшения отношений к украинцам - опрос CBOS
18:28Прибыль от "Гарпий" пойдёт на развитие ПВО — Шаландин про расширение производства дронов
18:15Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение
18:12Омбудсмен России Яна Лантратова рассказала о пыточных подвалах для пленных на Украине
17:55Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей
17:44Урожай собран, но сотни гектаров посевов уничтожены ВСУ - губернатор Херсонской области
17:35Европа говорит о мире, но готовится к войне: подполковник США разоблачил Запад
17:30Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августа
17:24Эскалация на Черном море повлияла на максимальное подорожание пшеницы - Bloomberg
17:21"Создать социальное напряжение": эксперт раскрыл цели ударов ВСУ по Wildberries и Ozon
17:20Россия указала на лицемерие Запада: НАТО игнорирует жертвы среди мирных россиян
17:12Кому достанутся миллиарды? ЕС снова позарился на замороженные российские деньги
16:51"Тандем двух католиков": Вайнер про визит Галлахера и дипломатическую игру Ватикана и США
16:07"Я думаю, что это последний год войны": Вайнер об окончании СВО и важном сигнале Путина
Лента новостейМолния