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Семьи украинских депутатов освоили деньги на выплаты малоимущим

Семьи украинских депутатов освоили деньги на выплаты малоимущим - 27.08.2026 Украина.ру

Семьи украинских депутатов освоили деньги на выплаты малоимущим

Миллионы бюджетных денег потратили депутаты Киевского облсовета на выплаты своим родственникам, хотя деньги предназначались малоимущих. Об этом 27 августа сообщила Нацполиция Украины

2026-08-27T19:09

2026-08-27T19:09

2026-08-27T19:09

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Депутаты организовали схему незаконного присвоения средств областного бюджета, используя программу социальной поддержки малоимущих "Забота". Участники схемы систематически подавали заявления на выплату материальной помощи своим близким родственникам и доверенным лицам, которые не имели на то законных оснований, рассказали в полиции. Решения оформлялись в департаменте облсовета. Выплата могла исчисляться сотнями тысяч. "В частности, мать депутата в последние годы приобрела недвижимость и дорогой автомобиль, общей стоимостью более 3,5 млн грн ($77,8 тыс)", - сказано в публикации на сайте полицейского ведомства.По данным полиции, "родственники использовались в качестве фиктивных получателей для незаконного присвоения бюджетных средств". После обналичивания или переводов деньги оказывались у депутатов."Часть полученных средств, как утверждается, тратилась на эстетическую медицину и другие услуги, - сообщило издание "Политика Страны". Полиция оценила общую сумму предполагаемого ущерба в размере свыше трёх миллионов гривен.По данными издания "Украинская правда", подозрения предъявлены депутатам Хвиче Мепаришвили, Евгении Поликарповой, Станиславу Полищуку, Александру Полярушу, Юрию Савчуку и нескольким их родственникам.

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новости, украина, нацполиция, коррупция, ситуация на украине, депутат, бюджет, социальная политика, социальные выплаты