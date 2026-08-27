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Российское наступление на Славянск рассмотрели в США

Российское наступление на Славянск рассмотрели в США - 27.08.2026 Украина.ру

Российское наступление на Славянск рассмотрели в США

Армия России стремится развивать наступление в зоне СВО с целью снова овладеть Славянском в ДНР. Об этом 26 августа сообщил американский "Институт изучения войны" (ISW).

2026-08-27T12:26

2026-08-27T12:26

2026-08-27T12:26

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Главком ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый 26 августа обсудил с Владимиром Зеленским реорганизацию штабов. Мера призвана усилить обороноспособность украинской армии в подконтрольных ей районах Донецкой Народной Республики.Российские войска тем временем проводят две основные операции по наступлению на северную и южную оконечности украинского "Крепостного пояса" в ДНР. По мнению ISW, это является главной целью ВС РФ в рамках весенне-летнего наступления 2026 года. "Российские войска активизировали усилия по продвижению к Славянску с восточного и юго-восточного направлений после неудачных попыток атаковать Славянск с северо-востока через Лиман в начале российского весенне-летнего наступления 2026 года", - сказано в публикации.Отмечено активное продвижение ВС РФ в Константиновке на юге "Крепостного пояса". Американские наблюдатели на основе сообщений украинского блогера констатировали ограниченное присутствие ВСУ в этом городе.Кроме того, отмечено в публикации, российские войска активизируют усилия по контролю Славянска с воздуха. Они стремятся нарушить украинскую логистику и создать условия для наземных наступательных операций на этот город.Руководитель украинской Славянской военной администрации Вадим Лях 26 августа сообщил, что российские войска начали использовать реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо-С", а также планирующие бомбы и ударные беспилотники, увеличили плотность ударов по городу в окрестностям. При этом используются мощные планирующие авиабомбы ФАБ-500.Удары российских планирующих бомб позволили российской пехоте продвигаться в Константиновке и ее окрестностях. Руины используются для укрытия и маскировки. Такой опыт штурма Константиновки используется для создания условий освобождения Славянска. Перед этим ВС РФ предстоит достичь несколько тактических целей, включая освобождение нескольких крупных населенных пунктов к востоку и юго-востоку от Славянска, таких как Рай-Александровка и Николаевка, а также прилегающих районов. В докладе американского института отмечено, что "российские войска активно готовят поле боя для планируемых будущих наземных наступательных операций против Славянска".Ранее в новостях: "Медленно проигрываем России" - экс-министр обороны Украины видит финал СВОБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, славянск, сша, россия, донецкая народная республика, михаил драпатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, константиновка, наступление вс рф, прогнозы сво