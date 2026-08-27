Российское наступление на Славянск рассмотрели в США - 27.08.2026 Украина.ру
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Российское наступление на Славянск рассмотрели в США
Российское наступление на Славянск рассмотрели в США - 27.08.2026 Украина.ру
Российское наступление на Славянск рассмотрели в США
Армия России стремится развивать наступление в зоне СВО с целью снова овладеть Славянском в ДНР. Об этом 26 августа сообщил американский "Институт изучения войны" (ISW).
2026-08-27T12:26
2026-08-27T12:26
новости
славянск
сша
россия
донецкая народная республика
михаил драпатый
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
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Главком ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый 26 августа обсудил с Владимиром Зеленским реорганизацию штабов. Мера призвана усилить обороноспособность украинской армии в подконтрольных ей районах Донецкой Народной Республики.Российские войска тем временем проводят две основные операции по наступлению на северную и южную оконечности украинского "Крепостного пояса" в ДНР. По мнению ISW, это является главной целью ВС РФ в рамках весенне-летнего наступления 2026 года. "Российские войска активизировали усилия по продвижению к Славянску с восточного и юго-восточного направлений после неудачных попыток атаковать Славянск с северо-востока через Лиман в начале российского весенне-летнего наступления 2026 года", - сказано в публикации.Отмечено активное продвижение ВС РФ в Константиновке на юге "Крепостного пояса". Американские наблюдатели на основе сообщений украинского блогера констатировали ограниченное присутствие ВСУ в этом городе.Кроме того, отмечено в публикации, российские войска активизируют усилия по контролю Славянска с воздуха. Они стремятся нарушить украинскую логистику и создать условия для наземных наступательных операций на этот город.Руководитель украинской Славянской военной администрации Вадим Лях 26 августа сообщил, что российские войска начали использовать реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо-С", а также планирующие бомбы и ударные беспилотники, увеличили плотность ударов по городу в окрестностям. При этом используются мощные планирующие авиабомбы ФАБ-500.Удары российских планирующих бомб позволили российской пехоте продвигаться в Константиновке и ее окрестностях. Руины используются для укрытия и маскировки. Такой опыт штурма Константиновки используется для создания условий освобождения Славянска. Перед этим ВС РФ предстоит достичь несколько тактических целей, включая освобождение нескольких крупных населенных пунктов к востоку и юго-востоку от Славянска, таких как Рай-Александровка и Николаевка, а также прилегающих районов. В докладе американского института отмечено, что "российские войска активно готовят поле боя для планируемых будущих наземных наступательных операций против Славянска".Ранее в новостях: "Медленно проигрываем России" - экс-министр обороны Украины видит финал СВОБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, славянск, сша, россия, донецкая народная республика, михаил драпатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, константиновка, наступление вс рф, прогнозы сво
Новости, Славянск, США, Россия, Донецкая Народная Республика, Михаил Драпатый, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, Константиновка, наступление ВС РФ, прогнозы СВО

Российское наступление на Славянск рассмотрели в США

12:26 27.08.2026
 
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Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
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Армия России стремится развивать наступление в зоне СВО с целью снова овладеть Славянском в ДНР. Об этом 26 августа сообщил американский "Институт изучения войны" (ISW).
Главком ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый 26 августа обсудил с Владимиром Зеленским реорганизацию штабов. Мера призвана усилить обороноспособность украинской армии в подконтрольных ей районах Донецкой Народной Республики.
Российские войска тем временем проводят две основные операции по наступлению на северную и южную оконечности украинского "Крепостного пояса" в ДНР. По мнению ISW, это является главной целью ВС РФ в рамках весенне-летнего наступления 2026 года.
"Российские войска активизировали усилия по продвижению к Славянску с восточного и юго-восточного направлений после неудачных попыток атаковать Славянск с северо-востока через Лиман в начале российского весенне-летнего наступления 2026 года", - сказано в публикации.
Отмечено активное продвижение ВС РФ в Константиновке на юге "Крепостного пояса". Американские наблюдатели на основе сообщений украинского блогера констатировали ограниченное присутствие ВСУ в этом городе.
Кроме того, отмечено в публикации, российские войска активизируют усилия по контролю Славянска с воздуха. Они стремятся нарушить украинскую логистику и создать условия для наземных наступательных операций на этот город.
Руководитель украинской Славянской военной администрации Вадим Лях 26 августа сообщил, что российские войска начали использовать реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо-С", а также планирующие бомбы и ударные беспилотники, увеличили плотность ударов по городу в окрестностям. При этом используются мощные планирующие авиабомбы ФАБ-500.
Удары российских планирующих бомб позволили российской пехоте продвигаться в Константиновке и ее окрестностях. Руины используются для укрытия и маскировки. Такой опыт штурма Константиновки используется для создания условий освобождения Славянска.
Перед этим ВС РФ предстоит достичь несколько тактических целей, включая освобождение нескольких крупных населенных пунктов к востоку и юго-востоку от Славянска, таких как Рай-Александровка и Николаевка, а также прилегающих районов. В докладе американского института отмечено, что "российские войска активно готовят поле боя для планируемых будущих наземных наступательных операций против Славянска".
Ранее в новостях: "Медленно проигрываем России" - экс-министр обороны Украины видит финал СВО
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НовостиСлавянскСШАРоссияДонецкая Народная РеспубликаМихаил ДрапатыйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руВСУКонстантиновканаступление ВС РФпрогнозы СВО
 
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