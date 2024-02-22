https://ukraina.ru/20240222/1053466933.html
"Будет ли это Киев? Да, наверное": Медведев напомнил о целях СВО
"Будет ли это Киев? Да, наверное": Медведев напомнил о целях СВО - 22.02.2024 Украина.ру
"Будет ли это Киев? Да, наверное": Медведев напомнил о целях СВО
Необходимо разгромить профашистскую клику в Киеве, чтобы гарантировать будущее России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ
2024-02-22T10:48
2024-02-22T10:48
2024-02-22T10:48
новости
россия
украина
киев
сша
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466462_0:7:3071:1734_1920x0_80_0_0_8b337104322d3c1568dd54f51253bcd7.jpg.webp
Зампред Совбеза РФ объяснил это двумя факторами. Во-первых, Киев - это русский город. А во-вторых, оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. "Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США", добавил он. Медведев отметил, что будущее России можно гарантировать только с разгромом националистической клики в Киеве. "Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома этой националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете", - заявил Медведев.
https://ukraina.ru/20240222/1053466787.html
россия
украина
киев
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466462_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_1660ab0f7f76d43e34f10fff10dd0f3a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев, сша, дмитрий медведев
Новости, Россия, Украина, Киев, США, Дмитрий Медведев
"Будет ли это Киев? Да, наверное": Медведев напомнил о целях СВО
Необходимо разгромить профашистскую клику в Киеве, чтобы гарантировать будущее России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ
"Где остановиться? Не знаю. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время", - заявил Медведев
.
Зампред Совбеза РФ объяснил это двумя факторами. Во-первых, Киев - это русский город. А во-вторых, оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. "Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США", добавил он.
Медведев отметил, что будущее России можно гарантировать только с разгромом националистической клики в Киеве.
"Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома этой националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете", - заявил Медведев.