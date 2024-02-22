https://ukraina.ru/20240222/1053466933.html

"Будет ли это Киев? Да, наверное": Медведев напомнил о целях СВО

"Будет ли это Киев? Да, наверное": Медведев напомнил о целях СВО - 22.02.2024 Украина.ру

"Будет ли это Киев? Да, наверное": Медведев напомнил о целях СВО

Необходимо разгромить профашистскую клику в Киеве, чтобы гарантировать будущее России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ

2024-02-22T10:48

2024-02-22T10:48

2024-02-22T10:48

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Зампред Совбеза РФ объяснил это двумя факторами. Во-первых, Киев - это русский город. А во-вторых, оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. "Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США", добавил он. Медведев отметил, что будущее России можно гарантировать только с разгромом националистической клики в Киеве. "Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома этой националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете", - заявил Медведев.

https://ukraina.ru/20240222/1053466787.html

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