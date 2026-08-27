Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО - 27.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260827/parlamentariy-rasskazal-o-proiskhodyaschem-perelomnom-momente-svo-1082834090.html
Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО
Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО - 27.08.2026 Украина.ру
Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО
Сейчас происходит переломный момент в специальной военной операции России на Украине. Об этом 27 августа заявил "Ленте.ру" депутат Госдумы Виктор Соболев
2026-08-27T11:49
2026-08-27T11:49
новости
россия
киев
украина
егор соболев
вооруженные силы украины
госдума
новости сво россия
новые регионы
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082768549_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_337c02ef6536bf8a67e443d1f5fab34a.jpg
По мнению депутата, для полной победы России в СВО российской армии необходимо выйти к западным границам Украины. По факту сейчас нет полного контроля ВС РФ над новыми регионами."Переломный момент происходит, но нам нужно перейти к проведению наступательных операций с решительными целями. Тогда это может случиться быстро. Для этого нужно сделать две вещи. Это прикрыть наши войска от ударов дронами, от которых больше всего несем потерь. И второе — установить господство в воздухе на тех направлениях, где мы собираемся наступать. Если мы это не решим, значит, все затянется", — сказал Соболев. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.Ежегодно 30 сентября на сайте Кремля публикуется поздравление президента России с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Тем временем в Киеве активно развивается идея нанять боевиков из бедных стран и отправить их на передовую вместо мобилизованных украинцев. Причина проста — количество убитых и раненых среди граждан Украины уже достигло критических отметок и продолжает расти, что неизбежно снижает мотивацию к "добровольному" участию в боевых действиях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
донбасс
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082768549_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_5f5dbd8406877ec8e64e132960ff2bab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, егор соболев, вооруженные силы украины, госдума, новости сво россия, новые регионы, донбасс, новороссия
Новости, Россия, Киев, Украина, Егор Соболев, Вооруженные силы Украины, Госдума, новости СВО Россия, Новые регионы, Донбасс, Новороссия

Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО

11:49 27.08.2026
 
© AP / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
Сейчас происходит переломный момент в специальной военной операции России на Украине. Об этом 27 августа заявил "Ленте.ру" депутат Госдумы Виктор Соболев
По мнению депутата, для полной победы России в СВО российской армии необходимо выйти к западным границам Украины. По факту сейчас нет полного контроля ВС РФ над новыми регионами.
"Переломный момент происходит, но нам нужно перейти к проведению наступательных операций с решительными целями. Тогда это может случиться быстро. Для этого нужно сделать две вещи. Это прикрыть наши войска от ударов дронами, от которых больше всего несем потерь. И второе — установить господство в воздухе на тех направлениях, где мы собираемся наступать. Если мы это не решим, значит, все затянется", — сказал Соболев.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.
Ежегодно 30 сентября на сайте Кремля публикуется поздравление президента России с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Тем временем в Киеве активно развивается идея нанять боевиков из бедных стран и отправить их на передовую вместо мобилизованных украинцев. Причина проста — количество убитых и раненых среди граждан Украины уже достигло критических отметок и продолжает расти, что неизбежно снижает мотивацию к "добровольному" участию в боевых действиях.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаЕгор СоболевВооруженные силы УкраиныГосдумановости СВО РоссияНовые регионыДонбассНовороссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:49Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО
11:31Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют
11:29Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад
11:28Залужный в белом пальто - черная метка для Зеленского
11:04Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм
10:59Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ
10:39"Польский" Львов против русского Донецка
10:31"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов
10:10"Ложь Киева" и реальность фронта: Герасимов разоблачил пропаганду ВСУ
09:56"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины
09:35"Отдайте Украину": философ Дугин ответил на предупреждения ЦРУ
09:30Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине
09:20"Тихо и шепотом": в Киеве заговорили о сдаче столицы
09:11Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ
09:00"Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа
08:55ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины
08:39Говорят — надо верить: НАТО может нанести по Калининграду превентивный удар
08:31ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией
08:00Убийство Урицкого: с чего начался "красный террор"
08:00Каждый житель Украины оказался должен по 8,5 тысячи долларов из-за дефицита бюджета
Лента новостейМолния