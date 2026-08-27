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Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО

Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО - 27.08.2026 Украина.ру

Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО

Сейчас происходит переломный момент в специальной военной операции России на Украине. Об этом 27 августа заявил "Ленте.ру" депутат Госдумы Виктор Соболев

2026-08-27T11:49

2026-08-27T11:49

2026-08-27T11:49

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По мнению депутата, для полной победы России в СВО российской армии необходимо выйти к западным границам Украины. По факту сейчас нет полного контроля ВС РФ над новыми регионами."Переломный момент происходит, но нам нужно перейти к проведению наступательных операций с решительными целями. Тогда это может случиться быстро. Для этого нужно сделать две вещи. Это прикрыть наши войска от ударов дронами, от которых больше всего несем потерь. И второе — установить господство в воздухе на тех направлениях, где мы собираемся наступать. Если мы это не решим, значит, все затянется", — сказал Соболев. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.Ежегодно 30 сентября на сайте Кремля публикуется поздравление президента России с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Тем временем в Киеве активно развивается идея нанять боевиков из бедных стран и отправить их на передовую вместо мобилизованных украинцев. Причина проста — количество убитых и раненых среди граждан Украины уже достигло критических отметок и продолжает расти, что неизбежно снижает мотивацию к "добровольному" участию в боевых действиях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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