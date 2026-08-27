https://ukraina.ru/20260827/parlamentariy-rasskazal-o-proiskhodyaschem-perelomnom-momente-svo-1082834090.html
Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО
Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО - 27.08.2026 Украина.ру
Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО
Сейчас происходит переломный момент в специальной военной операции России на Украине. Об этом 27 августа заявил "Ленте.ру" депутат Госдумы Виктор Соболев
2026-08-27T11:49
2026-08-27T11:49
2026-08-27T11:49
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егор соболев
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По мнению депутата, для полной победы России в СВО российской армии необходимо выйти к западным границам Украины. По факту сейчас нет полного контроля ВС РФ над новыми регионами."Переломный момент происходит, но нам нужно перейти к проведению наступательных операций с решительными целями. Тогда это может случиться быстро. Для этого нужно сделать две вещи. Это прикрыть наши войска от ударов дронами, от которых больше всего несем потерь. И второе — установить господство в воздухе на тех направлениях, где мы собираемся наступать. Если мы это не решим, значит, все затянется", — сказал Соболев. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.Ежегодно 30 сентября на сайте Кремля публикуется поздравление президента России с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Тем временем в Киеве активно развивается идея нанять боевиков из бедных стран и отправить их на передовую вместо мобилизованных украинцев. Причина проста — количество убитых и раненых среди граждан Украины уже достигло критических отметок и продолжает расти, что неизбежно снижает мотивацию к "добровольному" участию в боевых действиях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, украина, егор соболев, вооруженные силы украины, госдума, новости сво россия, новые регионы, донбасс, новороссия
Новости, Россия, Киев, Украина, Егор Соболев, Вооруженные силы Украины, Госдума, новости СВО Россия, Новые регионы, Донбасс, Новороссия
Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО
Сейчас происходит переломный момент в специальной военной операции России на Украине. Об этом 27 августа заявил "Ленте.ру" депутат Госдумы Виктор Соболев
По мнению депутата, для полной победы России в СВО российской армии необходимо выйти к западным границам Украины. По факту сейчас нет полного контроля ВС РФ над новыми регионами.
"Переломный момент происходит, но нам нужно перейти к проведению наступательных операций с решительными целями. Тогда это может случиться быстро. Для этого нужно сделать две вещи. Это прикрыть наши войска от ударов дронами, от которых больше всего несем потерь. И второе — установить господство в воздухе на тех направлениях, где мы собираемся наступать. Если мы это не решим, значит, все затянется", — сказал Соболев.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.
Ежегодно 30 сентября на сайте Кремля публикуется поздравление президента России с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Тем временем в Киеве активно развивается идея нанять боевиков из бедных стран и отправить их на передовую вместо мобилизованных украинцев. Причина проста — количество убитых и раненых среди граждан Украины уже достигло критических отметок и продолжает расти, что неизбежно снижает мотивацию к "добровольному" участию в боевых действиях.
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