Острый дефицит солдат в ВСУ может вынудить Киев призвать женщин - 27.08.2026 Украина.ру
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Острый дефицит солдат в ВСУ может вынудить Киев призвать женщин
Острый дефицит солдат в ВСУ может вынудить Киев призвать женщин - 27.08.2026 Украина.ру
Острый дефицит солдат в ВСУ может вынудить Киев призвать женщин
Украинские власти всё ближе подходят к необходимости мобилизовать женщин в ряды Вооружённых сил, считает военный аналитик Алексей Леонков. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
2026-08-27T22:28
2026-08-27T22:28
вооруженные силы украины
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По его словам, главная причина — критическая нехватка личного состава. Женщин могут привлекать на должности медиков и связисток, чтобы высвободить мужчин для отправки на передовую. Кроме того, представительниц слабого пола могут задействовать в подразделениях операторов БПЛА, особенно в возрасте от 20 до 30 лет. Пока что женщин не отправляют в штурмовые отряды, но, как отмечает эксперт, это лишь вопрос времени.Ранее украинский историк Марта Гавришко жёстко раскритиковала позицию Кирилла Буданова*, который заявил, что призывать женщин пока рано, так как мужской резерв ещё не исчерпан. В своём посте в соцсетях она фактически поставила под сомнение будущее украинской нации, заявив, что сначала власть бросает в мясорубку мужчин, затем примется за женщин, а после — за детей. В начале августа на сайте правительства Украины появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин нести военную службу, однако общественность встретила эту инициативу крайне негативно - Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей.*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Киев, Украина.ру, Новости

Острый дефицит солдат в ВСУ может вынудить Киев призвать женщин

22:28 27.08.2026
 
© AP / Evgeniy MaloletkaНовобранец ВСУ тренируется на полигоне в Киевской области
Новобранец ВСУ тренируется на полигоне в Киевской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© AP / Evgeniy Maloletka
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Украинские власти всё ближе подходят к необходимости мобилизовать женщин в ряды Вооружённых сил, считает военный аналитик Алексей Леонков. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
По его словам, главная причина — критическая нехватка личного состава.
Женщин могут привлекать на должности медиков и связисток, чтобы высвободить мужчин для отправки на передовую.
Кроме того, представительниц слабого пола могут задействовать в подразделениях операторов БПЛА, особенно в возрасте от 20 до 30 лет.
Пока что женщин не отправляют в штурмовые отряды, но, как отмечает эксперт, это лишь вопрос времени.
Ранее украинский историк Марта Гавришко жёстко раскритиковала позицию Кирилла Буданова*, который заявил, что призывать женщин пока рано, так как мужской резерв ещё не исчерпан.
В своём посте в соцсетях она фактически поставила под сомнение будущее украинской нации, заявив, что сначала власть бросает в мясорубку мужчин, затем примется за женщин, а после — за детей.
В начале августа на сайте правительства Украины появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин нести военную службу, однако общественность встретила эту инициативу крайне негативно - Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей.
*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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