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Острый дефицит солдат в ВСУ может вынудить Киев призвать женщин

Острый дефицит солдат в ВСУ может вынудить Киев призвать женщин - 27.08.2026 Украина.ру

Острый дефицит солдат в ВСУ может вынудить Киев призвать женщин

Украинские власти всё ближе подходят к необходимости мобилизовать женщин в ряды Вооружённых сил, считает военный аналитик Алексей Леонков. Об этом сообщили 27 августа РИА новости

2026-08-27T22:28

2026-08-27T22:28

2026-08-27T22:28

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По его словам, главная причина — критическая нехватка личного состава. Женщин могут привлекать на должности медиков и связисток, чтобы высвободить мужчин для отправки на передовую. Кроме того, представительниц слабого пола могут задействовать в подразделениях операторов БПЛА, особенно в возрасте от 20 до 30 лет. Пока что женщин не отправляют в штурмовые отряды, но, как отмечает эксперт, это лишь вопрос времени.Ранее украинский историк Марта Гавришко жёстко раскритиковала позицию Кирилла Буданова*, который заявил, что призывать женщин пока рано, так как мужской резерв ещё не исчерпан. В своём посте в соцсетях она фактически поставила под сомнение будущее украинской нации, заявив, что сначала власть бросает в мясорубку мужчин, затем примется за женщин, а после — за детей. В начале августа на сайте правительства Украины появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин нести военную службу, однако общественность встретила эту инициативу крайне негативно - Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей.*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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вооруженные силы украины, украина, россия, киев, украина.ру, новости