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"Более смертоносная фаза": на Западе присмотрелись к дальнобойным ударам в ходе СВО

"Более смертоносная фаза": на Западе присмотрелись к дальнобойным ударам в ходе СВО - 27.08.2026 Украина.ру

"Более смертоносная фаза": на Западе присмотрелись к дальнобойным ударам в ходе СВО

Удары дальнобойным оружием наращиваются ВС РФ и ВС, не приближая окончания СВО, К такому выводу 26 августа пришло издание WSJ

2026-08-27T12:57

2026-08-27T12:57

2026-08-27T12:57

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ВС РФ и ВСУ обмениваются дальнобойными ударами. Они наносятся ракетами и БПЛА, разрушая строения и унося жизни гражданских лиц. "Украина, не имея перехватчиков Patriot, не сбила ни одной российской баллистической ракеты", - констатировало издание вслед за другими редакциями западных СМИ.Оно обратило внимание на атакованные ВС РФ объекты в окрестностях Киева. БПЛА ВСУ в свою очередь атаковали НПЗ в районе Нижнего Новгорода, а также склад в Тамбове, "принадлежащий гиганту электронной коммерции Wildberries".По мнению автора публикации, ни одна из сторон конфликта не близка к тому, чтобы сломиться. Растёт жестокость, множатся разрушения, а финал этого противостояния не приближается.Под сторонами конфликта в публикации западного издания указаны Россия и Украина. Также в публикации обращено внимание на различия в тактике нанесения дальнобойных ударов подразделениями ВС РФ и ВСУ. Тем временем ЕС ищет способы украсть российские активы, сообщила FT. Швеция, Нидерланды, Испания и Польша планируют направить в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить усилия по использованию "замороженных" российских суверенных активов для финансирования киевского режима. Подробности в обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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