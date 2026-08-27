https://ukraina.ru/20260827/bolee-smertonosnaya-faza-na-zapade-prismotrelis-k-dalnoboynym-udaram-v-khode-svo-1082836298.html
"Более смертоносная фаза": на Западе присмотрелись к дальнобойным ударам в ходе СВО
"Более смертоносная фаза": на Западе присмотрелись к дальнобойным ударам в ходе СВО - 27.08.2026 Украина.ру
"Более смертоносная фаза": на Западе присмотрелись к дальнобойным ударам в ходе СВО
Удары дальнобойным оружием наращиваются ВС РФ и ВС, не приближая окончания СВО, К такому выводу 26 августа пришло издание WSJ
2026-08-27T12:57
2026-08-27T12:57
2026-08-27T12:57
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ВС РФ и ВСУ обмениваются дальнобойными ударами. Они наносятся ракетами и БПЛА, разрушая строения и унося жизни гражданских лиц. "Украина, не имея перехватчиков Patriot, не сбила ни одной российской баллистической ракеты", - констатировало издание вслед за другими редакциями западных СМИ.Оно обратило внимание на атакованные ВС РФ объекты в окрестностях Киева. БПЛА ВСУ в свою очередь атаковали НПЗ в районе Нижнего Новгорода, а также склад в Тамбове, "принадлежащий гиганту электронной коммерции Wildberries".По мнению автора публикации, ни одна из сторон конфликта не близка к тому, чтобы сломиться. Растёт жестокость, множатся разрушения, а финал этого противостояния не приближается.Под сторонами конфликта в публикации западного издания указаны Россия и Украина. Также в публикации обращено внимание на различия в тактике нанесения дальнобойных ударов подразделениями ВС РФ и ВСУ. Тем временем ЕС ищет способы украсть российские активы, сообщила FT. Швеция, Нидерланды, Испания и Польша планируют направить в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить усилия по использованию "замороженных" российских суверенных активов для финансирования киевского режима. Подробности в обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, запад, вооруженные силы украины, нпз, ес, дальнобойные ракеты, атака бпла, прогнозы сво, ракетные удары по украине
Новости, Украина, Россия, Киев, Запад, Вооруженные силы Украины, НПЗ, ЕС, дальнобойные ракеты, атака БПЛА, прогнозы СВО, ракетные удары по Украине
"Более смертоносная фаза": на Западе присмотрелись к дальнобойным ударам в ходе СВО
Удары дальнобойным оружием наращиваются ВС РФ и ВС, не приближая окончания СВО, К такому выводу 26 августа пришло издание WSJ
ВС РФ и ВСУ обмениваются дальнобойными ударами. Они наносятся ракетами и БПЛА, разрушая строения и унося жизни гражданских лиц.
"Украина, не имея перехватчиков Patriot, не сбила ни одной российской баллистической ракеты", - констатировало издание вслед за другими редакциями западных СМИ.
Оно обратило внимание на атакованные ВС РФ объекты в окрестностях Киева. БПЛА ВСУ в свою очередь атаковали НПЗ в районе Нижнего Новгорода, а также склад в Тамбове, "принадлежащий гиганту электронной коммерции Wildberries".
По мнению автора публикации, ни одна из сторон конфликта не близка к тому, чтобы сломиться. Растёт жестокость, множатся разрушения, а финал этого противостояния не приближается.
Под сторонами конфликта в публикации западного издания указаны Россия и Украина.
Также в публикации обращено внимание на различия в тактике нанесения дальнобойных ударов подразделениями ВС РФ и ВСУ.
Тем временем ЕС ищет способы украсть российские активы, сообщила FT. Швеция, Нидерланды, Испания и Польша планируют направить в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить усилия по использованию "замороженных" российских суверенных активов для финансирования киевского режима. Подробности в обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.