Поражение в Авдеевке: Петр Скоробогатый рассказал, почему украинское общество равнодушно к провалам ВСУ
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Ранние истории с Иловайском и Дебальцево хотя и были резонансными, но не привели к росту пораженческих настроений на Украине. А в случае с Авдеевкой люди просто смотрят на карту Украины и думают "без поражений не бывает побед". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
На протяжении всей СВО украинское общество и армия довольно терпимо относится к локальным поражениям. Это результат работы украинской пропаганды, а также сформированная идентичность армии и общества, рассказал журналист.
Кстати ранние истории с Иловайском и Дебальцево хотя и были резонансными, но не привели к росту пораженческих настроений на Украине. А в случае с Авдеевкой люди просто смотрят на карту Украины и думают, что это "локальное поражение, а без поражений побед не бывает", добавил эксперт.
"Поэтому я не ожидаю каких-то выводов [украинского общества] в отношении [главкома ВСУ Александра] Сырского и ВСУ. Поражение в Авдеевке нависало достаточно давно, и киевский режим смог к этому адаптироваться", - подчеркнул Скоробогатый.
Но не нужно сбрасывать со счетов психологический аспект. Я именно за этим фактором нужно внимательно следить. Я считаю, что именно в этом состоит главная выгода армии РФ от победы в Авдеевке, заключил собеседник Украина.ру.
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