https://ukraina.ru/20240222/1053449170.html

Поражение в Авдеевке: Петр Скоробогатый рассказал, почему украинское общество равнодушно к провалам ВСУ

Поражение в Авдеевке: Петр Скоробогатый рассказал, почему украинское общество равнодушно к провалам ВСУ - 22.02.2024 Украина.ру

Поражение в Авдеевке: Петр Скоробогатый рассказал, почему украинское общество равнодушно к провалам ВСУ

Ранние истории с Иловайском и Дебальцево хотя и были резонансными, но не привели к росту пораженческих настроений на Украине. А в случае с Авдеевкой люди просто смотрят на карту Украины и думают "без поражений не бывает побед". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-22T03:30

2024-02-22T03:30

2024-02-22T03:30

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всу

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сво

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На протяжении всей СВО украинское общество и армия довольно терпимо относится к локальным поражениям. Это результат работы украинской пропаганды, а также сформированная идентичность армии и общества, рассказал журналист.Кстати ранние истории с Иловайском и Дебальцево хотя и были резонансными, но не привели к росту пораженческих настроений на Украине. А в случае с Авдеевкой люди просто смотрят на карту Украины и думают, что это "локальное поражение, а без поражений побед не бывает", добавил эксперт.Но не нужно сбрасывать со счетов психологический аспект. Я именно за этим фактором нужно внимательно следить. Я считаю, что именно в этом состоит главная выгода армии РФ от победы в Авдеевке, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240221/1053444377.html

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новости, всу, авдеевка, днр, дебальцево, иловайский котел, поражение, победа, сво, общество