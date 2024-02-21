https://ukraina.ru/20240221/1053455509.html
Отключение ЗАЭС от питания, исповедь Шендеровича*, обращение Зеленского к полякам. Итоги 21 февраля
Отключение ЗАЭС от питания, исповедь Шендеровича*, обращение Зеленского к полякам. Итоги 21 февраля - 21.02.2024 Украина.ру
Отключение ЗАЭС от питания, исповедь Шендеровича*, обращение Зеленского к полякам. Итоги 21 февраля
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) лишилась питания от последней резервной внешней линии электропередачи, писатель-иноагент Виктор Шендерович* рассказал о финансировании ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский позвал польского коллегу Анджея Дуду на границу, чтобы урегулировать кризис
2024-02-21T19:08
2024-02-21T19:08
2024-02-21T19:09
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Ситуация на Запорожской АЭСВо вторник ЗАЭС была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи, сейчас станция получает энергию от единственной работающей линии, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X (бывшый Twitter, заблокирован в РФ)."Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ", — говорится в сообщении Гросси.Глава МАГАТЭ подчеркнул, что это вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте.Энергоснабжение ЗАЭС обеспечивает линия 750 кВ "Днепровская". Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Феросплавная-1" отключена, ведутся работы по её восстановлению.На официальном сайте МАГАТЭ отмечают, что линия 330 кВ была отключена вчера, 20 февраля, в 14:04 по местному времени из-за неисправности, произошедшей на другом берегу Днепра.В пресс-службе предприятия сообщили, что радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне нормы.Электроэнергия необходима, в частности, для охлаждения шести атомных реакторов.Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года.Розыгрыш Шендеровича*Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с писателем Виктором Шендеровичем* по телефону от имени главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.Запись видеозвонка пранкеры разместили в своём телеграм-канале.Оппозиционный писатель рассказал, что готов отправлять свои гонорары на нужды Вооруженных сил Украины."Ради приезда на Украину и продажи продуктов своего творчества Шендерович* даже готов выучить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Бандеры, Львовского погрома, Бабьего Яра и других «неловких» вопросов, чтобы «не провоцировать украинцев»", - говорится в публикации пранкеров.Общественники из движения "Ветераны России" сразу после интервью Шендеровича* обратились к главу Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием проверить писателя-иноагента по факту дискредитации ВС РФ, сообщил телеграм-канал Mash.Шендеровичу* грозит уголовное дело, остановка отчислений за книги и конфискация московских квартир из-за его заявлений о том, что он готов спонсировать ВСУ, добавил источник.Обострение на украино-польской границеВладимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков. "Прошу тебя, Дональд (Туск. - Ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Дуда. - Ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", – сказал Зеленский в видеообращении.Президент Украины также сообщил, что сегодня, 21 февраля, провел совещание, на котором обсудил вопрос забастовки на польско-украинской границе. "Сегодня, кроме ежедневных тем, – блокировка на польской границе.(...) Детально разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут [приняты] очень быстро", - написал Зеленский.Он заявил, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, а также поблагодарил Европейскую комиссию за позицию. Зеленский вновь попытался припугнуть Европу Россией."Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать", - заявил Зеленский.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.*Выполняет функции иноагента в РФ
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эксклюзив, украина, россия, польша, вован и лексус, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, владимир зеленский, анджей дуда, иноагент, всу, хроники
Отключение ЗАЭС от питания, исповедь Шендеровича*, обращение Зеленского к полякам. Итоги 21 февраля
19:08 21.02.2024 (обновлено: 19:09 21.02.2024)
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) лишилась питания от последней резервной внешней линии электропередачи, писатель-иноагент Виктор Шендерович* рассказал о финансировании ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский позвал польского коллегу Анджея Дуду на границу, чтобы урегулировать кризис
Ситуация на Запорожской АЭС
Во вторник ЗАЭС была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи, сейчас станция получает энергию от единственной работающей линии, сообщил
глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
в соцсети X (бывшый Twitter, заблокирован в РФ).
"Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ", — говорится в сообщении Гросси.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что это вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте.
Энергоснабжение ЗАЭС обеспечивает линия 750 кВ "Днепровская". Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Феросплавная-1" отключена, ведутся работы по её восстановлению.
На официальном сайте МАГАТЭ отмечают
, что линия 330 кВ была отключена вчера, 20 февраля, в 14:04 по местному времени из-за неисправности, произошедшей на другом берегу Днепра.
В пресс-службе предприятия сообщили
, что радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне нормы.
Электроэнергия необходима, в частности, для охлаждения шести атомных реакторов.
Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с писателем Виктором Шендеровичем* по телефону от имени главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Запись видеозвонка пранкеры разместили
в своём телеграм-канале.
Оппозиционный писатель рассказал, что готов отправлять свои гонорары на нужды Вооруженных сил Украины.
"Ради приезда на Украину и продажи продуктов своего творчества Шендерович* даже готов выучить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Бандеры, Львовского погрома, Бабьего Яра и других «неловких» вопросов, чтобы «не провоцировать украинцев»", - говорится в публикации пранкеров.
Общественники из движения "Ветераны России" сразу после интервью Шендеровича* обратились к главу Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием проверить писателя-иноагента по факту дискредитации ВС РФ, сообщил телеграм-канал Mash.
Шендеровичу* грозит уголовное дело, остановка отчислений за книги и конфискация московских квартир из-за его заявлений о том, что он готов спонсировать ВСУ, добавил источник.
Обострение на украино-польской границе
Владимир Зеленский
пригласил президента Польши Анджея Дуду
приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков.
"Прошу тебя, Дональд (Туск. - Ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Дуда. - Ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", – сказал Зеленский в видеообращении.
Президент Украины также сообщил, что сегодня, 21 февраля, провел совещание, на котором обсудил вопрос забастовки на польско-украинской границе.
"Сегодня, кроме ежедневных тем, – блокировка на польской границе.(...) Детально разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут [приняты] очень быстро", - написал Зеленский.
Он заявил, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, а также поблагодарил Европейскую комиссию за позицию. Зеленский вновь попытался припугнуть Европу Россией.
"Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать", - заявил Зеленский.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.
*Выполняет функции иноагента в РФ