https://ukraina.ru/20240221/1053455509.html

Отключение ЗАЭС от питания, исповедь Шендеровича*, обращение Зеленского к полякам. Итоги 21 февраля

Отключение ЗАЭС от питания, исповедь Шендеровича*, обращение Зеленского к полякам. Итоги 21 февраля - 21.02.2024 Украина.ру

Отключение ЗАЭС от питания, исповедь Шендеровича*, обращение Зеленского к полякам. Итоги 21 февраля

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) лишилась питания от последней резервной внешней линии электропередачи, писатель-иноагент Виктор Шендерович* рассказал о финансировании ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский позвал польского коллегу Анджея Дуду на границу, чтобы урегулировать кризис

2024-02-21T19:08

2024-02-21T19:08

2024-02-21T19:09

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Ситуация на Запорожской АЭСВо вторник ЗАЭС была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи, сейчас станция получает энергию от единственной работающей линии, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X (бывшый Twitter, заблокирован в РФ)."Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ", — говорится в сообщении Гросси.Глава МАГАТЭ подчеркнул, что это вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте.Энергоснабжение ЗАЭС обеспечивает линия 750 кВ "Днепровская". Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Феросплавная-1" отключена, ведутся работы по её восстановлению.На официальном сайте МАГАТЭ отмечают, что линия 330 кВ была отключена вчера, 20 февраля, в 14:04 по местному времени из-за неисправности, произошедшей на другом берегу Днепра.В пресс-службе предприятия сообщили, что радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне нормы.Электроэнергия необходима, в частности, для охлаждения шести атомных реакторов.Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года.Розыгрыш Шендеровича*Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с писателем Виктором Шендеровичем* по телефону от имени главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.Запись видеозвонка пранкеры разместили в своём телеграм-канале.Оппозиционный писатель рассказал, что готов отправлять свои гонорары на нужды Вооруженных сил Украины."Ради приезда на Украину и продажи продуктов своего творчества Шендерович* даже готов выучить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Бандеры, Львовского погрома, Бабьего Яра и других «неловких» вопросов, чтобы «не провоцировать украинцев»", - говорится в публикации пранкеров.Общественники из движения "Ветераны России" сразу после интервью Шендеровича* обратились к главу Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием проверить писателя-иноагента по факту дискредитации ВС РФ, сообщил телеграм-канал Mash.Шендеровичу* грозит уголовное дело, остановка отчислений за книги и конфискация московских квартир из-за его заявлений о том, что он готов спонсировать ВСУ, добавил источник.Обострение на украино-польской границеВладимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков. "Прошу тебя, Дональд (Туск. - Ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Дуда. - Ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", – сказал Зеленский в видеообращении.Президент Украины также сообщил, что сегодня, 21 февраля, провел совещание, на котором обсудил вопрос забастовки на польско-украинской границе. "Сегодня, кроме ежедневных тем, – блокировка на польской границе.(...) Детально разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут [приняты] очень быстро", - написал Зеленский.Он заявил, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, а также поблагодарил Европейскую комиссию за позицию. Зеленский вновь попытался припугнуть Европу Россией."Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать", - заявил Зеленский.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.*Выполняет функции иноагента в РФ

https://ukraina.ru/20240221/1053452911.html

https://ukraina.ru/20240221/1053444734.html

https://ukraina.ru/20240221/1053433577.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, польша, вован и лексус, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, владимир зеленский, анджей дуда, иноагент, всу, хроники