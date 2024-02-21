https://ukraina.ru/20240221/1053452459.html

Поляки попросили Путина разобраться с Украиной, в МИД Польши их назвали экстремистами

Поляки попросили Путина разобраться с Украиной, в МИД Польши их назвали экстремистами - 21.02.2024 Украина.ру

Поляки попросили Путина разобраться с Украиной, в МИД Польши их назвали экстремистами

Призыв разгневанных поляков, которые протестуют на границе с Украиной, к президенту России Владимиру Путину, в Польше расценили как экстремизм. В МИД страны допустили, что поляки якобы "действуют под влиянием российской агентуры", сообщило в среду министерство иностранных дел Польши

2024-02-21T16:55

2024-02-21T16:55

2024-02-21T17:30

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В ведомстве обеспокоены восхвалением российского лидера польскими протестующими, в то время как якобы "Путин вторгся на Украину". Также в МИД полагают, что такие действия "ставят в плохом свете Польшу", которая активно помогает Украине и принимает её беженцев. В конечном итоге, в министерстве добавили, что протесты на польско-украинской границе проходят исключительно по вине Владимира Путина. Напомним, 20 февраля польские фермеры заблокировали шесть КПП на границе с Украиной, через некоторые не пускали даже автобусы и легковушки. Перекрывали они и железную дорогу, высыпав из вагонов зерно. На одном из плакатов, которые польские фермеры развесили на своих тракторах, появился лозунг: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем, и с нашими чиновниками". Рядом с ним был прикреплен флаг СССР.Позже полиция Польши возбудила уголовное дело в отношении фермера, который вывесил на своём тракторе плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину. В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

https://ukraina.ru/20240221/1053440465.html

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новости, польша, украина, владимир путин, протесты, экстремизм, сво