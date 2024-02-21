Поляки попросили Путина разобраться с Украиной, в МИД Польши их назвали экстремистами
16:55 21.02.2024 (обновлено: 17:30 21.02.2024)
польша протесты
Призыв разгневанных поляков, которые протестуют на границе с Украиной, к президенту России Владимиру Путину, в Польше расценили как экстремизм. В МИД страны допустили, что поляки якобы "действуют под влиянием российской агентуры", сообщило в среду министерство иностранных дел Польши
"Мы оцениваем, что антиукраинские лозунги, появившиеся в ходе недавних аграрных блокад – это попытка захвата аграрного протестного движения экстремистскими группировками, возможно, находящимися под влиянием российской агентуры", – приводит слова спикера МИД польское издание РАР.
В ведомстве обеспокоены восхвалением российского лидера польскими протестующими, в то время как якобы "Путин вторгся на Украину". Также в МИД полагают, что такие действия "ставят в плохом свете Польшу", которая активно помогает Украине и принимает её беженцев.
"Призываем организаторов протестов во имя польской правоты государства...идентифицировать и исключить из своего движения несколько инициаторов таких и подобных акций", – говорится в заявлении в МИД.
В конечном итоге, в министерстве добавили, что протесты на польско-украинской границе проходят исключительно по вине Владимира Путина.
Напомним, 20 февраля польские фермеры заблокировали шесть КПП на границе с Украиной, через некоторые не пускали даже автобусы и легковушки. Перекрывали они и железную дорогу, высыпав из вагонов зерно. На одном из плакатов, которые польские фермеры развесили на своих тракторах, появился лозунг: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем, и с нашими чиновниками". Рядом с ним был прикреплен флаг СССР.
Позже полиция Польши возбудила уголовное дело в отношении фермера, который вывесил на своём тракторе плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.