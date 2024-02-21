https://ukraina.ru/20240221/1053434675.html

"Путин, наведи порядок!" Польские фермеры практически полностью перекрыли границу с Украиной

"Путин, наведи порядок!" Польские фермеры практически полностью перекрыли границу с Украиной - 21.02.2024 Украина.ру

"Путин, наведи порядок!" Польские фермеры практически полностью перекрыли границу с Украиной

Во вторник, 20 февраля, польские фермеры заблокировали шесть КПП на границе с Украиной, через некоторые не пускали даже автобусы и легковушки. Перекрывали они и железную дорогу, высыпав из вагонов зерно.

2024-02-21T07:03

2024-02-21T07:03

2024-02-21T07:03

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Вторая декада акции протеста польских фермеров обернулась практически полной блокадой автомобильных переходов на границе с Украиной. 9 февраля они начали частичную блокаду на трёх КПП – "Медыка – Шегини", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин", 12 февраля к ним добавились переходы "Долгобычув – Угрынов" и "Зосин – Устилуг". А 20 февраля был заблокирован и самый мощный автомобильный КПП на польско-украинской границе – "Корчовая – Краковец".Но главное – если ранее через все упомянутые пункты пропуска поляки беспрепятственно пропускали автобусы, легковушки, а также грузовики с военными и гуманитарными грузами, то теперь проблемы появились и у этой категории транспортных средств.Как сообщало Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), на протяжении 20 февраля было резко ограничено движение автобусов и легковых автомобилей на КПП "Зосин – Устилуг", "Гребенное – Рава-Русская" и "Долгобычув – Угрынов".Кроме этого, если через большинство КПП поляки пропускали от одной до четырёх фур в час, то во втором по мощности пункте пропуска, "Медыка – Шегини", было полностью заблокировано движение грузовиков в обоих направлениях. Судя по всему, ситуация тут связана с действиями украинского волонтёра Назара Смыка.Смык 19 февраля устроил в социальных сетях скандал из-за того, что "*баные польские селюки" три дня не пропускали на территорию Украины несколько фур с военной техникой из Великобритании, оформленной как "гуманитарная помощь". В частности, речь шла о военных грузовиках DAF с краном для разгрузки снарядов. В ночь на 20 февраля груз (явно после вмешательства военного ведомства Польши) пропустили через КПП "Медыка – Шегини", но уже утром этот пункт пропуска был полностью заблокирован.В это же время польские фермеры перекрыли железную дорогу, проходящую возле КПП "Медыка – Шегини", и высыпали на пути часть зерна из грузовых вагонов. Однако менее чем через полчаса на место прибыла полиция, и фермеры разблокировали железнодорожное движение. Один из организаторов протестов Роман Кондрув объяснил действия протестующих "эмоциями", потому что аграрии "в отчаянии из-за наплыва зерна с Украины". Примечательно, что как раз тот поезд, зерно с которого разбросали протестующие фермеры, следовал транзитом через Польшу в Германию.Напомню, что предыдущий инцидент с рассыпанным украинским зерном произошел 11 февраля на КПП "Дорогуск – Ягодин". Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секрский формально извинился за этот инцидент, при этом назвав его "актом отчаяния" и призвал к пониманию "чрезвычайно сложной ситуации", в которой находятся польские фермеры.А 20 февраля объясняться пришлось уже министру внутренних дел Польши Марчину Кервинскому. Дело в том, что на одном из плакатов, которые польские фермеры развесили на своих тракторах, был следующий лозунг: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем, и с нашими чиновниками". Рядом с ним был прикреплен флаг СССР. Когда министра об этом спросили журналисты, тот пообещал, что "согласия на такие преступные действия не будет".К вечеру же вторника полиция Польши возбудила уголовное дело в отношении фермера, который вывесил на своём тракторе плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину "навести порядок". "Немедленная реакция польской полиции на демонстрацию возмутительных лозунгов во время протеста фермеров в Водзиславском уезде. Полиция и прокуратура проводят действия в порядке статьи 256.1 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.Упомянутая статья предусматривает штраф или до двух лет ограничения / лишения свободы за подстрекательство к ненависти "на основании национальных, этнических, расовых, религиозных различий". "Каждый, кто совершает действия, мотивированные ненавистью к другому человеку, будет привлечен к уголовной ответственности", – добавили в полиции. Кроме того, фермера могут привлечь к уголовной ответственности "за пропаганду тоталитарного государственного строя", – речь идёт о серпе и молоте на флаге СССР.Вряд ли польские правоохранители будут особо стараться обосновать "подстрекательство к ненависти" в плакате польского фермера – есть фамилия Путина, и достаточно. При этом с украинской стороны границы реальные антипольские нарративы звучат всё чаще. И дело не только в анонимных комментариях в соцсетях типа "Когда же будет новая Волынская резня?" или внесении на скандально известный сайт "Миротворец" организаторов протестов польских перевозчиков и фермеров, и даже вице-спикера Сейма Польши от правоконсервативной партии "Конфедерация" Кшиштофа Босака.К примеру, 20 февраля украинские перевозчики устроили, по их словам, зеркальную акцию на трех пунктах пропуска – "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Формально они КПП не блокируют, а "контролируют порядок проезда" через указанные пункты пропуска, не позволяя польским грузовикам объезжать общую очередь. При этом председатель общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич заявил, мол, вся проблема в том, что "есть пророссийская партия "Конфедерация", которая дает протестующим все наставления, что и как делать"."У нас есть информация, что каждый тракторист получает около 100 евро в сутки за то, что он стоит на границе. Все их нарративы – это следы российской пропаганды, они ширят ненависть к нам, украинцам. Также соорганизатор акции перевозчиков, Рафал Меклер, связан с Россией через транспортные перевозки", – рассказал львовским журналистам участник акции Мирослав Крук.В свою очередь, украинские власти высказывают требования к польским, и публично "стучат" на западного соседа в Брюссель. А вице-премьер украинского правительства Александр Кубраков фактичекски обвинил польских протестующих в работе на Россию.В заявлении, опубликованном Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Кубраков прокомментировал сообщение о блокировании пассажирского автобуса на пункте пропуск "Рава-Русская – Гребенное"."Ситуация уже начинает выходить из-под контроля и за пределы цивилизованного протеста. В автобусе находятся женщины и дети, которые не могут становиться заложниками любого протеста... Это опасная картинка, которая будет полностью использована россиянами для раскола европейского единства", – подчеркнул он, призвав правительство Польши к "немедленной реакции".Вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что последние действия польских фермеров, такие как высыпание зерна из грузового поезда на пути и блокирование пассажирского движения – "это не протест, а нарушение общественного порядка". "Украинская власть проинформировала Европейскую комиссию о ситуации с блокированием польско-украинской границы, и мы надеемся на решительную реакцию", – написала она в социальной сети Х*.А Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия Украины, в интервью украинской редакции "Форбс" заявил, что ответом Киева на блокирование границы может стать введение тотального эмбарго на польские пищевые продукты. Тогда они не смогут попасть на Украину и быть проданными там.Ему сразу же резко ответил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, который в прошлом году как раз и начал организацию протестов польских фермеров против беспошлинного ввоза украинской аграрной продукции."Если торговая война между нашими странами обострится, Украина потеряет больше, чем Польша. Сегодня утром я проверил торговый баланс между нашими странами за 2023 год. Оказывается, он составляет минус 600 миллионов злотых, в ущерб Польше. Это значит, что мы ввезли больше товаров, чем отправили в Украину. Они заработали на торговле с Польшей более чем на полмиллиарда злотых больше, чем мы на торговле с Киевом. Уже одно это показывает, за что борются наши фермеры" – заявил он 20 февраля в комментарии близкому к новому правительству Польши порталу Onet.pl.В свою очередь, публично поддержал польских фермеров и президент страны Анджей Дуда, выдвиженец ныне оппозиционной партии "Право и Справедливость". В интервью "Украинскому радио", которое вышло в эфир вечером 20 февраля, Дуда заявил, что власти Польши не могут ограничить право фермеров на законный протест, и что те имеют основания для таких действий.Украинская журналистка спросила президента Польши, как тот оценивает случаи, когда польские протестующие высыпали украинское зерно."Я сожалею, что такие ситуации произошли, но, с другой стороны, прошу также помнить, что Польша – демократическая страна, где право на протест просто существует. И оно гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, этот протест просто толерантно воспринимается и защищается", – ответил Дуда.Политик подчеркнул, что блокирование польско-украинской границы не является решением польского правительства. "Это решение принято фермерами, фермерскими организациями", – заявил он.Анджей Дуда также возложил надежды на переговоры – как это было во время протестов польских дальнобойщиков в конце прошлого и в начале этого года. "Надеюсь, что и этот вопрос удастся решить так же – спокойно, путем переговоров. Как я уже говорил: у нас в Польше демократическая система. В Польше никто не может напасть на людей, которые мирно протестуют, которые отстаивают свои интересы", – отметил он.В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский днём ранее назвал происходящее на границе с Польшей "ежедневной демонстрацией эрозии солидарности", фактически обвинив западного соседа в антиевропейских действиях."Через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта. Поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а скорее всего, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей имеют просто издевательский вид. Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками, прежде всего, и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", – заявил Зеленский в видеообращении 19 февраля.Но, как показало дальнейшее развитие событий, из Варшавы судьба Европы выглядит несколько иначе, чем из Киева.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240221/1053433577.html

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, польша, анджей дуда, владимир зеленский, протесты, блокада