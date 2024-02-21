Политолог раскрыл, как Киев сжигал вооружение НАТО и растаскивал деньги для семей погибших вэсэушников
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные захватили под Артемовском американский БТР М113
Деньги из военной помощи Западу на Украине очень серьезно разворовывались. Это приводило к проблемам с выплатами жалований и компенсаций для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Военная помощь Украине разделяется на деньги и на материально-технические средства. Запад поставлял в украинские войска огромное количество вооружений. Киев готовил людей воевать на этой технике, рассказал политолог.
Для этого больше 120 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в странах НАТО, это огромная армия. Но в рамках стратегии активной обороны ВС РФ эту технику просто-напросто перемололи на поле боя, добавил он.
"А деньги из этой военной помощи на Украине очень серьезно разворовывались. Это приводило к проблемам с выплатами жалований, компенсаций за ранения и материальной поддержкой семей погибших. Поэтому там социальный взрыв нарастает", - подчеркнул Самойлов.
У председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука была статья, в которой он подробно рассказывал о коррупции в войсках, когда главкомом ВСУ был Валерий Залужный. Это и стало истинной причиной его отставки. Из-за коррупции убрали и министра обороны Украины Алексея Резникова, заключил собеседник Украина.ру.
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