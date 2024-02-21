Политолог раскрыл, как Киев сжигал вооружение НАТО и растаскивал деньги для семей погибших вэсэушников - 21.02.2024 Украина.ру
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Политолог раскрыл, как Киев сжигал вооружение НАТО и растаскивал деньги для семей погибших вэсэушников
Политолог раскрыл, как Киев сжигал вооружение НАТО и растаскивал деньги для семей погибших вэсэушников - 21.02.2024 Украина.ру
Политолог раскрыл, как Киев сжигал вооружение НАТО и растаскивал деньги для семей погибших вэсэушников
Деньги из военной помощи Западу на Украине очень серьезно разворовывались. Это приводило к проблемам с выплатами жалований и компенсаций для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-02-21T03:20
2024-02-21T03:20
новости
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коррупция
военная помощь
запад
украина
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сво
вооружение
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Военная помощь Украине разделяется на деньги и на материально-технические средства. Запад поставлял в украинские войска огромное количество вооружений. Киев готовил людей воевать на этой технике, рассказал политолог.Для этого больше 120 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в странах НАТО, это огромная армия. Но в рамках стратегии активной обороны ВС РФ эту технику просто-напросто перемололи на поле боя, добавил он.У председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука была статья, в которой он подробно рассказывал о коррупции в войсках, когда главкомом ВСУ был Валерий Залужный. Это и стало истинной причиной его отставки. Из-за коррупции убрали и министра обороны Украины Алексея Резникова, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html
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новости, всу, вс рф, коррупция, военная помощь, запад, украина, нато, сво, вооружение, валерий залужный
Новости, ВСУ, ВС РФ, коррупция, военная помощь, Запад, Украина, НАТО, СВО, вооружение, Валерий Залужный

Политолог раскрыл, как Киев сжигал вооружение НАТО и растаскивал деньги для семей погибших вэсэушников

03:20 21.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные захватили под Артемовском американский БТР М113
Российские военные захватили под Артемовском американский БТР М113 - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Деньги из военной помощи Западу на Украине очень серьезно разворовывались. Это приводило к проблемам с выплатами жалований и компенсаций для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Военная помощь Украине разделяется на деньги и на материально-технические средства. Запад поставлял в украинские войска огромное количество вооружений. Киев готовил людей воевать на этой технике, рассказал политолог.
Для этого больше 120 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в странах НАТО, это огромная армия. Но в рамках стратегии активной обороны ВС РФ эту технику просто-напросто перемололи на поле боя, добавил он.
"А деньги из этой военной помощи на Украине очень серьезно разворовывались. Это приводило к проблемам с выплатами жалований, компенсаций за ранения и материальной поддержкой семей погибших. Поэтому там социальный взрыв нарастает", - подчеркнул Самойлов.
У председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука была статья, в которой он подробно рассказывал о коррупции в войсках, когда главкомом ВСУ был Валерий Залужный. Это и стало истинной причиной его отставки. Из-за коррупции убрали и министра обороны Украины Алексея Резникова, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Вчера, 08:45
Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"*Если почитать французские СМИ, то они в шоке от уровня координации российской армии между авиацией и войсками на земле, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
НовостиВСУВС РФкоррупциявоенная помощьЗападУкраинаНАТОСВОвооружениеВалерий Залужный
 
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04:35Даниел Симич: Россия, в отличие от Сербии, может победить НАТО
04:30Фрустрация и депрессия "наркомана": Алексей Самойлов объяснил, почему на Украине грядет социальный взрыв
04:15Иван Скориков: Россия после Авдеевки выбьет ВСУ еще из одной точки, чтобы уничтожить Зеленского на Западе
04:10Военный эксперт объяснил, куда откатится противник после Авдеевки и как ВС РФ с Коксохима бьют по ВСУ
04:00Из-за этого убрали Резникова и Залужного: политолог назвал причину, почему Запад перекрыл помощь Киеву
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03:40Бункеры и "зубы дракона": военный эксперт рассказал, как после падения Авдеевки ВСУ будут строить оборону
03:30Не успел сделать главное: Алексей Самойлов объяснил, почему после назначения Сырский сдал Авдеевку
03:20Политолог раскрыл, как Киев сжигал вооружение НАТО и растаскивал деньги для семей погибших вэсэушников
03:00Психические атаки и тотальное воровство: военный политолог раскрыл, почему деградирует командование ВСУ
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