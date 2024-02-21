https://ukraina.ru/20240221/1053421482.html

Политолог раскрыл, как Киев сжигал вооружение НАТО и растаскивал деньги для семей погибших вэсэушников

Политолог раскрыл, как Киев сжигал вооружение НАТО и растаскивал деньги для семей погибших вэсэушников - 21.02.2024 Украина.ру

Политолог раскрыл, как Киев сжигал вооружение НАТО и растаскивал деньги для семей погибших вэсэушников

Деньги из военной помощи Западу на Украине очень серьезно разворовывались. Это приводило к проблемам с выплатами жалований и компенсаций для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-02-21T03:20

2024-02-21T03:20

2024-02-21T03:20

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Военная помощь Украине разделяется на деньги и на материально-технические средства. Запад поставлял в украинские войска огромное количество вооружений. Киев готовил людей воевать на этой технике, рассказал политолог.Для этого больше 120 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в странах НАТО, это огромная армия. Но в рамках стратегии активной обороны ВС РФ эту технику просто-напросто перемололи на поле боя, добавил он.У председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука была статья, в которой он подробно рассказывал о коррупции в войсках, когда главкомом ВСУ был Валерий Залужный. Это и стало истинной причиной его отставки. Из-за коррупции убрали и министра обороны Украины Алексея Резникова, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html

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новости, всу, вс рф, коррупция, военная помощь, запад, украина, нато, сво, вооружение, валерий залужный