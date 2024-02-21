Из-за этого убрали Резникова и Залужного: политолог назвал причину, почему Запад перекрыл помощь Киеву - 21.02.2024 Украина.ру
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Из-за этого убрали Резникова и Залужного: политолог назвал причину, почему Запад перекрыл помощь Киеву
Из-за этого убрали Резникова и Залужного: политолог назвал причину, почему Запад перекрыл помощь Киеву - 21.02.2024 Украина.ру
Из-за этого убрали Резникова и Залужного: политолог назвал причину, почему Запад перекрыл помощь Киеву
Воспользовавшись сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи со стороны Запада, ВС РФ могут решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-02-21T04:00
2024-02-21T04:00
новости
валерий залужный
всу
украина
командование
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военная помощь
военная техника
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Запад приостановил военную помощь Киеву по самой простой причине. Там увидели, что эта помощь фактически разворовывается. ВСУ вообще воевали на мизере, потому что средства растаскивали в огромных количествах, рассказал политолог.У председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука была статья, в которой он подробно рассказывал о коррупции в войсках, когда главкомом ВСУ был Валерий Залужный. Это и стало истинной причиной его отставки. Из-за коррупции убрали и министра обороны Украины Алексея Резникова, добавил он.Сегодняшняя ситуация для российской армии крайне выгодна. Мы делаем то, что должны. Воспользовавшись сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи со стороны Запада, мы можем решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240219/1053391831.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, валерий залужный, всу, украина, командование, коррупция, запад, военная помощь, военная техника, вс рф, россия
Новости, Валерий Залужный, ВСУ, Украина, командование, коррупция, Запад, военная помощь, военная техника, ВС РФ, Россия

Из-за этого убрали Резникова и Залужного: политолог назвал причину, почему Запад перекрыл помощь Киеву

04:00 21.02.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Воспользовавшись сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи со стороны Запада, ВС РФ могут решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Запад приостановил военную помощь Киеву по самой простой причине. Там увидели, что эта помощь фактически разворовывается. ВСУ вообще воевали на мизере, потому что средства растаскивали в огромных количествах, рассказал политолог.
У председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука была статья, в которой он подробно рассказывал о коррупции в войсках, когда главкомом ВСУ был Валерий Залужный. Это и стало истинной причиной его отставки. Из-за коррупции убрали и министра обороны Украины Алексея Резникова, добавил он.

"Они (западные союзники. - Ред.) понимают, что Украина в любом случае проиграет. Они понимают, что эти затраты на киевский режим никак не удастся компенсировать, потому что Россия не остановится", - подчеркнул Самойлов.

Сегодняшняя ситуация для российской армии крайне выгодна. Мы делаем то, что должны. Воспользовавшись сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи со стороны Запада, мы можем решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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