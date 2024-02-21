https://ukraina.ru/20240221/1053419118.html

Из-за этого убрали Резникова и Залужного: политолог назвал причину, почему Запад перекрыл помощь Киеву

Из-за этого убрали Резникова и Залужного: политолог назвал причину, почему Запад перекрыл помощь Киеву - 21.02.2024 Украина.ру

Из-за этого убрали Резникова и Залужного: политолог назвал причину, почему Запад перекрыл помощь Киеву

Воспользовавшись сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи со стороны Запада, ВС РФ могут решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-02-21T04:00

2024-02-21T04:00

2024-02-21T04:00

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Запад приостановил военную помощь Киеву по самой простой причине. Там увидели, что эта помощь фактически разворовывается. ВСУ вообще воевали на мизере, потому что средства растаскивали в огромных количествах, рассказал политолог.У председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука была статья, в которой он подробно рассказывал о коррупции в войсках, когда главкомом ВСУ был Валерий Залужный. Это и стало истинной причиной его отставки. Из-за коррупции убрали и министра обороны Украины Алексея Резникова, добавил он.Сегодняшняя ситуация для российской армии крайне выгодна. Мы делаем то, что должны. Воспользовавшись сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи со стороны Запада, мы можем решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240219/1053391831.html

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новости, валерий залужный, всу, украина, командование, коррупция, запад, военная помощь, военная техника, вс рф, россия