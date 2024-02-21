Из-за этого убрали Резникова и Залужного: политолог назвал причину, почему Запад перекрыл помощь Киеву
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Воспользовавшись сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи со стороны Запада, ВС РФ могут решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Запад приостановил военную помощь Киеву по самой простой причине. Там увидели, что эта помощь фактически разворовывается. ВСУ вообще воевали на мизере, потому что средства растаскивали в огромных количествах, рассказал политолог.
У председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука была статья, в которой он подробно рассказывал о коррупции в войсках, когда главкомом ВСУ был Валерий Залужный. Это и стало истинной причиной его отставки. Из-за коррупции убрали и министра обороны Украины Алексея Резникова, добавил он.
"Они (западные союзники. - Ред.) понимают, что Украина в любом случае проиграет. Они понимают, что эти затраты на киевский режим никак не удастся компенсировать, потому что Россия не остановится", - подчеркнул Самойлов.
Сегодняшняя ситуация для российской армии крайне выгодна. Мы делаем то, что должны. Воспользовавшись сменой руководства ВСУ и блокировкой помощи со стороны Запада, мы можем решать стратегические задачи по Покровску и Павлограду, заключил собеседник Украина.ру.
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