Это было неизбежно. Майдан как форма "украинской демократуры" - 21.02.2024 Украина.ру
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Это было неизбежно. Майдан как форма "украинской демократуры"
Это было неизбежно. Майдан как форма "украинской демократуры" - 21.02.2024 Украина.ру
Это было неизбежно. Майдан как форма "украинской демократуры"
На Украине события рубежа 2013-14 годов, результатом которых стал государственный переворот в ночь с 21 на 22 февраля, называются "революцией достоинства"
2024-02-21T05:00
2024-02-21T05:00
эксклюзив
украина
история
майдан
2014
22 февраля 2014
государство
украинские националисты
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Однако, несмотря на то, что результатом этих событий стало начало гражданской войны, найти отличия ситуации до и после Майдана мудрено.Начнём, пожалуй, с самого по себе факта переворота.Если присмотреться даже к новейшей истории Украины, то ничего необычного в Майдане нет. Началась эта история со своеобразного Майдана на минималках – "Революции на граните" в октябре 1990 года. Затем были:- досрочные президентские выборы 1994 года (мало кто помнит, что Леонид Кравчук не досидел свой единственный срок);- Майдан 2004 года, когда Виктору Януковичу не дали занять президентское кресло;- государственный переворот 2007 года, когда упомянутого Януковича сместили с поста премьера.Это не считая локальных кризисов, вроде попытки Юлии Тимошенко отстранить от власти киевского мэра Леонида Черновецкого в 2008 году.Три полноценных переворота за первые 16 лет незалежного существования. Округлённо – по одному в пять лет. Ну, ладно, следующий Майдан произошёл через семь, но вообще в разброс это укладывается. Правда, этот переворот – первый, не закончившийся соглашением, которое худо-бедно было выполнено сторонами, но невыполненное-то соглашение было… До сих пор нет уверенности, что произошедшее не было случайностью – "лидеры Майдана" просто не имели власти над Майданом.В общем, логично предположить, что периодические майданы (языком XVII века – "чёрные рады") являются естественным атрибутом "украинской демократии".Второй момент связан с дальнейшей политической практикой – после каждого очередного переворота Украина возвращается к привычной модели электорально-представительской демократии. Перевороты, собственно, только подправляют результаты выборов, не заменяя их.Достаточно вспомнить, что в выборах 2014 года приняли участие остатки бывшей Партии регионов, а в 2019 году к власти вообще пришёл оппозиционный кандидат на пост президента.Несмотря на то, что от года к году объем реальных политических возможностей президента растёт, диктатура, которую Украине обещают не первое десятилетие, так и не наступает – носить авторитаризм в этом сезоне не модно.Правда, чем эта "демократия" отличается от диктатуры, мы не знаем, но у нас есть с чем сравнить: в Великобритании избиратели, в соответствии с демократической процедурой, сняли два правительства, которые любят Украину больше Британии, но нет никаких сомнений, что следующее правительство тоже к своей стране будет относиться как к чему-то несущественному. Сейчас легко представляются "правые троцкисты" – это американские демократы и британские консерваторы, которые рассматривают свои страны как базу для мирового господства транснационального капитала. Какие претензии к "украинским националистам"?Кстати, по поводу идеологии. Независимо от того, происходит ли смена власти на Украине выборным или майданным путём, новая власть придерживается одной и той же идеологии. Кучма и Янукович опирались на электорат юго-востока страны и во имя него выдвигали темы федерализации и государственного статуса русского языка. Эти идеи оказывались отброшены сразу же после избрания.Все без исключения президенты Украины занимали русофобскую позицию во внутренней и внешней политике. Разнился только градус русофобии. Кстати, после 2004 года выигрывали кандидаты более русофобские. Как ни странно, в 2010 году Тимошенко была более "пророссийская", чем Янукович…Есть, конечно, соблазн счесть, что это злокозненный Запад постоянно подталкивал русофобов во власть, но там был объективный идеологический фактор – независимая Украина, судя по всему, действительно возможна только как "антиРоссия", поскольку в случае, если украинское государство не "сдерживает имперские амбиции Кремля", то совершенно непонятно, зачем оно вообще нужно. Какую-никакую идеологию украинской элите смогла предложить только Галичина. Восточная Украина подталкивала её к сдаче своих позиций и к интеграции в элиту имперскую, как и произошло в XVIII веке.Точно так же не поменялось и классовое содержание государства.Украина была сформирована при Леониде Кучме как государство кланово-олигархическое. Майдан 2004 года по своему содержанию был "бунтом миллионеров против миллиардеров", но предпринятая Юлией Тимошенко кавалерийская атака на сверхкрупный капитал провалилась. На Майдане 2014 года антиолигархическая составляющая была сведена к минимуму.Действительно революционный поворот в сторону содержательной антиолигархической политики произошёл не после Майдана, а после вполне штатных демократических выборов 2019 года, причём не сразу, а постепенно – изначально Зеленский опирался на поддержку Коломойского*, а позже – Ахметова.Но даже и в случае окончательного завершения деолигархизации не надо считать, что классовая суть режима поменяется – просто место крупного национального капитала займёт капитал транснациональный. Сейчас он потихоньку скупает украинские земли, вписывается в программы "восстановления Украины" и декларирует строительство военных заводов.Ну, и, наконец: после Майдана 2014 года началась гражданская война, но ведь и раньше Украина бывала в полушаге от неё… Одной из причин "русской весны" были опасения "поездов дружбы" с боевиками Майдана.Но сам термин "поезд дружбы" родился в 1992 году, когда экстремисты из УНСО* проехались по городам южной Украины, демонстрируя готовность научить местных несознательных граждан "родину любить". И именно в ходе этой поездки они первый раз встретили организованный отпор – высадиться в Севастополе им так и не удалось…Отказ Януковича от сопротивления в 2004, 2007 и 2014 годах объяснялся как раз нежеланием спровоцировать гражданскую войну, хотя он, пожалуй, просто больше боялся своих сторонников, чем противников.Ну, и война с Россией носилась в воздухе с первых дней украинской независимости.При формировании ВСУ офицерам Советской Армии задавали вопросы: готовы ли они воевать против России?В начале 90-х систематически возникали конфликты из-за принадлежности кораблей Черноморского Флота, в ходе любого из которых могло быть применено оружие – ведь на перехват вылетали самолёты...В 2004 году был конфликт вокруг острова Тузла, когда украинским пограничникам был отдан приказ стрелять по российской гражданской технике.Если бы в 2008 году Россия не вступилась за Осетию, Ющенко почти наверняка попытался бы прекратить базирование Черноморского флота в Крыму политическими, а если не получится – военными методами.Так что вмешательство России во внутриукраинский конфликт в 2014 году было предсказуемо – Россию всё равно втянули бы в конфликт, но на невыгодных для неё стартовых условиях.Резюме: события 2014 года никак не противоречили общим тенденциям развития украинского общества и государства с 1991 года. Не произошло даже определённого "перехода количества в качество" – ведь участие во власти "героев майдана и АТО" довольно быстро было сведено к минимуму.* Экстремистская организация запрещённая в России.** Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
https://ukraina.ru/20231121/1021772291.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, история, майдан, 2014, 22 февраля 2014, государство, украинские националисты
Эксклюзив, Украина, История, Майдан, 2014, 22 февраля 2014, государство, украинские националисты

Это было неизбежно. Майдан как форма "украинской демократуры"

05:00 21.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в честь Дня защитника Украины
Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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На Украине события рубежа 2013-14 годов, результатом которых стал государственный переворот в ночь с 21 на 22 февраля, называются "революцией достоинства"
Однако, несмотря на то, что результатом этих событий стало начало гражданской войны, найти отличия ситуации до и после Майдана мудрено.
Начнём, пожалуй, с самого по себе факта переворота.
Если присмотреться даже к новейшей истории Украины, то ничего необычного в Майдане нет. Началась эта история со своеобразного Майдана на минималках – "Революции на граните" в октябре 1990 года. Затем были:
- досрочные президентские выборы 1994 года (мало кто помнит, что Леонид Кравчук не досидел свой единственный срок);
- Майдан 2004 года, когда Виктору Януковичу не дали занять президентское кресло;
- государственный переворот 2007 года, когда упомянутого Януковича сместили с поста премьера.
Это не считая локальных кризисов, вроде попытки Юлии Тимошенко отстранить от власти киевского мэра Леонида Черновецкого в 2008 году.
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября 2023, 08:32История
Путями славных побед и позорных поражений: 14 майданов УкраиныВсего несколько дней назад Владимир Зеленский пожаловался агентству Bloomberg, что Россия готовит кампанию по дестабилизации Украины под названием "Майдан 3". Опыт, однако, подсказывает, что мероприятия типа Майдана ещё с казацких времён являются любимым развлечение украинцев, а успешными они обычно бывают при поддержке западных спецслужб
Три полноценных переворота за первые 16 лет незалежного существования. Округлённо – по одному в пять лет. Ну, ладно, следующий Майдан произошёл через семь, но вообще в разброс это укладывается.
Правда, этот переворот – первый, не закончившийся соглашением, которое худо-бедно было выполнено сторонами, но невыполненное-то соглашение было… До сих пор нет уверенности, что произошедшее не было случайностью – "лидеры Майдана" просто не имели власти над Майданом.
В общем, логично предположить, что периодические майданы (языком XVII века – "чёрные рады") являются естественным атрибутом "украинской демократии".
Второй момент связан с дальнейшей политической практикой – после каждого очередного переворота Украина возвращается к привычной модели электорально-представительской демократии. Перевороты, собственно, только подправляют результаты выборов, не заменяя их.
Достаточно вспомнить, что в выборах 2014 года приняли участие остатки бывшей Партии регионов, а в 2019 году к власти вообще пришёл оппозиционный кандидат на пост президента.
Несмотря на то, что от года к году объем реальных политических возможностей президента растёт, диктатура, которую Украине обещают не первое десятилетие, так и не наступает – носить авторитаризм в этом сезоне не модно.
Правда, чем эта "демократия" отличается от диктатуры, мы не знаем, но у нас есть с чем сравнить: в Великобритании избиратели, в соответствии с демократической процедурой, сняли два правительства, которые любят Украину больше Британии, но нет никаких сомнений, что следующее правительство тоже к своей стране будет относиться как к чему-то несущественному.
Сейчас легко представляются "правые троцкисты" – это американские демократы и британские консерваторы, которые рассматривают свои страны как базу для мирового господства транснационального капитала. Какие претензии к "украинским националистам"?
Кстати, по поводу идеологии. Независимо от того, происходит ли смена власти на Украине выборным или майданным путём, новая власть придерживается одной и той же идеологии. Кучма и Янукович опирались на электорат юго-востока страны и во имя него выдвигали темы федерализации и государственного статуса русского языка. Эти идеи оказывались отброшены сразу же после избрания.
Кучма лозунг Украина без Кучмы плакат
13 июля 2021, 20:17
Кучма: «тридцать лет назад мы вас обманули»Создатели патриотических мифов способствовали развалу СССР
Все без исключения президенты Украины занимали русофобскую позицию во внутренней и внешней политике. Разнился только градус русофобии. Кстати, после 2004 года выигрывали кандидаты более русофобские. Как ни странно, в 2010 году Тимошенко была более "пророссийская", чем Янукович…
Есть, конечно, соблазн счесть, что это злокозненный Запад постоянно подталкивал русофобов во власть, но там был объективный идеологический фактор – независимая Украина, судя по всему, действительно возможна только как "антиРоссия", поскольку в случае, если украинское государство не "сдерживает имперские амбиции Кремля", то совершенно непонятно, зачем оно вообще нужно.
Какую-никакую идеологию украинской элите смогла предложить только Галичина. Восточная Украина подталкивала её к сдаче своих позиций и к интеграции в элиту имперскую, как и произошло в XVIII веке.
Точно так же не поменялось и классовое содержание государства.
Украина была сформирована при Леониде Кучме как государство кланово-олигархическое. Майдан 2004 года по своему содержанию был "бунтом миллионеров против миллиардеров", но предпринятая Юлией Тимошенко кавалерийская атака на сверхкрупный капитал провалилась. На Майдане 2014 года антиолигархическая составляющая была сведена к минимуму.
Действительно революционный поворот в сторону содержательной антиолигархической политики произошёл не после Майдана, а после вполне штатных демократических выборов 2019 года, причём не сразу, а постепенно – изначально Зеленский опирался на поддержку Коломойского*, а позже – Ахметова.
Но даже и в случае окончательного завершения деолигархизации не надо считать, что классовая суть режима поменяется – просто место крупного национального капитала займёт капитал транснациональный. Сейчас он потихоньку скупает украинские земли, вписывается в программы "восстановления Украины" и декларирует строительство военных заводов.
Открытие девятой сессии Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.08.2019
13 августа 2019, 17:35
«Олигархический консенсус». Суицидальный парадокс большого бизнеса УкраиныПожалуй, впервые понятие «олигархический консенсус» было использовано при анализе результатов президентских выборов 1999 года. Тогда все украинские топ-собственники объединились для того, чтобы обеспечить Леониду Кучме второй срок на посту президента
Ну, и, наконец: после Майдана 2014 года началась гражданская война, но ведь и раньше Украина бывала в полушаге от неё… Одной из причин "русской весны" были опасения "поездов дружбы" с боевиками Майдана.
Но сам термин "поезд дружбы" родился в 1992 году, когда экстремисты из УНСО* проехались по городам южной Украины, демонстрируя готовность научить местных несознательных граждан "родину любить". И именно в ходе этой поездки они первый раз встретили организованный отпор – высадиться в Севастополе им так и не удалось…
Отказ Януковича от сопротивления в 2004, 2007 и 2014 годах объяснялся как раз нежеланием спровоцировать гражданскую войну, хотя он, пожалуй, просто больше боялся своих сторонников, чем противников.
Ну, и война с Россией носилась в воздухе с первых дней украинской независимости.
При формировании ВСУ офицерам Советской Армии задавали вопросы: готовы ли они воевать против России?
В начале 90-х систематически возникали конфликты из-за принадлежности кораблей Черноморского Флота, в ходе любого из которых могло быть применено оружие – ведь на перехват вылетали самолёты...
В 2004 году был конфликт вокруг острова Тузла, когда украинским пограничникам был отдан приказ стрелять по российской гражданской технике.
Если бы в 2008 году Россия не вступилась за Осетию, Ющенко почти наверняка попытался бы прекратить базирование Черноморского флота в Крыму политическими, а если не получится – военными методами.
остров тузла керченский пролив
23 октября 2023, 08:00История
Тузла: 20 лет первому российско-украинскому конфликтуСтрого говоря конфликт вокруг Тузлы – не первый конфликт между Украиной и Россией. До этого были "тёрки" вокруг неопределённого статуса Севастополя. В связи с разделом Черноморского флота доходило до прямого противостояния между российскими и украинскими военными. Тем не менее, этот конфликт в какой-то мере был этапным событием
Так что вмешательство России во внутриукраинский конфликт в 2014 году было предсказуемо – Россию всё равно втянули бы в конфликт, но на невыгодных для неё стартовых условиях.
Резюме: события 2014 года никак не противоречили общим тенденциям развития украинского общества и государства с 1991 года. Не произошло даже определённого "перехода количества в качество" – ведь участие во власти "героев майдана и АТО" довольно быстро было сведено к минимуму.
* Экстремистская организация запрещённая в России.
** Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
 
ЭксклюзивУкраинаИсторияМайдан201422 февраля 2014государствоукраинские националисты
 
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