https://ukraina.ru/20240220/1053407928.html

Военный политолог раскрыл, как ВС РФ на "плечах" ВСУ смогут взять Красноармейск и дойти до Павлограда

Военный политолог раскрыл, как ВС РФ на "плечах" ВСУ смогут взять Красноармейск и дойти до Павлограда - 20.02.2024 Украина.ру

Военный политолог раскрыл, как ВС РФ на "плечах" ВСУ смогут взять Красноармейск и дойти до Павлограда

Чтобы дойти до Павлограда, ВС РФ нужно взять перерезать пути сообщения на Краматорск и освободить Покровск (Красноармейск). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-02-20T03:00

2024-02-20T03:00

2024-02-20T03:00

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Будут ли ВС РФ наступать "на плечах" отступающего противника на Донецком направлении или сосредоточатся на других участках фронта зависит от того, насколько ВСУ подготовили свои оборонительные рубежи и какой характер они носят, рассказал политолог.Например, это может быть сетевая или очаговая оборона. Если оборона очаговая и сплошной линии у ВСУ нет, смести их можно достаточно быстро. ВС РФ просто обойдут и окружат позиции противника и через некоторое время он будет сдаваться, добавил специалист.На мой взгляд, основная задача ВС РФ на этом направлении – дойти до Павлограда. У ВСУ там находятся основные центры управления и мощные заводы военного назначения еще со времен СССР. А еще именно там были арсеналы по хранению и преобразования ракетного топлива, указал специалист.Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск). Это крупный узел железных и автомобильных дорог. Задача ВС РФ – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240219/1053391831.html

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новости, павлоград, краматорск, наступление, украина, россия, сво, логистика, завод, оборона, мины