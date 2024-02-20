Военный политолог раскрыл, как ВС РФ на "плечах" ВСУ смогут взять Красноармейск и дойти до Павлограда - 20.02.2024 Украина.ру
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Военный политолог раскрыл, как ВС РФ на "плечах" ВСУ смогут взять Красноармейск и дойти до Павлограда
Военный политолог раскрыл, как ВС РФ на "плечах" ВСУ смогут взять Красноармейск и дойти до Павлограда - 20.02.2024 Украина.ру
Военный политолог раскрыл, как ВС РФ на "плечах" ВСУ смогут взять Красноармейск и дойти до Павлограда
Чтобы дойти до Павлограда, ВС РФ нужно взять перерезать пути сообщения на Краматорск и освободить Покровск (Красноармейск). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-02-20T03:00
2024-02-20T03:00
новости
павлоград
краматорск
наступление
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логистика
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оборона
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Будут ли ВС РФ наступать "на плечах" отступающего противника на Донецком направлении или сосредоточатся на других участках фронта зависит от того, насколько ВСУ подготовили свои оборонительные рубежи и какой характер они носят, рассказал политолог.Например, это может быть сетевая или очаговая оборона. Если оборона очаговая и сплошной линии у ВСУ нет, смести их можно достаточно быстро. ВС РФ просто обойдут и окружат позиции противника и через некоторое время он будет сдаваться, добавил специалист.На мой взгляд, основная задача ВС РФ на этом направлении – дойти до Павлограда. У ВСУ там находятся основные центры управления и мощные заводы военного назначения еще со времен СССР. А еще именно там были арсеналы по хранению и преобразования ракетного топлива, указал специалист.Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск). Это крупный узел железных и автомобильных дорог. Задача ВС РФ – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240219/1053391831.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, павлоград, краматорск, наступление, украина, россия, сво, логистика, завод, оборона, мины
Новости, Павлоград, Краматорск, наступление, Украина, Россия, СВО, логистика, завод, оборона, мины

Военный политолог раскрыл, как ВС РФ на "плечах" ВСУ смогут взять Красноармейск и дойти до Павлограда

03:00 20.02.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Чтобы дойти до Павлограда, ВС РФ нужно взять перерезать пути сообщения на Краматорск и освободить Покровск (Красноармейск). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Будут ли ВС РФ наступать "на плечах" отступающего противника на Донецком направлении или сосредоточатся на других участках фронта зависит от того, насколько ВСУ подготовили свои оборонительные рубежи и какой характер они носят, рассказал политолог.
Например, это может быть сетевая или очаговая оборона. Если оборона очаговая и сплошной линии у ВСУ нет, смести их можно достаточно быстро. ВС РФ просто обойдут и окружат позиции противника и через некоторое время он будет сдаваться, добавил специалист.
"Если же там есть продолжительные линии инженерно-технических сооружений с минными полями между ними, то все будет сложнее. Их придется либо обходить, либо останавливаться и долбить", - подчеркнул Самойлов.
На мой взгляд, основная задача ВС РФ на этом направлении – дойти до Павлограда. У ВСУ там находятся основные центры управления и мощные заводы военного назначения еще со времен СССР. А еще именно там были арсеналы по хранению и преобразования ракетного топлива, указал специалист.
Для этого нужно взять Покровск (Красноармейск). Это крупный узел железных и автомобильных дорог. Задача ВС РФ – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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