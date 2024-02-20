https://ukraina.ru/20240220/1053403913.html

Бананы важнее танков. Михаил Хазин о роли Украины в геополитике, играх Британии и сильной России

Бананы важнее танков. Михаил Хазин о роли Украины в геополитике, играх Британии и сильной России - 20.02.2024 Украина.ру

Бананы важнее танков. Михаил Хазин о роли Украины в геополитике, играх Британии и сильной России

Что на самом деле происходит на Западе из-за Украины? Готовы ли США финансировать ВСУ после поражения в Авдеевке? Как интервью Путина Карлсону попало в самое сердце американских обывателей? Почему Аргентина может отобрать у Британии Мальвинские острова с помощью ракет России или Ирана?

2024-02-20T04:55

2024-02-20T04:55

2024-02-20T04:55

интервью

экономика

геополитика

михаил хазин

украина

запад

сша

лондон

россия

сво

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На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру ответил российский экономист, аналитик Михаил Хазин.Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил 17 февраля, что экономика Украины и ее партнеров в разы мощнее российской. Однако "мотор" Евросоюза барахлит. Как пишет Bloomberg, кризис в Германии приведет к экономической стагнации, проблемам с недвижимостью и высокому уровню банкротства компаний в Европе. Эта тенденция берет начало с украинского конфликта .— Михаил Леонидович, Эквадор отменил свое решение о поставке российской техники в США. Почему бананы оказались важнее оружия, а экономика важнее политики?— Запад (то есть группа стран с единой либеральной идеологией) сильно беспокоит, что образуются альтернативные группы. По этой причине они активно давят на всех, с кем работает Россия. Например, закрываются счета российских граждан и предприятий во многих странах: Турции, Китае, ОАЭ. Казахстан чуть ли не объявляет санкции против России.В этом смысле, я думаю, Россия должна, обязана вести себя аналогичным образом. Про то, что мы добренькие, в нынешней ситуации необходимо забыть.В случае с Эквадором это получилось. Республика получила некоторое обращение от Запада и встречное предложение от России; прикинула что к чему и приняла правильное решение. Сделают ли верный выбор Казахстан или ОАЭ?Эквадор, кстати, к мировому сообществу относится не столь трепетно, как другие государства. Была такая электронная библиотека — "Либрусек". Там фактически любую книжку можно было прочитать без проблем. Так вот "ек" — это Эквадор. Республика не присоединилась к конвенции по авторским правам, поэтому на эквадорских сайтах можно размещать что угодно без угрозы преследования.Китай, кстати, тоже получил [от России] ответ: в интервью Такеру Карлсону Верховный Главнокомандующий сказал, что Китай — наш сосед. Не союзник, не партнер, а просто сосед. Зная трепетное отношение Китая к такого рода символическим жестам, я думаю, что в КНР всерьез об этом задумались,Абсолютно очевидно, что отношения третьих стран с Западом в ближайшее время приведут к ряду жестких позиций России. Те страны, которые слушаются США, должны быть наказаны. Они должны понимать, что за это понесут убытки. Кстати, Турция решила один вопрос замечательно. Она создает российско-турецкий банк без долларовой лицензии. Для Запада этот банк будет не виден. В руководстве турецкого центробанка сидят проамериканские шпионы, поэтому без проблем не обойдется. Однако работать будет. Думаю, и Китай решит вопрос тем же способом.Против банков, которые хотят остаться в долларовой зоне, могут быть объявлены вторичные санкции. Но организации, которые работают в нацвалюте, на любые попытки США надавить, должны отвечать: "Вас не касается, что у нас происходит". На Турцию и Китай американцы могут нажать в силу серьезных экономических проблем в этих странах. Но я склонен считать, что они все-таки проблемы решат.— Джо Байден заявил, что ВСУ сдали Авдеевку, потому что Конгресс не выделил деньги Украине. Хотя вооружения, в случае утверждения бюджета , могут прийти ВСУ, по словам экспертов, только к середине года. Сейчас Киев получает оружие в рамках предыдущего пакета помощи. Байден всех за дураков держит, когда делает такие заявления? Или в чем цель?— Дело в том, что старая модель не работает. Логика, по которой выделяются деньги на Украину, современный американский истеблишмент больше не устраивает. Причина — банальная. Эти средства в основном идут на кампанию демократической партии и предвыборное сражение Байдена.Здесь, возможно, важную роль играет министр обороны США Ллойд Остин. Он, почти наверняка, является хранителем "общака" демократической партии или главным ее спонсором. Именно он получает деньги, на которые поставляются вооружения на Украину. Многим, в том числе уже и демократам, это не нравится. Очевидно, что Байдена оставлять нельзя — его действия идут в явный минус США.Обратите внимание на формулировки из интервью Путина Карлсону. Президент России на американском языке объяснил гражданам США, что нынешние политические менеджеры (команда Байдена) находятся в неадекватной ситуации — от них сплошные убытки. И американцы все прекрасно поняли.Именно по этой причине материал продемонстрировал рекорд, которого никогда не было и не будет в истории США. Аудитория интервью Путина Карлсону оказалась больше, чем у видео супербоула финала лиги по американскому футболу, который недавно прошел. Это феноменальный результат и выдающееся достижение Путина!Сама драматургия этого интервью была выстроена понятно для американцев. Тема была для них важна. Президент "попал" в американских обывателей. Повторюсь, в истории США ни один политик такого результата добиться не сумел. Нам надо гордиться этим.— Как считаете, освобождение Россией Авдеевки подстегнёт Запад решать вопрос военной поддержки Украины? Зеленский в ходе своего турне по Европе активно педалирует эту тему.— Какая разница. Ведь Украина получала далеко не все эти деньги. Повторюсь, большая их часть шла на пополнение "общака" демократической партии. Дело не в деньгах — дело в образе будущего.Что хотели получить поставщики оружия и/или денег для Украины? Нанести урон России? Если взглянуть на картину мира до 2022 года, до начала СВО, на ней у России были некие место и ресурс. Сегодня, с учетом интервью Такера Карлсона, ресурс России в новой картине мира стал больше.Иными словами, люди, которые затеяли всю эту махинацию, получили противоположный результат. Украина готовилась провести операцию по зачистке Донбасса в начале 2022 года, и превентивным ударом России стала СВО.На Западе это долго не признавали открыто. Сегодня же пришло понимание того, что по итогам СВО Запад уже проиграл, а Россия уже выиграла. Какой смысл продолжать операцию, которая ведет к негативу? Об этом и говорил Путин. Дескать, ребята, у вас неудачные менеджеры и неудачная политика.По этой причине, я думаю, что системной поддержки Украины больше не будет. Смысла нет.Конечно, в рамках западных элит еще остались группы, которые пытаются это сделать. Британия давно пытается получить на поддержание своей политики часть ресурсов от Китая, с которым у Лондона давнее стратегическое партнерство — еще со времен Гонконга. В рамках него британцы пообещали китайцам, что не допустят, чтобы США отобрали у Китая рынки Юго-Восточной Азии.Для США главный урок выглядит так: СВО показала, что восстановление промышленного потенциала страны за счет внутренних рынков невозможно. Нужны новые рынки. А это Юго-Восточная Азия. То есть задача Америки направить все свои ресурсы в этот регион. Чем Штаты и пытаются заниматься.Лондон пытается их задержать, используя при этом различные инструменты. Была история с Венесуэлой и Гайаной, продолжается конфликт на Ближнем Востоке. В этой же череде — Украина. Кстати, есть серьезные основания считать, что атаку ХАМАС на Израиль спланировали именно британские службы.Соответственно, Великобритании нужно, чтобы США сидели и не лезли в Юго-Восточную Азию. По этой причине они максимальным образом пытаются раскрутить тему Украины — в том числе в США. Лондон вставляет палки в колеса. Я могу вас уверить — судьбы украинцев их не волнуют вообще.— Но деньги и вооружения они, Европа поставляют Украине… Из последнего — Дания планирует передать ВСУ артиллерию.— Это непроверенная информация. Подобные вбросы могут идти по инициативе украинской стороны. Киеву нужно каким-то образом поддерживать стихийный оптимизм у себя, потому что абсолютно очевидно, что фронт пришел в движение, у ВСУ будут серьезные проблемы.В условиях уже начавшегося экономического кризиса Запад перестал был монолитным. Внутренние противоречия, которые замерли на фоне страха перед СССР, а потом на фоне дележки колоссального объема эмиссионных денег — с новой силой возобновились. Кстати, рекомендация экзотическому аргентинскому президенту Милею — отобрать у Великобритании Мальвинские острова. Что Англия может на это возразить? Направить туда свой флот?Во-первых, непонятно, доползет ли флот до этих островов. Во-вторых, а кто сказал, что Аргентине в знак высокого доверия Россия или Иран не поставят 2–3 гиперзвуковые ракеты, которые потопят британский флот. И все!Где сказано, что Москве или Тегерану нельзя этого делать? По нынешним временам все можно. Украина же получает оружие.— В ЕС анонсировали отказ продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину. Некоторые эксперты до сих пор считают, что Европа без нашего газа не сможет. Это так?— Что значит "не сможет"? Европа уже смогла. Другое дело, что это стоило закрытия в Германии химических предприятий, некоторых других производств. Газ нужен Восточной Европе: Венгрии, Словакии. Это печальная история для ЕС. Как они будут выкручиваться, я не знаю. Меня лично это волнует крайне мало.Отличие России от других стран Запада состоит в том, что мы в рамках этой критической ситуации можем функционировать значительно дольше, чем они. Я выпустил очередной обзор "Фонда экономических исследований Михаила Хазина", в котором подробно объяснил, что в американской промышленности спад. Идет спад розничной продажи для населения. Фактически спрос стал уменьшаться.Инфляция растет. Свободные деньги, которые Штаты пылесосят со всего мира, чтобы финансировать дефицит бюджета, закончатся, по разным оценкам, в апреле – июле. То есть в августе необходимо будет уменьшать дефицит бюджета — резко ухудшать уровень жизни населения. В предвыборный год это невозможно.Либо необходимо начать печатать деньги. Но тогда к концу года инфляция стремительно вырастет. Опять-таки обесцениваются финансы населения. В условиях, когда легитимность выборов под вопросом, резкое падение уровня жизни людей сразу после избрания президента — не самое лучшее решение.А легитимность выборов точно будет под вопросом. Республиканцы не признают победы демократов. Демократы не примут выигрыша республиканцев.Была мысль для демократов сделать президентом Никки Хейли, с которой можно договариваться. Но тут есть свои тонкости. Во-первых, она, в силу своей истории и происхождения, может быть человеком Лондона. Во-вторых, для этого надо убрать Трампа. А это может вызвать сильный всплеск напряженности в стране.Я хорошо помню Андропова, Черненко… Так вот они и близко не подходили к ситуации, которая может возникнуть в США, если за пост президента будет схватка между Камалой Харрис и Никки Хейли. Это будет что-то невообразимое.Представьте себе, что у нас в 1989 году баллотировались бы на пост президента страны Нина Андреева, которая "не может поступиться принципами", и Галина Старовойтова. Это абсолютно тотальное, мгновенное разрушение. В одном случае это попытка ввести коммунистическую диктатуру при категорическом несогласии большей части населения. В другом — ввести либеральную диктатуру при таком же категорическом несогласии большинства людей.— Каким вам видится будущее доллара?— До тех пор, пока есть США, доллар как национальная валюта страны никуда не денется. Как мировая валюта он прекратит свое существование. Этот процесс уже начался, что видно невооруженным глазом — все избавляются от американских облигаций.По большей части доллар пока в обороте. Если бы это было не так, то санкции против банков, которые работают с Россией, не могли бы работать. Именно поэтому сейчас будет появляться все больше структур, которые с валютой Америки никак не связаны.— Вы размышляли на заседаниях Клуба "Улица правды" о том, что будет дальше с экономикой России. Мы справилась с тяжелейшими испытаниями. Что нас ждет в будущем?— Хороший вопрос. Посмотрите на советские фильмы 40–50-х годов. Сколько писали, что "Кубанские казаки" — тяжелый бред, который не соответствует реальности. Это правда. Но есть маленькая тонкость: цель этого фильма — показать, как должно быть.Так вот и я пытаюсь показать, как должно быть. Считаю, что нам необходимо восстанавливать нормальную финансовую систему в стране, внутренние инвестиции; подходить к политике инвестиционного рубля, а с ним — к устойчивому экономическому росту. Дальше нужно аккуратно искать себе друзей в мире. Но подходить к ним достаточно строго.— Именно друзей, а не партнеров?— Именно друзей. Партнеры само собой: с ними мы сделку провели, и хорошо. А вот если идет контракт за контрактом в разных секторах, и мы видим, что элиты этой страны готовы к более долгосрочному сотрудничеству — в этом случае ситуацию нужно менять.Например, после ухода Назарбаева интеграционные процессы в Казахстане ослабли. Я, как человек, который понимает, как все это устроено, считаю, что ради сохранения украденных денег они готовы разрушить свою страну. Они не видят для своих детей будущего в Казахстане. Они предполагают его в Лондоне, Париже, Гонконге.При этом довольно большой ресурс тратят на пропаганду, объясняя школьникам, что русские устраивали голодомор казахов. То есть все идет полностью по украинским лекалам. А в результате создается ужасная ситуация.Например, мне рассказали, в семье два сына — старший и младший. Когда войска ОДКБ вошли в Казахстан (2022 год), старший сказал: "Слава богу, наши пришли". А младший орал: "Надо выходить на улицу и убивать оккупантов". Идиотизм ситуации в том, что в итоге младшего убьют, потому что рано или поздно он выйдет на улицу. Причем, проблема состоит в том, что наших там не будет.То, что происходило на улицах Казахстана два года тому назад, может начаться снова в любую секунду. А Россия умоет руки: дескать, вы там друг друга режьте, а мы уж потом разберемся.Посмотрите, что на Украине происходит — это гражданская война. Россия предотвратила геноцид части населения Украины, русского по происхождению. Другая часть русских была перепрограммирована. Что из этого выйдет, не знаю. Одно очевидно — украинского государства не будет. Модель, которую оно для себя выбрало, в принципе существовать не может.Элита сегодняшнего украинского государства не думает о перспективах Украины. У них простая логика: пока мы тут сидим, нужно еще немножко украсть, а дальше — разбежаться. И по этой причине, как они думают, нужно слушать Запад — дескать, когда мы с украденными деньгами туда убежим, нас не тронут.Приведу пример. В чем специфика проблем миллиардеров Авена и Фридмана в Лондоне? Казалось бы, "свои в доску" парни. Почему их там обидели? Потому что была сделка. Они разрушали российское государство, и за это имели долю. В какой-то момент они все бросили и уехали в Лондон.Им говорят: ребята, вы не поняли. Вам разрешали взять эту долю только потому, что вы должны были обеспечить "правильную политику со стороны России". Поэтому у вас два варианта. Первый — остаетесь в Лондоне, но мы у вас отбираем все нажитое — существуйте как обычный британский человек, работайте, получайте зарплату. Второй — возвращайтесь обратно и заставьте Путина действовать так, как нам нравится — либо смените его.Точно также ребята, которые сейчас в Киеве — с ними другой контракт. Никто не думает о том, чтобы заставить Украину вести себя правильно. Она и так себя ведет абсолютно верно. Задача состоит в том, чтобы воевать с Россией и держать США на Украине — это уже со стороны Лондона контракт. В такие игры они играют.

https://ukraina.ru/20221205/1041509038.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, экономика, геополитика, михаил хазин, украина, запад, сша, лондон, россия, сво, военная помощь