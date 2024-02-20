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Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки
Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки - 20.02.2024 Украина.ру
Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки
Основная задача ВС РФ после Авдеевки - взятия Павлограда, рассказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-20T05:15
2024-02-20T05:15
2024-02-20T05:15
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алексей самойлов
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Самойлов предположил, будут ли ВС РФ "наступать на плечах отступающего противника". По его словам, это зависит от того, насколько ВСУ подготовили оборонительные рубежи на этих направлениях и какой характер они там носят.Например, это сетевая или очаговая оборона, продолжил эксперт. "Если оборона очаговая и сплошной линии у них нет, то мы достаточно быстро их сметем. Мы их просто обойдем, окружим и противник через некоторое время будет сдаваться", - пояснил он.Ситуация будет сложнее, если ВСУ оставили там продолжительные линии инженерно-технических сооружений с минными полями между ними.Для этого необходимо взять крупный узел железных и автомобильных дорог — Покровск. "Наша задача – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье", - добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, вс рф, авдеевка, павлоград, алексей самойлов
Новости, Россия, ВС РФ, Авдеевка, Павлоград, Алексей Самойлов
Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки
Основная задача ВС РФ после Авдеевки - взятия Павлограда, рассказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию "Украина.ру"
Самойлов предположил, будут ли ВС РФ "наступать на плечах отступающего противника". По его словам, это зависит от того, насколько ВСУ подготовили оборонительные рубежи на этих направлениях и какой характер они там носят.
Например, это сетевая или очаговая оборона, продолжил эксперт. "Если оборона очаговая и сплошной линии у них нет, то мы достаточно быстро их сметем. Мы их просто обойдем, окружим и противник через некоторое время будет сдаваться", - пояснил он.
Ситуация будет сложнее, если ВСУ оставили там продолжительные линии инженерно-технических сооружений с минными полями между ними.
"На мой взгляд, наша основная задача на этом направлении – дойти до Павлограда. У ВСУ там находятся основные центры управления и мощные заводские структуры военного назначения еще с советских времен. А еще именно там были арсеналы по хранению и преобразования ракетного топлива", - заявил Самойлов.
Для этого необходимо взять крупный узел железных и автомобильных дорог — Покровск. "Наша задача – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье", - добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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