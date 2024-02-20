Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки - 20.02.2024 Украина.ру
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Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки
Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки - 20.02.2024 Украина.ру
Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки
Основная задача ВС РФ после Авдеевки - взятия Павлограда, рассказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-20T05:15
2024-02-20T05:15
новости
россия
вс рф
авдеевка
павлоград
алексей самойлов
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Самойлов предположил, будут ли ВС РФ "наступать на плечах отступающего противника". По его словам, это зависит от того, насколько ВСУ подготовили оборонительные рубежи на этих направлениях и какой характер они там носят.Например, это сетевая или очаговая оборона, продолжил эксперт. "Если оборона очаговая и сплошной линии у них нет, то мы достаточно быстро их сметем. Мы их просто обойдем, окружим и противник через некоторое время будет сдаваться", - пояснил он.Ситуация будет сложнее, если ВСУ оставили там продолжительные линии инженерно-технических сооружений с минными полями между ними.Для этого необходимо взять крупный узел железных и автомобильных дорог — Покровск. "Наша задача – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье", - добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, вс рф, авдеевка, павлоград, алексей самойлов
Новости, Россия, ВС РФ, Авдеевка, Павлоград, Алексей Самойлов

Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки

05:15 20.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Основная задача ВС РФ после Авдеевки - взятия Павлограда, рассказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию "Украина.ру"
Самойлов предположил, будут ли ВС РФ "наступать на плечах отступающего противника". По его словам, это зависит от того, насколько ВСУ подготовили оборонительные рубежи на этих направлениях и какой характер они там носят.
Например, это сетевая или очаговая оборона, продолжил эксперт. "Если оборона очаговая и сплошной линии у них нет, то мы достаточно быстро их сметем. Мы их просто обойдем, окружим и противник через некоторое время будет сдаваться", - пояснил он.
Ситуация будет сложнее, если ВСУ оставили там продолжительные линии инженерно-технических сооружений с минными полями между ними.
"На мой взгляд, наша основная задача на этом направлении – дойти до Павлограда. У ВСУ там находятся основные центры управления и мощные заводские структуры военного назначения еще с советских времен. А еще именно там были арсеналы по хранению и преобразования ракетного топлива", - заявил Самойлов.
Для этого необходимо взять крупный узел железных и автомобильных дорог — Покровск. "Наша задача – перерезать эти пути сообщения на Краматорск, которые проходят через Константиновку и Доброполье", - добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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НовостиРоссияВС РФАвдеевкаПавлоградАлексей Самойлов
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки
05:00А что мешало раньше: почему СВО начали только в 2022 году
04:55Бананы важнее танков. Михаил Хазин о роли Украины в геополитике, играх Британии и сильной России
04:45Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО
04:30Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки
04:25Кухонная демократия на Украине. Во что не верят, но вынуждены признавать украинские эксперты
04:20Петр Скоробогатый: Россию ждут два месяца "битвы резервов" с ВСУ, а потом она получит козырь против США
04:15Не только Донецк: эксперт о том, как взятие Авдеевки улучшит логистику и изменит ситуацию в Ясиноватой
04:00Владислав Угольный раскрыл, какую задачу будут решать ВС РФ после Авдеевки и где ВСУ выстроят оборону
03:45После Авдеевки: Владислав Угольный объяснил, куда еще ударят ВС РФ и будут ли ВСУ цепляться за Коксохим
03:35В гостях у БАРСа-13: отряд выходит с маневренной обороны на штурм. Бой видно на штабном мониторе
03:30Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ
03:20"Учли предыдущий опыт СВО": подполковник запаса рассказал, как ВС РФ взяли Авдеевку
03:15"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политолог
03:00Военный политолог раскрыл, как ВС РФ на "плечах" ВСУ смогут взять Красноармейск и дойти до Павлограда
23:58Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже
23:35Украина не может получить военную технику из-за протестов польских фермеров
23:22На Украине потребовали демобилизовать срочников в течение 2 месяцев
22:56Зеленский пожаловался на "издевательство" поляков
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