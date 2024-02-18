https://ukraina.ru/20240218/1053341271.html

Западная Украина за минувшую неделю: Причуды польско-украинской дружбы и цыгане из Закарпатья в Германии

Западная Украина за минувшую неделю: Причуды польско-украинской дружбы и цыгане из Закарпатья в Германии - 18.02.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Причуды польско-украинской дружбы и цыгане из Закарпатья в Германии

В Германии и Чехии обнаружено немало цыган – выходцев из Закарпатской области. Они получают бесплатное жилье и другую помощь в качестве украинских беженцев, хотя имеют также гражданство Венгрии.

2024-02-18T08:08

2024-02-18T08:08

2024-02-18T08:08

западная украина за неделю

западная украина

эксклюзив

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Бульдозером и трактором – по польско-украинской дружбеВ последние дни темы польских могил на территории Западной Украины и блокады польско-украинской границы стали взрывоопасной смесью, которая проверяет польско-украинскую дружбу на прочность.В минувшие выходные появилась информация о том, что в Бродах Львовской области коммунальщики с помощью бульдозера уничтожили польское военное кладбище, где были похоронены солдаты и офицеры, погибшие в годы Первой мировой войны и польско-украинской войны 1918-1919 годов.Первой об этом сообщила депутат Бродовского городского совета Ольга Кравчук, которая в социальных сетях выложила видео и фото "благоустройства кладбища". На них видны упавшие деревья, ямы из-под пней, а также уничтоженные тяжелой техникой старинные каменные кресты. "Так мы благодарим наших братьев из Польши за все, что они сегодня делают для Украины?" – риторически спросила Кравчук.Директор местного коммунального предприятия Юрий Кукулко попытался объяснить, что захоронения якобы были незаметны в кустах, их обнаружили только после начала работ. Мол, сотрудники решили упорядочить пространство между старыми надгробиями и не собирались ничего разрушать.Однако, по сообщениям местных жителей, каменные кресты, которые "внезапно обнаружили" рабочие во время уборки территории, были хорошо видны даже летом, когда все вокруг покрыто зеленью. При этом упомянутый участок жители Брод более века называли "польским кладбищем".В защиту местных властей традиционно выступил директор Бродовского историко-краеведческого музея Василий Стрельчук. По его словам, сровненный с землей участок вовсе не является "польским кладбищем"."Это захоронения 1914–1920 годов, среди них, кроме польских, есть захоронения украинские, русские, австро-венгерские и даже большевистские. Это кладбище не имеет национальности, оно межнациональное", – заявил историк.Логика удивительная, ведь на Украине по закону охраняются все военные захоронения – хотя после 2014 года эта защита фактически не распространяется на могилы советских солдат и офицеров. Но всё становится на свои места, если вспомнить, когда и кем было упорядочено "польское кладбище" в Бродах в последний раз.Это произошло в 2011-2013 годах благодаря польской организации "Ассоциация Гуты Пеняцкой". А Гута Пеняцкая – это бывшее польское село в Бродовском районе, 868 жителей которой были зверски убиты 28 февраля 1944 года боевиками УПА* и военнослужащими 4-го полицейского полка дивизии СС "Галичина".Очевидно, что любое воспоминание о Гуте Пеняцкой в нынешней Украине, где открыто героизируют нацистских коллаборантов, неприемлемо. Поэтому неудивительно, что местные власти уничтожают все, связанное с этим названием, даже если дело касается Первой мировой.При этом в Польше в очередной раз напомнили украинским партнерам о героизации Степана Бандеры на Западной Украине. Поводом стала реакция мэра Львова на акцию польских фермеров, которые своими тракторами блокируют уже шесть пунктов пропуска на польско-украинской границе, требуя запретить импорт дешёвой и некачественной украинской аграрной продукции.В прошлое воскресенье, 11 февраля, протестующие остановили в пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" три украинских грузовика, и высыпали из них зерно прямо на дорогу. Позже фермеры украсили груды зерна флагами Евросоюза и чучелами евробюрократов.В ответ на это мэр Львова Андрей Садовый, позиционирующий себя как пропольский политик, написал 12 февраля в своем телеграмм-канале: "Назовём вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. (…) Такие действия поляков – подлость и позор".Правда, вечером того же дня в комментарии польскому телеканалу Polsat Садовый извинился за свои слова, хотя и весьма специфически. "Если я кого-то обидел, извиняюсь. Но я уверен, что российские спецслужбы делают своё дело. Правда, что у нас есть общий враг. Это Путин", – заявил градоначальник Львова.Однако его извинения не были приняты польским политикумом. 14 февраля ответ Садовому дал вице-спикер польского Сейма Пётр Згоржельский, ведущий политик Польской народной партии, входящей в правящую коалицию."Городскому голове Львова Садовому советую выпить стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто создается впечатление, что мэр говорит на языке Бандеры, которого не должно быть на Украине. Не секрет, что этот миф национального сознания среди многих украинцев всё ещё действует", – заявил Згоржельский.Стоит отметить, что чисто формально польские чиновники извинились за рассыпанное зерно, однако это выглядело скорее оправданием действий протестующих. "От имени польских фермеров я извиняюсь за такой жест отчаяния, и прошу с пониманием относиться к их чрезвычайно тяжёлой ситуации", – было сказано в официальном комментарии министра сельского хозяйства и развития села Польши Чеслава Секерского.При этом премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с фермерами не просто заявил, что нет какого-либо существенного конфликта мнений или интересов между правительственной командой и протестующими фермерами. Он также сделал выпад в адрес украинских аграрных баронов, причём в стилистике, которую раньше использовали только политики крайне правой польской партии "Конфедерация". Одним словом, польско-украинская дружба – дружбой, а табачок (и другая сельхозпродукция) – точно врозь.Берегово "экспортирует" местных цыган в Европу14 февраля румынское издание Digi24.ro сообщило, что в Германии разоблачили десятки граждан Румынии, под видом беженцев из Украины получавших деньги и жильё. Румынские цыгане появлялись в местах, где немецкие власти предлагали помощь украинским беженцам. Они говорили, что выехали с Украины и нуждаются в помощи. Им предоставляли жилье, еду и помощь в любое время. Но несколько волонтеров заметили, что многие "украинские беженцы" не разговаривают на украинском языке, что и привело к разоблачению мошенников.Применили ли против "украинских беженцев" какие-либо санкции, не сообщается. Однако было начато расследование, и выяснилось, что только на юго-западе Германии более 1300 человек, не являющихся выходцами с Украины, получают помощь как "украинские беженцы".При этом, как сообщило 15 февраля издание Schwabische Zeitung, среди прибывших в Германию граждан Украины есть немало владельцев паспортов стран-членов ЕС, и речь идёт, прежде всего, о Венгрии.Например, с самого начала СВО на Украине в район Ортенау (земля Баден-Вюртемберг) переселяются многодетные цыганские семьи из украинско-венгерского приграничья Закарпатья, имеющие как украинские паспорта, так и паспорта граждан Венгрии. Как и все беженцы из Украины, они получают пособия и льготы."Но на самом деле это запрещено – они ведь скрывают свое двойное гражданство, то, что они также являются венграми, значит гражданами ЕС", – говорит Александра Рот, руководитель миграционного отдела Ортенау. Рот и её сотрудники заподозрили мошенничество, когда эти люди предъявили в миграционную службу "новенькие украинские паспорта", но не смогли общаться ни на украинском, ни на русском.Чаще всего мошенников выявляют именно по незнанию украинского языка. "Люди, которые говорят только на венгерском языке и предъявляют недавно выданные украинские паспорта, всё чаще обращаются к иммиграционным властям", – цитирует издание слова спикера министерства юстиции земли Баден-Вюртемберг.Некоторые цыгане действительно имеют гражданство Венгрии наряду с гражданством Украины. Как свидетельствует опыт немецких властей, украинские паспорта у них обычно удивительно новенькие, то есть недавно выданные. Даже если беженцы со вторым венгерским гражданством фактически проживали на Украине, у них нет права на статус защиты в Германии, объясняет Зигфрид Лорек, государственный секретарь Министерства юстиции и миграции земли Баден-Вюртемберг.По данным Министерства юстиции Германии, "впечатляющее количество" новых украинских паспортов у цыган происходит из города Берегово в Закарпатской области, в нескольких километрах от Венгрии. Журналисты говорят, что есть показания, как прибывший в Германию цыган хвастался тем, что получил новые паспорта деньги. При этом Лорек говорит, что не может оценить, действительно ли за получением паспортов цыганами из Берегово стоит коррупция.Похожая ситуация сложилась и в Чехии, где после выявления нескольких цыганских семей из Берегово с украинским и венгерским гражданством всех цыган с паспортами Украины проверяют на наличие двойного гражданства. Это вызвало протесты организаций, которые за деньги Джорджа Сороса занимаются защитой цыган в Европе."Часть жителей Закарпатской области говорит на венгерском языке. В 2011 году правительство Венгрии внесло изменения в законодательство, чтобы увеличить количество избирателей, позволив "венгерской диаспоре" получить двойное гражданство за рубежом. Некоторые венгерскоговорящие украинцы, в том числе цыгане из Закарпатья, воспользовались этой возможностью, поэтому имеют как украинское гражданство, так и гражданство страны ЕС. Это обстоятельство чешское правительство использует против цыган, ведь "белых" украинцев не проверяют на двойное гражданство", – заявили в одной из таких структур, Roma Center.В организации утверждают, что нельзя отправлять в Венгрию цыган с гражданством этой страны, "поскольку в Венгрии существует массовая дискриминация, отчуждение и толерантное отношение государства к насилию в отношении цыган, которое касается как венгерских цыган, так и цыган-беженцев с Украины". Никаких доказательств подобных утверждений не приведено.При этом закарпатские цыгане на протяжении многих лет известны своими криминальными гастролями в соседние области Западной Украины. В 2020-2021 годах мэры Ивано-Франковска и Ровно Руслан Марцинкив и Александр Третьяк публично заявляли о необходимости "упаковать всех цыган и вывезти в Закарпатье". Против Марцинкива за это даже было возбуждено уголовное дело, однако до суда оно не дошло.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240214/1053281245.html

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Олег Хавич

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